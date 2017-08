Puci la DGA!

Gata, inca un sef de serviciu secret pica in urma amplei operatiuni de schimbare totala a liniilor in sistem. Si cum retragerea mai mult sau mai putin strategica a lui Alexandru Catalin Ionita din fruntea Directiei Generale Anticoruptie este data ca si iminenta, cu singura observatie ca acesta nu va fi pensionat ci, cel mai probabil, va primi un alt post de consolare, deja s-au pornit lupte grele pentru succesiunea in fruntea DGA. Structura care, pe vremuri, desi era considerata „sora mai mica a DNA”, avea cele mai notabile rezultate in lupta anticoruptie.

Iata insa ca vremurile de aur au apus si cel de-al doilea serviciu secret din cadrul MAI, la fel ca si DGPI, de altfel, a trecut intr-un con de umbra. Cu toate acestea, miza de a avea un om la conducerea Directiei Generale Anticoruptie este inca una uriasa, din moment ce, din cate se pare, ditamai consilierii prezidentiali conectati la reteaua sorosista au ajuns sa se intereseze de cine ii va lua locul lui Ionita. Insa pana cand acesta se va intoarce din concediu, se vor lamuri apele, fie ele si subterane, de la DGA, mai ales ca unele rapoarte informative incendiare deja pot pune din fasa frau ambitiilor unora dintre competitorii inca neoficiali aflati acum in pole-position. Cum este si cazul comisarului sef Octavian Melintescu, cel care, pana sa fie instalat pe functia de director plin, ar trebui sa lamureasca „nebuloasele” imputernicirii sale ca director general adjunct, la data de 1.11.2011, de catre fostul ministru de Interne, Traian Igas. Nu de altceva, dar amintirile acelei numiri, cat si a concursului ulterior organizat pe data de 02.03.2012 pot rascoli dedesubturile multor alte imputerniciri la nivelul intregii conduceri a DGA…

Are sau nu cinci ani?

Cu ani in urma, prezent la o sedinta de bilant a politistilor anticoruptie, Traian Igas surpindea pe toata lumea anuntand ca l-a numit pe Octavian Melintescu drept prim-adjunct la Directia Generala Anticoruptie. Drept urmare, incepand cu sfarsitul anului 2011, Melintescu a fost imputernicit, pentru o perioada de sase luni, sa treaca la timona DGA, ca „mana dreapta” a lui Janica Tiganasu Arion, dupa un parcurs profesional care ulterior a trezit nenumarate suspiciuni si controverse : septembrie 1996-31.12.1997 – sef post graniceri Svinita (conducere – 1 an si 4 luni); ianuarie 1998 – 30.06. 2000 – sef al Compartimentului Paza si Cercetari Penale la Politia de Frontiera Moldova Veche ( 2 ani si 6 luni); 01.07. 2000 – 31.05. 2001 – sef dispecerat IJPF Olt ( posibil conducere – 11 luni) ; 01.06. 2001 – 15.02. 2002 – adjunct al inspectorului sef al IJPF Olt ( conducere – 8 luni si 15 zile) ; 15.02. 2002 – 16 iulie 2005 – ofiter specialist principal in cadrul Directiei de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane si Migratiei Ilegale ; 01.12.2009 – 31. 08. 2011 – sef Serviciu Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti ( conducere – 1 an si 9 luni). Astfel rezulta ca, la data de 01.11.2011, cand a fost imputernicit director general adjunct al DGA, comisarul sef Octavian Melintescu avea o vechime de conducere de doar 3 ani, 9 luni si 15 zile. Fara functia de sef dispecerat, intrucat intr-un raport intern apare mentiunea expresa ca aceasta functie la Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Olt, de tip II, in anii 2000 – 2001, nu era prevazuta cu prima de conducere, deci nu poate fi luata in calcul perioada de 11 luni mai sus prezentata. Dar chiar si daca se intareste acest aspect anticipand faptul ca daca se lua in calcul vechimea in functia de conducere ca sef dispecerat, la data de 02.02.2012 ofiterul putea sa aiba maxim o vechime de 5 ani, 1 luna si 17 zile si nu ar mai fi fost nevoie sa se anuleze concursul din acea zi, mai ales ca Melintescu era singurul candidat ramas in cursa. Deci, ramane marea problema daca Melintescu avea sau nu cinci ani vechime in functii de conducere, in conformitate cu prevederile legale la acea data, dovedite prin anuntul nr. 471473 postat de DGA la data de 10.02.2012, pentru a putea fi instalat sef.

Sef de post = Chestor cu trei stele

O alta „dubiosenie” a situatiei semnalate consta si in faptul ca lui Melintescu i-a fost asimilata functia de sef post de graniceri ( 1 an si 4 luni), cu aproximativ doar 20 de oameni in subordine, ca fiind compatibila cu functia de director general adjunct, prevazuta cu gradul de chestor – sef de politie ( cu trei stele) si avand in coordonare si subordine sute si poate chiar mii de oameni! Oricum, la data de 02.03.2012, comisarul sef Melintescu avea o vechime de 4 ani, 2 luni si zile, fiindu-i adaugata si perioada cat a fost imputernicit director general adjunct, de la 01.09.2011. Si, culmea, desi Melintescu ramasese in acea zi singurul candidat, concursul a fost anulat misterios in ultima clipa, probabil pentru ca nu ieseau sub nicio forma cei cinci ani obligatorii. Dar asta fara ca sa insemne ca Melintescu nu a ocupat in continuare functia. Pentru ca, incepand cu 01.03.2012, Melintescu a fost din nou imputernicit sa indeplineasca functia de director general adjunct pentru inca sase luni, iar concursul nu a fost organizat (ulterior anularii concursului ce trebuia sa aiba loc la 06.03. 2012) intr-un timp rezonabil de timp ci doar dupa intrarea in vigoare a modificarii vechimii in functie de conducere de la 5 ani la 4 ani.

Numiri pentru pensia speciala

Iar in tot acest paienjenis legislativ, ca sa nu mai vorbim de moralitatea jocului „de-a alba-neagra” cu concursurile si imputernciirile apare, cum altfel, si numele fostului sef al DGA, chestorul Jenica Tiganasu Arion, cel care a tolerat constant astfel de practici. Dar si un fost director general al Directiei Generale Management Resurse Umane din MAI, fost coleg cu Melintescu la Facultatea de Graniceri de la Iasi. Oricum, se vorbeste tot mai intens si despre faptul ca in perioada 15 martie – 1 aprilie 2016 ar fi fost imputerniciti mai multi sefi de structuri teritoriale, fara nicio pregatire si experienta manageriala, nu putini dintre ei chiar fosti agenti, dar care dupa doar sase luni au iesit la pensie cu sume ametitoare, la care nici macar nu visau vreodata. Asa ca, „ejectarea” lui Ionita nu inseamna musai ca, gata, cartile au si fost facute pentru sefia DGA..