Politista lui Blaga, pensie de 130 de milioane la 42 de ani!

O cheama Irina Alexe si a fost cel mai tanar chestor din Politia Romana, la doar 35 de ani. Iar acum, dupa ce tehnocratii in deriva spala putina inclusiv de la Ministerul Internelor, tocmai ce este pe cale sa devina nu doar cea mai tanara „chestorita” pensionara, dar si una dintre cele mai avute.

Pentru ca, numita secretar de stat pentru relatia cu prefectii de catre Dacian Ciolos, la propunerea oficiala a lui Dragos Tudorache si mai ales la urletele telefonice catre acesta ale lui Vasile Blaga, protejata „Buldogului” tocmai ce se pregateste sa paraseasca, pe sestache, corabia MAI. Asa ca si-a facut deja calculele pentru pensionare. Iar dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, „proiectia” pentru pensia Irinei Alexe, politista care s-a invartit doar prin birourile din sediul MAI si nu a vazut hoti, probabil, doar pe la televizor, ajunge la halucinanta suma de 130 milioane de lei vechi! Si asta la doar 42 de ani! Adica va lua de acasa pensie intr-o luna, cat va incasa un politist care patruleaza noaptea prin Ferentari in peste jumatate de an…

Prefecti monitorizati

Atunci cand tehnocratii se aflau inca pe caii mari ai guvernarii, Dacian Ciolos a numit-o expres pe Irina Alexe secretar de stat in cadrul Ministerului de Interne, avand in „fisa postului” doar „asigurarea relatiei cu institutiile prefectilor”. Deci, a fost practic pusa doar sa se ocupe de alegeri, principala sa misiune fiind sa schimbe prefectii din teritoriu care nu dovedeau apucaturi tehnocrate „fundamentaliste”.

Numai ca, desi s-a implicat cat a putut ea, tanara chestorita a esuat lamentabil in misiunea incredintata de catre tehnocrati. Iar in acest sens ar fi putut contribui si dezvaluirile din „National”, privind implicare anumelui sau in scandalul de coruptie al anului, cel al dosarului care a dus la punerea cu botul pe labe a „Buldogului”. De altfel, surse apropiate anchetei sustin ca numirea Irinei Alexe drept secretar de stat a urmat, dupa cum reiese din stenogramele aflate la dispozitia procurorilor, in urma unei discutii telefonice aprinse intre Vasile Blaga si Dragos Tudorache. In care Blaga a cerut ca protejata sa sa fie pusa de urgenta pe functie iar noul ministru de Interne s-a conformat, facand aceasta controversata propunere catre premierul Dacian Ciolos. Asa ca, dupa un start fulminant, Irina Alexe a lasat-o mai moale cu „prigoana” administrativa declansata impotriva prefectilor, mai ales ca intre timp este posibil sa fi fost si avertizata ca acestia sunt strict monitorizati de catre structurile informative si atunci este mai greu sa fie amenintati pe fata, pentru ca s-ar da in altele…

O fi rau…?

Acum insa, cu stenogramele suflandu-i in ceafa si speriata ca sandramaua tehnocrata tocmai ce este pe cale sa se darame, Irina Alexe nu vrea sa riste sa fie prinsa sub ea. Mai ales ca nici protectorul sau de aproape doua decenii nu mai poate face prea multe pentru ea in acest sens, fiind destul de strans cu vizitele pe la instantele de judecata. Asa ca, desi are doar 42 de ani si, posibil, inca o cariera frumoasa in fata, mai ales ca deficitul de personal al MAI este inca unul acut, chestorul Irina Alexe vrea la pensie. Iar subordonatii i-au si facut „proiectia”, calculele iesind pe undeva pe la 13.000 de lei. Pai o fi rau…?