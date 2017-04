Pazea, Haineala vine sefa peste prefecti!

Dupa seria de dezvaluiri din „National” cu privire la aparitia numelui sau in stenogramele interceptarilor in care Vasile Blaga ii cerea fostului ministru Dragos Tudorache sa aiba grija de Irina lui si sa o numeasca pe noi functii de conducere, „Chestorita Buldogului” a fost nevoita sa iasa la pensie, eliberand astfel influentul post din Ministerul de Interne de secretar de stat pentru relatia cu institutia Prefectului. Desigur, nu trebuie acum insa plansa Irina Alexe, cea care, la nici 43 de ani, s-a ales cu o pensie de peste 130 de milioane!

Insa cu siguranta initiatii sistemului vor fi interesati de faptul ca, dupa cum sustin sursele noastre, cea care o va inlocui pe tehnocrata Irina Alexe va fi nimeni alta decat Oana Schmidt Haineala . Cea care, desi „executata” recent din functia de proaspat secretar de stat la Minsiterul Justitiei pentru presupuse legaturi cu filiera pe care a aparut controversata Ordonanta 13, este gata sa-si ia in primire noul post de la MAI. Si chiar daca sectia pentru procurori din cadrul CSM a reusit sa mai taraganeze numirea, amanand luarea unei decizii privind detasarea acesteia la Interne, Oana Schmidt Haineala ar putea opera o miscare „blitzkrieg”, renuntand ea singura la contestatia depusa si devenind astfel valida pentru a-si intra in paine ca noua „supervizoare” a prefectilor din Romania. Dintre care, dupa cum au aratat-o dezvaluirile din „National”, majoritatea nu raspund inca „pe linie de partid” la comenzile din Kiseleff…

„Doamna de fier”

Iar in conditiile in care, de la instalarea sa ca ministru de Interne, Carmen Dan a mers doar pe mana negocierilor, incercand sa aplaneze, atunci cand s-a putut, conflictele mai mult sau mai putin fatise dintre nenumaratele „fratii” din structuri, se spune deja ca rolul pe care fosta membra a CSM si-l va asuma va fi cel de „doamna de fier” a ministerului.

Mai ales ca Oana Schmidt Haineala va trebui sa tina in mana „viesparul” Prefecturilor, instituitii cheie pentru promovarea politicii guvernamentale in teritoriu. Plus ca aici vorbim nu doar de organizarea de „paranghelii” cu ocazia sarbatorilor nationale, ci mai ales de congruenta unor interese politice si economice fabuloase. Pentru ca, sa nu uitam, prefectul este singurul care poate contesta si implicit suspenda deciziile unor primari sau consilii locale, chiar daca acestea s-au bazat pe intelegeri transpartinice! Mai mult, recentele negocieri dintre PSD si ALDE privind impartirea posturilor de prefecti in teritoriu ingreuneaza si mai mult misiunea viitorului secretar de stat pe acest domeniu. In acelasi timp insa, surse din minister sustin ca experienta Oanei Schmidt Haineala si „duritatea” acesteia ar fi reprezentat cel putin o parte din argumentele care au dus la pentru unii inca surprinzatoarea decizie a lui Carmen Dan de a cere detasarea procuroarei la MAI. Mai ales ca vorbim aici de o cursa contracronometru, o parte din sistem fortand trimiterea acesteia in judecata pentru OUG 13, in timp ce sustinatorii actualei Puteri sunt foarte aproape de a reusi numirea acesteia drept sefa peste prefecti…