Politia se clatina, DIICOT e pe val!

Lucrurile nu merg deloc bine in Politia Romana, in ciuda eforturilor consistente depuse de catre unii dintre sefii de structuri subordonate IGPR de a tine steagul sus. Numai ca, dupa ce de prea multa vreme deja se vorbeste numai de „milogeala” liderilor sindicali ai politistilor, reactia din strada nu a incetat sa apara, astfel ca tot mai multi interlopi sau simpli scandalagii nu mai au nicio jena de a o da „parte in parte” cu oamenii in uniforma.

Si astfel s-a ajuns deja la situatii de-a dreptul halucinante, pe care le credeam posibile doar prin enclavele magrebiene din Franta sau in „jungla” migrantilor, in care „mascatii” de la SIAS sunt fugariti de o mana de tigani prinsi la furat, in timp ce „Pirandele” si puradeii hotilor de lemne sparg cu pietre geamurile dubelor unor „luptatori” parca prea timorati, mai ales ca mai aveau si „cagulele” pe fata. In schimb, cu fiecare zi in care Politia este „macinata” de cate un scandal, cei de la DIICOT dau lovitura dupa lovitura. Mai ales ca, dupa ce au inceput sa scape de „ghiulelele” reprezentate de panaramele de „dosare” reprezentate de prejudiciile umflate din burta ale „hingherilor” de la Antifrauda, procurorii DIICOT si politistii judiciari detasati pe langa acestia se ocupa de ce stiu ei mai bine, lupta cu marea criminalitate…

Au scapat de „pufuleti”

Prea multa vreme activitatea celor de la DIICOT a fost pur si simplu blocata de „marfa bagata cu TIR”-ul de catre prea zelosii inspectori Antifrauda. Care au trimis catre DIICOT, intr-o isterie generalizata, zeci de mii de plangeri penale, multe dintre ele vizand „acte de terorism” precum pungi de pufuleti vandute fara bon sau lipsa gramajului pe unele cutii de sucuri. Asa ca deja procurorii DIICOT erau satui de „pufuleti”, cum numeau dosarele pe care acum le returneaza pe capete sau le trimit catre alte structuri competente. In timp ce, cu ajutorul politistilor juidiciari, isi elibereaza astfel „fisa postului” pentru a putea destructura gruparile de mare criminalitate specializate in trafic de persoane si droguri, prostitutie, santaj sau camatarie. Adica sa reintre astfel in normal.