Ponta, varful de lance al sistemului ticalosit!

Ciudate mai sunt caile guvernarii, din moment ce liderul pesedist Liviu Dragnea a ajuns acum sa indrepte, cu celeritate, ceea ce a stricat fostul presedinte Victor Ponta.

Pentru ca noul presedinte al Camerei Deputatilor si, totodata, „tutore” asumat al cabinetului Grindeanu a promis ca, poate chiar in luma martie, va reusi sa implementeze strategia unui ANAF mai „prietenos” cu contribuabilii romani. Atati cati au mai ramas in picioare dupa isterica „vanatoare” declansata impotriva lor, sa nu uitam, de catre Victor Ponta si Gelu Diaconu.

Acum, in sfarsit, exista cel putin promisiunea ca se vor face in primul rand controale preventive si ca, inainte de a fi bagati in „malaxorul” dosarelor penale si azvarliti la zdup, datornicii vor avea sansa, ca in orice alta tara civilizata, reesalonarii platii darilor catre stat. O masura destul de tarzie, ce-i drept, dar care poate sa mai indulceasca „trauma” suferita de sute de mii de patroni asupra carora, doar pentru a se da mare pe la televizor, fostul premier Victor Ponta si-a asmutit „dulaul” Gelu Diaconu asupra lor, „armata” de inspectori bezmetici de la Antifrauda facand per total o „gaura” la bugetul national cat toti marii evazionisti fiscali la un loc.

Gata cu prigoana!

Fara sa i-o ceara nimeni, Victor Ponta s-a oferit voluntar al „sistemului ticalosit” pe care il acuza astazi, fiind cel care a declansat prigoana impotriva intreprinzatorilor romani.

Pentru ca, desi sunt vremuri schimbatoare, in care deja multi identifica DNA-ul drept singura structura care ar fi „tocat” capitalul autohton, cuplul Victor Ponta – Gelu Diaconu, pe vremea cand acesta din urma conducea inca ANAF-ul este totusi artizanul strategiei de raportare a cifre tot mai uluitoare de „incasari la bugetul de stat”. Care erau de fapt doar pe hartie, Antifrauda pierzand acum, pe banda rulanta, mii de procese, judecatorii deblocand zilnic conturile si ridicand sechestre puse pe bunurile victimelor „raidurilor Antifrauda”. Pana si tehnocratii au luat masuri de indulcire a acestei nebunii, scotand chiar evaziunea din atributiile DIICOT, insa de-abia acum se incearca implementarea sistemului fiscal nemtesc. In care, in mod civilizat, patronii sunt anuntati ca vor fi controlati cu pana la 30 de zile inainte, apoi acestora li se vor comunica concluziile, existand oportunitatea negocierii unor reesalonari pana la un an de zile. Ceea ce, de abia de acum inainte, inseamna ca se vor aduce cu adevarat bani la buget.