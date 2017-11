Orban, din nou pe culoarul condamnatilor!

Da, la varful sistemului se vehiculeaza tot mai intens informatia de ultima ora ca „experimentul Orban” nu doar ca va continua, dar si ca dosarul acestuia din instanta va lua o intorsatura total neasteptata pe cel care, scriptic vorbind, ar trebui sa fie liderul Opozitiei. Si asta pentru ca sistemul s-a razgandit si il vrea din nou jos pe Orban! Asa ca, dupa cum sustin sursele noastre, in ciuda dovezilor libidinoase de „lingere a clantelor” institutiilor de forta, pe presedintele Partidului National Liberal tocmai ce l-ar paste o condamnare definitiva in dosarul in care, peste doar cateva zile, „miliardarul de serviciu” al DNA, Tiberiu Urdareanu ar urma sa fie adus cu mandat in fata judecatorilor pentru a da declaratiile care sa „rastoarne” achitarea de la prima instanta.

Mai mult chiar, nu doar ca acesta va fi bagat din nou pe „culoarul condamnatilor”, dar i se pregateste deja o noua „tinichea” in urma detonarii unei anchete explozive privind „dividendele” pe care un controversat personaj roman stabilit in SUA le-ar trimite regulat in tara, cel mai adesea de la Miami, catre diversi lideri politici, in urma derularii unor incalcite afaceri imobiliare. Si pentru ca paritatea sa fie una deplina, iata ca, in timp ce Ludovic Orban si Vasile Blaga au redeschis ranile trecutului luptandu-se pentru ca sefia anumitor organizatii sa fie atribuite vechilor liberali sau fostilor pedelisti, „Buldogul” tocmai ce se va capatui si el cu alte trei-patru dosare.

Asta asa, ca prea isi luase avant in partid dupa achitarea pe care o credea drept una izbavitoare. Si uite cum, din nou fara ca acesta sa miste macar vreun deget, vrerea lui Klaus Iohannis s-ar putea implini in chiar anul decisiv de dinaintea declansarii campaniei prezidentiale, cu „omul de paie” al „neamtului” instalat, in sfarsit, in fruntea unui PNL „eliberat” de orice personalitate politica mai puternica…

Dresaj ca la carte

Iata ca nici macar nu a fost nevoie ca sa fie inchis cateva zile „„in cusca” liderul liberal, unul condiderat multa vreme drept una dintre cele mai puternice personalitati din politica romaneasca, pentru ca transformarea lui Ludovic Orban sa fie una totala. Astfel ca, simtind rasuflarea DNA in ceafa, seful Opozitiei seamana tot mai mult cu un amant senil care-si afiseaza cu un zambet feciorelnic propria impotenta pe facebook.

Si culmea este ca tocmai faptul ca tocmai Orban a coborat intr-un asemenea hal standardele ploconelii disgratioase poate sa fie fost resortul care sa fi dus la decizia de continuare a „dresajului” sau, experimentul fiind considerat unul atat de reusit, incat se va incerca repetarea lui si in cazul lui Vasile Blaga. Mai ales ca, totusi, „Buldogul” s-a tinut bine, pastrandu-si cel putin respectul propriilor oameni din partid sau ai altor colaboratori.

Ce-i aduce „Mosul” UTI…

Ludovic Orban „a profitat” din plin de ragazul dintre achitarea primita la prima instanta si inceperea procesului de judecare a recursului depus de catre procurorii DNA facand „tumbe” peste „tumbe”si reusind performanta de a se baga singur cu botul in „mizeria” asumata a unei clase politice debile precum cea romaneasca, in timp ce maraia la actuala Putere. Ramanand totusi „prizonierul” unui baron precum Marian Petrache pentru a reusi sa mai stranga cateva autobuze cu „liberali” din comunele din jurul Capitalei, pentru a avea totusi cui vorbi la „lantul uman” din jurul unei mici parti a Parlamentului.

Cu toate acestea, „Mosul” ar putea veni deja de pe 4 decembrie la Ludovic Orban, numai ca, desi acesta a facut orice ca sa arate ca el este un baietas cuminte, se pare ca el va primi „nuiaua” Urdareanu. Pentru ca patronul holdingului UTI, cel care desi in scrierea „Memoriilor” sale tocmai ce ajunsese la alte capitole despre personaje mai mult decat interesante, iata ca va trebui sa faca o pauza si sa concentreze ceva mai mult asupra lui Ludovic Orban…

Asa ca audierea acestuia in fata instantei poate schimba macazul spre o noua abordare intr-o Justitie pe care nu doar atat de sincerul general Dumbrava o vede drept un camp tactic, dar si tot mai multi dintre politicienii romani. Cu exceptia lui Orban, bineinteles…

Blaga, la malaxor

Spre deosebire de Orban, Vasile Blaga, desi trecut si el printr-o incercare de dresaj asemanatoare, intrerupta de o achitare surprinzatoare penrtu multi in aceste vremuri tulburi a reusit sa-si pastreze alura de „Buldog”, astfel ca pentru multi dintre liberali, mai ales din randurile fostilor pedelisti el este din nou varianta cea mai pragmatica de pastrare a identitatii noului PNL, unul care sa „rupa-n dinti” PSD-ul, rupand insa in acelasi timp lantul statului paralel. Numai ca sperantele sustinatorilor lui Blaga, caci spre deosebire de Orban acesta mai are destui in partid sunt desarte, alte trei-patru dosare fiind tinute la „fezandat” daca „Buldogul” ar incerca sa preia din nou fraiele partidului si implicit ale Opozitiei.

Busoi, pe teava!

Si uite cum Klaus Iohannis se poate declara in sfarsit satisfacut d efaptul ca, desi nu va intra in anul decisiv pentru obtinerea unui nou mandat la Cotroceni cu „guvernul meu”, va avea cel putin „partidul meu”. Unul condus de Cristian Busoi, caci „afrontul” ca acesta nu a castigat alegerile interne in partid iata ca se dovedeste mai greu de digerat decat se asteptau unii liberali naivi. Iar impunerea lui Busoi in fruntea Opozitiei va arata nu doar ca sistemul inca functioneaza, dar si ca el poate avea resursele necesare de a impune un „alt Busoi” si la conducerea PSD-ului…