Piloti romani declanseaza arme nucleare!

„Resetarea” de catre noua Administratie Trump a parteneriatului strategic a atras Romania intr-o spirala a inarmarii pe cat de costisitoare, pe atat de periculoasa. Si din care autoritatile de la Bucuresti se dovedesc incapabile de a iesi, liderii politici fiind practic paralizati in fata cererilor tot mai intempestive ale emisarilor de la Washington. Care, mai nou, dupa cum sustin sursele noastre, si-ar fi declarat „disponibilitatea” de a antrena piloti romani in vederea „pregatirii echipajelor avioanelor capabile sa foloseasca arma nucleara”! Adica, pur si simplu, sa-i invete pe unii piloti romani care zboara deja pe F16 si atent selectionati sa participe la exercitii aeriene in care sa declanseze arme nucleare! Insa fie vorba si de niste simple simulari, daca Armata Romana va face acest pas atunci situatia geostrategica a tarii noastre se va complica serios. Mai ales ca Rusia va „spumega” mult mai rau decat in cazul Scutului de la Deveselu, care avea totusi scopuri declarate strict defensive. Insa antrenarea pilotilor romani pentru a „arunca” niscai „boabe” nucleare numai operatiuni defensive nu mai pot fi prezentate…

Iar pentru cei care nu cred in astfel de scenarii, este suficient sa le reamintim ca piloti polonezi sunt angrenati inca din anul 2014 in astfel de programe de antrenament specific pentru a zbura pe avioane capabile sa declanseze arme nucleare. De altfel, influentul general rus Anatoli Antonov, din postura de ministru adjunct al Apararii a protestat chiar oficial fata de preocuparea Statelor Unite ale Americii de a-i antrena pe pilotii polonezi pentru „zboruri nucleare”, atragand atentia omologilor din NATO ca se incearca implicarea si a militari din alte state est-europene in astfel de operatiuni menite a „da nastere la suspiciuni si neintelegere”.

Si iata ca, din cate reiese din informatiile intrate in posesia noastra, slugarnicia liderilor de la Bucuresti face sa le vina acum randul pilotilor romani sa fie atrasi in aceste operatiuni de care Armata Romana, una oricum pusa sa cheltuie bugetul pe achizitionarea de avioane americane F16 second – hand, chiar ca nu avea nevoie…

Pe model polonez

La sfarsitul anului 2014, Moscova lua foc dupa ce ministrul adjunct al Apararii prezenta un raport informativ incendiar, din care reiesea ca, in secret, experti americani antrenau piloti polonezi in misiuni speciale, scopul acestora fiind pregatirea echipajelor avioanelor capabile sa foloseasca arma nucleara. Ceea ce ar fi reprezentat, cel putin in viziunea conducerii Ministerului Rus al Apararii o grava incalcare a protocoalelor nucleare semnate de Federatia Rusa, Statele Unite ale Americii si tarile membre ale Uniunii Europene.

Si cum Armata Poloneza nu s-a grabit sa dezminta in vreun fel acuzele lui Anatoli Antonov, pentru cam toata lumea a fost clar ca, intr-adevar, americanii lucrau deja la acest ambitios proiect. Insa inca de atunci rusii atrageau atentia ca se va incerca impunerea „modelului polonez” si in alte state est-europene. Iar atunci cand „Scutul de la Deveselu” a devenit operational, insusi Vladimir Putin a protestat oficial, amenintand fatis tara noastra. Ce-i drept, liderii militari ai NATO s-au grabit sa se jure imediat pe toate cele si sa dea asigurari ca „scutul” este unul strict defensiv, astfel ca mania Moscovei a mai fost potolita de aceste noi angajamente. Apoi, cand s-a luat in discutie posibila mutare a unor focoase nucleare de la baza militara americana de la Incirlik, una considerata „nesigura” dupa esuarea puciului impotriva presedintelui turc Recep Erdogan, Moscova a comunicat din nou ca nu va „inghiti” sub nicio forma aceasta miscare, ceea ce a si dus la amanarea ei.

Spionaj la Campia Turzii

Iata insa ca, acum, nervii rusilor sunt din nou intinsi la maxim, dupa ce pe canale neoficiale s-ar fi comunicat ca Moscova stie ca americanii ar intentiona sa coopteze mai multi piloti romani in programul de pregatire a „zborurilor nucleare”. Totul sub pretextul antrenarii acestora pentru preluarea in bune conditii a noii flotile de avioane F16 care va intra in posesia Armatei Romane.

Insa dupa cum sustin surse informative militare, rusii ar fi transmis ca totul nu ar fi decat o mascarada si de fapt s-ar declansa astfel implementarea „modelului polonez” si in cadrul Armatei Romane. De altfel, aceleasi surse sustin ca structurile de contraspionaj ar fi identificat elemente posibil apropiate de spionajul rusesc care ar fi monitorizat activitatea de la baza Aeriana Militara 71 de la Campia Turzii, recurgandu-se in unele cazuri chiar la expulzari mascate ale colaboratorilor FSB.

Putin spumega

Deocamdata se pare ca mai-marii Armatei incearca inca sa traga de timp, dar deznodamantul nu este greu de anticipat, mai ales atunci cand americanii fac astfel de „oferte de nerefuzat” in domeniul cooperarii militare.

Desigur, desi neasumat oficial, un astfel de proiect poate fi „ambalat” cu „poleiala” cresterii capacitatii profesionale a pilotilor romani. Numai ca ofiterii de cariera, fie ei operativi sau din domeniul informatiilor militare stiu foarte bine ca Fortele Aeriene Romane nu au avut si nu au nevoie de o astfel de „pleasca”, intrucat misiunile specifice strategiei noastre de securitate nationala sunt strict cele de „patrulare aeriana”. Si, in timp ce Putin va spumega cu siguranta, mai ales ca tocmai ce si-a anuntat intrarea intr-o noua cursa prezidentiala in care are nevoie de astfel de teme privind apararea Federatiei Ruse in fata provocarilor „satelitilor” SUA, Romania incepe sa joace intr-o liga prea mare pentru ea, unde este periculos sa faci pana si pe „copilul de mingi”. Dar asa cum niciun lider de la Bucuresti nu a indraznit macar sa le bata barem vreun „apropo” americanilor la vreo conditionare de tip offset in cadrul contractelor de inarmare de miliarde de dolari, tot asa generalii nostri vor face pe „ghioceii” si acum. Iar despre o eventuala luare in discutie in CSAT a unor asemenea subiecte sensibile, chiar ca nu are rost sa ne facem iluzii la ce „cimitir de elefanti” este acolo…