Pahontu, batut de EBA cu placa!

Dupa cum dezvaluiam mai deunazi, zilele generalului Lucian Pahontu in fruntea Serviciului de Protectie si Paza sunt ca si numarate, mai ales dupa plecarea generalului Cristian Cioc, in urma unor divergente mai mult decat aprinse avute cu cel mai longeviv sef de serviciu secret din Romania. Pentru ca, sa nu uitam, fostul jandarm Lucian Pahontu rezista in fruntea SPP-ului inca din anul 2005, asemenea camaradului sau, generalul Marcel Opris de la Serviciul de Transmisiuni Speciale.

Si inca de atunci Pahontu nu s-a dovedit doar un „caine credincios” al lui Traian Basescu, dar si pastratorul secretelor murdare ale acestuia. Iar daca la inceput a trebuit sa indure atatea si atatea umilinte, cum ar fi episodul descris mai jos, in care, in prezenta „stapanului informatiilor”, generalul Alexandru Burian, era gata sa-si ia o placa de snowboard in cap de la Elena Basescu, Pahontu a ajuns la randul sau sa fie apoi un jucator important in sistem.

Si asta mai ales faptului ca de-a lungul vremii a devenit „arhivarul” lui Traian Basescu, fostul presedinte – jucator inmanandu-i, „pe persoana fizica”, dosarele si stick-urile stranse ca „un harciog”, atatia ani de zile. Insa asa cum era de asteptat, acum, cand este din nou incoltit si presat sa se retraga de urgenta din fruntea SPP, Lucian Pahontu incearca iarasi, cu disperare, sa-si salveze pielea, recurgand tot la arhiva lui Basescu. Pe care deja se da o mare batalie in sistem pentru cine sa puna mana pe ea, mai ales ca Pahontu nu mai este vazut deja ca „arhivarul” potrivit pentru un asemenea volum imens de informatii care, intr-adevar, ar putea arunca in aer cu totul clasa politica si lumea serviciilor secrete deopotriva…

Pe partie la Predeal

In incercarea disperata de a se face util jupanului de la Cotroceni, Lucian Pahontu a recurs la un exces de zel care i-a scos din sarite pe ceilalti membri ai familiei prezidentiale. Mai ales pe mezina rebela Elena, care, stiindu-se ca fiind si favorita sefului statului a declansat un adevarat razboi de uzura cu seful „prea protector” al SPP-ului si cu confidentul de incredere al acestuia, cel care avea sa dezvolte cea mai uriasa retea de contrainformatii, raportata cel putin la numarul total de angajati ai unui serviciu secret din Romania. Este vorba desigur de generalul Dumitru Burian, cel care s-a vazut nevoit sa se pensioneze in urma dezvaluirilor din „National”, dar doar pentru a se intoarce imediat la locul de munca si a mai incasa cateva zeci bune de milioane din postura de consilier personal al lui Lucian Pahontu. Oricum, parat zi si noapte de Elena Basescu la tatal sau ca-i face viata grea, Lucian Pahontu a avut neinspirata idee, sfatuit probabil si de Burian, de a purta amandoi o conversatie intre sase ochi cu EBA, pentru a aplana amiabil conflictul. Si uite cum, intr-o seara de iarna, undeva in jurul orelor 22.30, Pahontu si Burian au descins pe partia de la Predeal, pentru a o convinge pe EBA sa o lase mai moale cu para. Numai ca, atunci cand i-a vazut, mezina presedintelul a luat placa de snowboard si s-a repezit sa-i dea cu ea in cap sefului SPP. Iar daca, desi mai in varsta, Burian a apucat sa faca o eschiva salvatoare, Pahontu si-a luat umnilinta de a inghiti la pachet cu placa de snowboard si injuraturile ca la usa cortului ale tinerei scoase din minti de faptul ca, pentru a-i face pe plac sefului statului, seful SPP-ului o sufoca pur si simplu cu atatea masuri excesive de protectie, comandate direct de catre el. Insa lectia de la Predeal pare sa-i fi prins bine lui Pahontu, increderea presedintelui in acesta crescand si mai mult, dupa ce seful SPP a minimalizat incidentul, aratandu-se mai mult deca impaciuitor, ca doar asa „sunt tinerii din ziua de astazi”.

Dosare si stick-uri

Desi inca nu a dat drumul la niciuna din „nuclearele” cu care tot ameninta, asta nu inseamna nicidecum ca Traian Basescu nu are si munitia necesara. Pe care a strans-o in peste un deceniu in care, fiind „el lider maximo” al sistemului, a pus deoparte tot ce l-ar fi putut interesa sau ajuta mai tarziu, in vremurile grele de dupa finalizarea mandatelor prezidentiale. Asa ca, mai ales spre sfarsitul celui de-al doilea mandat, „paranoia” lui Basescu in acest sens a atins cote alarmante, dupa fiecare intalnire mai importanta, indiferent ca era cu oameni de afaceri, demnitari sau politicieni, Pahontu isi facea aparitia „la jupan”, in ciuda orelor avansate din noapte, pentru a prelua diverse dosare sau stick-uri. Pe care le-a tot strans, ajungand astfel posesorul unei arhive pur si simplu impresionante, cu posibile efecte mult mai „devastatoare” decat cele ale intens mediatizatei arhive SIPA. Si care poate rivaliza poate doar cu cea a generalului opris de la STS.

„Seseistii”, serviciu in serviciu

Iar pentru a intelege complexitatea acestei arhive trebuie subliniat faptul ca in cadrul SPP-ul a fost dezvoltat, vreme de un deceniu, un adevarat „serviciu in serviciu”, ajungandu-se la situatia halucinanta in care „seseistii” au coplesit organigrama anumitor sectiuni. Iar cum misiunile sutelor de „seseisti”, in restul sistemului vorbindu-se chiar ca numarul acestora a ajuns sa atinga mia au fost reprezentate strict de strangerea de informatii despre „tot ce misca”, fara a avea musai legatura cu protectia demnitarilor, asa cum prevedea „fisa postului”, s-a ajuns la o baza de date care bate la fund pana si arhivele altor servicii cu atributii exprese in acest sens. In plus, reusita acestei misiuni paralele s-a datorat si mijloacelor logistice puse la dispozitie, agentii acoperiti de la alte servicii privind cu invidie la limuzinele „colorate” folosite de „seseistii” SPP-ului, de la Audi Q 7 la BMW-uri super bengoase, altele decat „obositele” masini folosite in misiunile oficiale de insotire. Asa ca miza cine va pune mana atat pe arhiva lui Pahontu, cat si pe structura de informatii a serviciului este una uriasa. Si daca Iohannis nu a mai miscat pe acest front, dupa ce a ezitat sa-l numeasca pe sibianul Robert Stanciulescu la conducerea SPP, ramane de vazut cine se va baga „la bataie”. Tinand cont si de faptul ca, totusi, Pahontu isi joaca inca ultima carte, colectia sa de stick-uri mai putand face niscai minuni…