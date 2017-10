Raed sparge de urgenta „pusculita” MAI!

Exact la doi ani de cand coordonarea interventiei de urgenta dupa tragedia de la „Colectiv” o fi fost ea sublima, dar a lipsit cu desavarsire de a cazut un guvern intreg, mai putin „nemuritorul” secretar de stat Raed Arafat, iata ca acesta tulbura din nou apele si asa agitate ale Ministerului de Interne in cazul achizitionarii a nu mai putin de 2.200 de ambulante. De care, ce-i adevarat, sistemul medical are nevoie ca de aer si premierul Mihai Tudose s-a dat peste cap pentru a gasi finantarea necesara.

Numai ca, supriza de proportii, desi 15 – 17 firme si-au declarat deja oportunitatea de a participa la licitatie sau barem de a avea si ele sansa de a-si prezenta ofertele, Raed Arafat, desemnat coordonator al acestei operatiuni de achizitii publice fara precedent ca si valoare bugetara o tine mortis cu alte incredintari si negocieri „de urgenta”. Asta desi nu s-au lamurit inca pe deplin suspiciunile privind alte achizitii pe banda rulanta de Ambulante din trecut, intotdeauna de la aceeasi sursa, si anume de la „Deltamed” SRL.

Adica firma detinuta de nimeni altul decat Dan Vasile Gorgan, cel mai bun prieten al lui Arafat inca d epe vremea cand imparteau aceeasi camera din caminul studentesc, dupa cum au aratat pe larg dezvaluirile din „National”. Cum de acesta data este insa vorba de nu mai putin 2.200 de ambulante dotate corespunzator, suma alocata din bugetul MAI fiind una de-a dreptul astronomica, normal ca mai multe voci s-au ridicat pentru a cere garantoii ca povestea nu se va repeta. Asa cum s-a intamplat, de altfel, la recentele achizitii privind proiectul RO – ALERT, unde a fost invocat „presiunea populatiei” pentru a se cumpara totul „dintr-o lovitura”. Si asa cum se fac deja presiuni si pentru „tocarea” zecilor de milioane de euro destinate innoirii flotilei aeriene a IGAV doar pe elicoptere pentru SMURD.

Iar aflat in plina ofensiva pentru spargerea „pusculitei” MAI, surse din minister sustin ca Raed Arafat si-ar mai gasi totusi timp si sa incerce „interventii” pentru ca unii angajati din structurile MAI, desi gasiti inapti medical de catre comisia de expertiza medico-militara din cadrul Directiei Medicale sa nu paraseasca sistemul! Dar, culmea, numai atunci cand este vorba despre proprii oameni sau de cei care se afla in fruntea „bucatelor”, pardon, serviciilor de unde se aloca fondurile bugetare sau europene, cel mai adesea catre ONG-uri conduse de oameni care au lucrat inainte ca si sefi ai „protejatilor” unui Raed Arafat care, iata, aproape ca a ajuns sa dispuna din nou de cea mai mare parte a bugetului MAI.

Iar invocarea de fiecare data a „urgentei” face foarte posibila exploatarea emotionala a opiniei publica din tara, una care nu are de unde sa stie ca, de exemplu, deja de anul trecut in sistem se dadea ca sigura firma castigatoare care sa incaseze „potul cel mare” a livrarii, cu banii jos, a peste 2.000 de ambulante…

„Smen” valutar cu „Regele Salvarilor”

Printre „scheletii” care zac in dulapurile procurorilor anticoruptie, desi Traian Basescu a incercat sa-i scoata la lumina, ceea ce era sa-l coste chiar Presedintia Romaniei, se afla si dosarul achizitionarii de catre Minsiterul Sanatatii, reprezentat pe atunci in aceasta tranzactie de catre secretarul de stat Raed Arafat a aproximativ 1.300 ambulante de la firma Deltamed SRL.

Acum, dincolo de latura morala a incompatibilitatii, tinand cont ca semnatarii contractului, Raed Arafat din partea Ministerului Sanatatii si miliardarul Dan Vasile Gorgan, patronul Deltamed SRL au fost colegi de camera si sunt in continuare cei mai buni prieteni, „National” a intrat in posesia unui document halucinant intocmit de catre Controlul Financiar Preventiv Propriu din cadrul ministerului, prin care s-a refuzat avizarea tranzactiilor cu Deltamed, considerate dubioase! In plus, suspiciunile privind comportamentul cel putin bizar al doctorului Raed Arafat atunci cand este vorba de cheltuirea banului public sunt alimentate si de o initiativa a acestuia pe cand era secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Cand, dupa achizitionarea unui nou lot de ambulante tip B 4X2 si tip C de la Deltamed, s-ar fi semnat un proces verbal prin care preturile castigatoare erau exprimate strict in lei.

Numai ca, la peste doi ani de la finalizarea licitatiei, Raed Arafat a fost atat de afectat ca firma prietenului sau Gogan ar fi dezavantajata de fluctuatia cursului valutar, ca a decis sa se actualizeze pretul de achizitie de la contractele subsecvente ( achizitia a fost contract cadru pe patru ani) si sa se adauge mentiunea ca pretul se exprima acum in euro, respectiv la cursul in lei la ziua platii, pentru a se acoperi astfel de la buget si diferentele de curs valutar! Si asta in timp ce Raed Arafat era secretar de stat la Ministerul Sanatatii, interesul lui trebuind sa fie, in mod normal, pentru fondurile publice din care era platit, nu pentru alte societati comerciale private. In plus, dupa ce a schimbat leii in euro pentru ca firma lui Gogan sa mai incaseze astfel cateva milioane bune de euro de la bugetul ministerului reprezentat de Arafat, „Regele Salvarilor” a facut si el un „gest” donand peste doua milioane de lei la Fundatia pentru SMURD. Pe ale carui state de plata se afla, ca presedinte, tocmai Raed Arafat!

Inapti cu scoaterea din evidenta

Surse din cadrul STS sustin ca specialistii serviciului desemnati sa asigure implementare RO-ALERT isi si blesteama zilele, de cate au deja de reparat. Este vorba despre sistemul adoptat „de urgenta” pentru alertarea populatiei si pe marginea caruia Raed Arafat a fost desemnat responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor care privesc finantarea, derularea procedurilor de achizitie si punerea in functiune a RO- ALERT. Iar prima masura dispusa a fost ca achizitia echipamentelor hardware, a aplicatiilor software si a serviciilor de instalare si punere in functiune aferente pentru implementare va fi realizata in regim de urgenta, prin procedura de negociere fara publicare prealabila. Ceea ce se si intampla, ramane de vazut insa cu ce rezultate…

De asemenea, Raed Arafat a fost numit la fel coorodonator si peste proiectul de achizitie a 2.200 de ambulante, care, cel mai probabil „de urgenta”, se va face tot pe „negociere pe repede-inainte”. Uite insa ca, desi prins cu coordonarea tuturor acestor proiecte de achiziitii in valoare de sute de milioane de euro, avand in plus un cuvant greu de spus si la achizitionarea elicopeterelor pentru IGAV, dar mai mult pentru SMURD, Raed Arafat ar face in aceste zile tot ce este posibil omeneste pentru ca sa nu fie puse in aplicare niscai decizii ale Comisiei de expertiza medico-militara de pe langa Spitalul de Urgenta Prof. Dr. D. Gerota” Bucuresti. Prin care, in urma evaluarii capacitatii de munca, s-a comunicat catre Directia Medicala ca unii comisari sefi au fost declarati ”Inapt pentru indeplinirea serviciului in Politie cu scoaterea din evidenta”. Dar, mai sti, poate o fi vorba doar de o altfel de inteles slabiciune umana, fara sa aiba vreo relevanta functiile cheie detinute de cei gasiti inapti si pentru care medicii au recomandat „concediu medical pana la aparitia ordinului de trecere in rezerva/ deciziei de incetare a raportului de serviciu”…