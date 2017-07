Prinsi cu “Black Card”-uri de la Soros!

Iata ca la doar cateva saptamani dupa ce dezvaluiam ca structurile romanesti de contrainformatii sunt in alerta maxima dintr-un motiv aparent straniu pentru profanii sistemului, si anume pentru ca “este prea liniste in Romania”, iadul pare sa se fi dezlantuit asupra statului roman. Nu doar asupra clasei politice sau mai degraba a ceea ce a mai ramas din ea, dar aproape ca nu mai este institutie a statului roman care sa nu fie supusa unor atacuri dezlantuite, multe dintre ele organizate chiar din interior. Numai ca, departe de a fi vorba de actiuni razlete, toate aceste atacuri sunt cat se poate de bine coordonate. Si mai ales puternic sustinute financiar.

Iar parte a structurilor informative, cel putin cele ramase atasate pastrarii identitatii nationale, nu se sfiesc sa-l identifice in spatele operatiunii fara precedent de destabilizare a unor institutii vitale pentru buna functionare a tarii pe miliardarul George Soros. Cel care simte ca pierde teren odata cu infleunta tot mai crescanda a Administratiei Trump printre liderii romani din diverse domenii care se conving pe zi ce trece ca proiectul “Marelui Blond” de a investi major in tara noastra este singura alternativa atat la permanenta amenintare rusa, dar mai ales la “cacealmaua occidentala”. Intrucat romanii s-au cam convins deja ca gigantii comerciali germani, francezi sau austrieci au ajuns sa-si sustina firmele mama cu profiturile extrase din Romania. Iar pentru Soros, Trump este noul dusman de moarte, fara ca aceasta sa insemne ca miliardarul evreu nascut in Ungaria nu continua sa-si poarte razboiul pe viata si pe moarte si cu guvernul israelian. Iar cum consilierii de la Tel Aviv, inclusiv cei personali ai premierului Bibi Netanyahu au la randul lor o influenta tot mai mare asupra liderilor romani, Soros simte ca-i fuge o noua tara de sub picioare, dupa ce Ungaria, Cehia sau Polonia au luat masuri severe de verificare a activitatii fundatiilor “societatii deschise” ale acestuia.

Asa , dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, Soros arunca tot mai multi bani pentru a-si pastra “reduta” romaneasca , pe langa traditionalele sponsorizari a “paienjenisului” de ONG- uri recurgand acum la cumpararea cu totul a unor lideri romani . Iar “shopping”-ul se desfasoara prin acordarea , in ultimele luni, printr-un canal binecunoscut de structurile de contrainformatii, mai ales ca este legat de Palatul Cotroceni, a unor carduri bancare “no limited” garantate de imperiul financiar sorosist cu care se pot goli bancomatele, la propriu… Iar multi politicieni romani ar fi acceptat un CEE TRUST BLACK , de pe care scot bani “fara numar” de la orice bancomat din lumea asta…

Sparge PSD-ul!

Cu toate ca proiectul USR-ist nu poate fi catalogat chiar un esec total, principalul sustinator si strateg al aparitiei acestuia nu are cum sa fie multumit de rolul minor jucat de noul partid in viata politica, mai ales la cati bani a bagat in “societatea civila” a carei emulatie trebuia sa fie Uniunea Salvati Romania. Iar cum si la Partidul National Liberal pare sa fie o adevarata “gaura neagra” care inca nu se dovedeste rentabila, miliardarul George Soros s-a decis sa actioneze transant si sa sparga PSD-ul cu orice pret.

Asa ca, dupa cum “National” dezvaluia in zilele de foc ale “puciului de la Palatul Victoria”, inca din luna martie a debutat operatiunea de “radicalizare sorosista” a fostului premier, cea banuita ca i-ar fi asigurat tot sprijinul logistic fiind nimeni alta decat Sandra Pralong. Consiliera a lui Klaus Iohannis dar, mai presus de orice, omul de incredere al lui George Soros in Romania, unde acesta a trimis-o imediat dupa Revolutia anti-ceausista. Iar daca achizitionarea lui Grindeanu a fost o operatiune incununata de succes, mult mai surprinzatoare, cel putin pentru initiatii sistemului, este “deturnarea” lui Victor Ponta.

Cel care, ce-i drept, pe cand s-a aflat la sefia Guvernului a incercat, atat cat a putut, sa puna niscai bete in roatele “carutei” sorosiste la care au fost inhamate atatea nume grele, de la politicieni la artisti si de la demnitari la “formatori de opinie”, inclusiv serviciile secrete ajungand sa fie penetrate de “societatea deschisa” propovaduita si puternic finantata de catre miliardarul maghiaro-evreu. Oricum, uite ca Ponta pare sa fi ajuns un “soldat loial” al “armatei globaliste”, el dezertand peste noapte din “gruparea nationalista” ce era pe cale sa se formeze in jurul Partidului Romania Unita. Ce-i drept, intoarcerea armelor de catre Ponta pare sa fi survenit de-abia dupa ce miliardarul fugar Sebastian Ghita i-a cam inchis robinetul financiar. De asemenea, la varful PSD au mai fost identificati si alti fruntasi ai partidului care ar fi pus botul la “vrajeala” sorosista si despre care se stie ca, in schimbul sprijinului primit, trebuie sa faca orice ca sa rupa partidul.

“Labareala” raportului “Doi s’un sfert”

Insa cum majoritatea structurilor din sistemul de securitate nationala s-a regrupat in ultima vreme pe pozitia “#rezist” in fata cantecului de sirena sorosist, coordonatorii operatiunii au ajuns sa se bazeze pe “ramasitele” de la “Doi s’un sfert”, care au facut ce stiau ele mai bine, punand-o de o “labareala” de zile mari. Pentru ca, la doar cateva ore dupa ce dezvaluiam banuielile ca documentul “TelDrum”, prezentat drept un raport intern al “Doi s’un sfert” s-ar putea sa fie un simplu “papirus” aparut din neant si aruncat pe piata dupa intalnirile de taina dintre “puii de Vulpe” ai lui Virgil Ardelean, iata ca Directia Generala de Protectie Interna a confirmat oficial ca un astfel de document pur si simplu nu apartine serviciului secret al ministerului de Interne.

Brazilia din Israel

In plus, pe un cu totul alt front, se pare ca si Traian Basescu s-ar fi activat si el, cerandu-le unor ofiteri din SIE pe care-i considera inca loiali “sa produca” informatii pe aceeasi tema despre “inamicul public numarul unu”. Cum insa ofiterii din Centrala SIE au refuzat sa intre in acest joc murdar,se asteapta acum ca, dupa ce “fumigena” braziliana se va fasai, sa se arunce o alta, asa ca urmatorul scandal va fi ca Dragnea, prin “TelDrum”, ar varsa acum banii in Israel, ci nu in Brazilia. Miza intregii tarasenii fiind autosesizarea vreunei unitati de Parchet, ca doar asa este la noi, dupa ce o mana o spala pe alta, iata ca acum un scandal acopera un altul.

Scanteia LGBT din Ardeal

Singura stire care a rivalizat cu isteria din politica si din Justitie in ultimele zile a fost cea a incidentului de la Marsul Normalitatii de la Cluj Napoca.

Atunci cand, dupa cum oficial a instiintat Jandarmeria Romana, ar fi avut loc un act de provocare vadita, pe un fond oricum tensionat, cu activista LGBT facand un “rol” ieftin. Pentru ca, in paralel, tocmai ce avea loc, in premiera in Transilvania, o galagioasa manifestatie stradala a “lesbienelor si homosexualilor din Ardeal”. Manifestatie LGBT care a fost sprijinita in mod direct, logistic si financiar, tocmai de catre una dintre fundatiile lui George Soros. Si daca interventia procedurala ca la carte a jandarmilor a stins din fasa scandalul mult asteptat de catre unii, rapoartele contrainformative arata un risc crescand privind, in cel mai scurt timp, “deturnarea” unor manifestatii publice. Foarte posibil cu ajutorul acelorasi black card-uri CEE TRUST…