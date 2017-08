Politia de Frontiera face „partie” pentru migranti!

Valuri succesive de migranti lovesc necontenit Romania, sute dintre acestia ajungand sa fie debarcati chiar aproape de Centrul Capitalei. Mai mult, turistii de pe Litoral au putut privi socati zecile de barbati, femei si copii adapostiti si triati in chiar cochetul Port Turistic din Mangalia. Iar nebunia pare sa fi fost declansata dupa cum, asa cum „National” a dezvaluit in exclusivitate, Ministerul de Interne, la initiativa Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a luat o decizie cel putin halucinanta.

Este vorba despre reducerea nivelului de alerta la granitele tarii de la 2 la 1. Totul din ratiuni strict financiare. In schimb s-a aruncat din nou praf in ochii opiniei publice si a altor structuri prin intarirea planului de paza pentru granita cu Serbia. Unde patruleaza inclusiv echipaje mixte formate din politisti sarbi si romani. Numai ca, de cand s-a intarit doar monitorizarea granitei cu Serbia, calauzele au transferat retelele prin Bulgaria sau direct cu barca, din Turcia. Asa ca Politia de Frontiera pur si simplu face „partie” pentru aceste retele, care trec cu toptanul migranti mai ales prin Bulgaria, in timp ce politistii nostri sunt trimisi sa pazeasca granita cu Serbia, una pustie de acum…

Cu barca

Aproximativ 500 de migranti ilegali au fost identificati in ultima vreme in Sectorul 6 al Capitalei, cu totii sustinand ca au platit intre 50 si 150 de euro pentru a fi trecuti cu barca din Bulgaria in Romania, undeva prin zona Ruse-Giurgiu. De asemenea, o alta ruta „deschisa” de traficati in ultimele zile este una parcursa tot cu barca, si tot din Bulgaria, dar pe Marea Neagra, inspre Vama Veche. Deci, rapoarte informative mai mult decat concise atrag atentia ca Romania risca sa fie lovita de un adevarat tsunami de migranti ilegali, in afara celor care se relocheaza din Italia sau Grecia. Cu toate acestea, in mod cel putin suprinzator, Politia de Frontiera se incapataneaza, cu o inversunare demna de o cauza mai buna, sa pazeasca granita cu Serbia. Ce-i drept, atunci cand acest plan inter-operativ a fost luat, pe timpul cand la timona Ministerului de Interne se afla Petre Toba, masura era una salutara. Numai ca vremurile s-au schimbat, rutele traficantilor la fel, doar Politia de Frontiera nereusind sa tina pasul cu „noutatile” care au survenit…