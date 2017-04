Oprea pregatea lovitura de stat!

Dupa cum sustin sursele noastre, zeci de persoane, in special ofiteri din cadrul Ministerului de Interne continua sa fie audiate pe banda rulanta de catre procurorii anticoruptie, care le cer noi si noi amanunte despre folosirea de catre Gabriel Oprea, in interes propriu, a facilitatilor ministeriale. Ceea ce indica mai mult decat clar ca, desi fostul vicepremier s-a retras din prim-planul vietii politice, DNA-ul nu are in niciun caz de gand sa-l lase sa-si linga ranile. Iar eforturile sustinute ale procurorilor pot parea cu atat mai misterioase cu cat, in fond si la urma urmei, abuzul in serviciu oricum „a picat” din legislatie, chiar Oprea reusind sa arunce in ograda salvatoare a Curtii Constitutionale astfel de acuze existente in cazul sau in alte dosare.

Asa ca poate parea cel putin straniu ca se apasa atat pe acceleratia deplasarilor si contactelor pe care, pe cand era vicepremier, Oprea le avea cu alte personaje extrem de influente din cadrul institutiior de forta. Iar dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia naostra, prin completarea acestui „puzzle” de interconexiuni intre sefi de structuri si lideri politici nu se incearca decat „inchiderea cercului” intr-unul dn cele mai incendiare rapoarte informative care au fost aduse vreodata la cunostinta partenerilor nostri externi strategici de catre serviciile secrete romanesti. Si in care se atingea inclusiv problema ca nu cumva, impins de setea sa de putere, de influenta tot mai mare pe care o detinea nu doar in politica, dar si in Justitie, Ministerul de Interne si mai ales in Armata si in alte structuri de forta, Gabriel Oprea sa incerce o veritabila lovitura de stat.

Si astfel, profitand de strategia naiva a cumatrului Victor Ponta, care nu doar ca avea o incredere oarba in el, dar, dupa cum prea bine o stiu apropiatii, chiar se temea in secret de vicepremierul sau, Oprea sa se instaleze ca prim-ministru la Palatul Victoria, in urma unor intense negocieri pe care le purta atat cu Opozitia de dreapta, cat mai ales cu „neamtul” de la Palatul Cotroceni. Asta in timp ce in Parlament se tinea tare in fata motiunilor de cenzura, tocmai pentru a avea un avantaj mai mare in negocierile subterane purtate pentru a „intoarce armele” la momentul potrivit. Iar preluarea sefiei guvernului, fie el si unul de tranzitie, i-ar mai fi alinat probabil orgoliul profund ranit de faptul ca nu a ajuns seful Serviciului Roman de Informatii, asa cum i se rezervase functia mult visata inainte de alegerile prezidentiale pierdute, poate tocmai de aceea, „afara”, de catre Victor Ponta.

Dragnea a stiut!

Dintre toti politicienii si analistii care si-au dat in nestire cu parerea despre cum si-a executat sistemul de forta propria inventie, incercand sa explice in fel si chip prabusirea lui Gabriel Oprea tocmai pe cand se afla la apogeul carierei sale, singurul care a pus diagnosticul exact a fost Liviu Dragnea, care a afirmat transant ca acesta „ s-a apropiat prea mult de soare!”

Si s-a ars! De altfel, dupa cum se stie la anumite paliere din sistem, nu doar tehnocratii erau pregatiti cu luni inainte sa-si mute „puii de bruxellezi” la Palatul Victoria, dar si Liviu Dragnea stia ca trebuie sa fie gata sa puna piciorul in prag si sa preia fraiele partidului. Ceea ce, de altel, s-a si intamplat…

Isi facea trupe speciale

Rolul jucat de Gabi Oprea dupa cortina care a acoperit dintotdeauna scena politica este recunoscut chiar si de ultimele dezvaluiri privind „noaptea generalilor” care a avut loc tocmai la el acasa, la incheierea votului pentru alegerile prezidentiale din 2009. In ultimii ani insa, mai ales dupa venirea cumatrului Victor Ponta la Palatul Victoria, „generalissimul” era vazut de nu putin initiati ai sistemului drept adevaratul conducator al guvernarii.

Iar dovada suprema ca Gabi Oprea se apropia deja periculos de mult de soare, vorba lui Dragnea, a fost nu doar incapatanarea acestuia de a urma indicatiile trasate de sistem privind lasarea in ofsaid a lui Ponta in Parlament, dar mai ales de faptul ca vicepremierul care putea inclina balanta Puterii dupa propriul chef trecuse la infiintarea propriilor trupe speciale! Prin reinfiintarea pe sestache a controversatei structuri „Acvila”, dupa cum aratau dezvaluirile in exclusivitate ale „National” de la acea vreme. Iar socul pentru ceilalti camarazi din sistem a fost nu doar reaparitia si trecerea noii „Acvila” in subordinea directa a ministrului de Interne, cat mai ales faptul ca ofiterii de la alte structuri detasati aici erau pusi sa-i jure credinta direct „pe persoana fizica” lui Gabi Oprea! O conditie esentiala pentru a actiona atat in cadrul „Acvila”, cat si a anumitor directii din cadrul „Doi s’ un sfert”!

Lucrat la americani

Iar pe langa „completele negre” din Justitie avute la dispozitie in vederea executarii sau, din contra, a salvarii celor bagati in „malaxorul” dosarelor, Gabi Oprea nu se baza doar pe propriile trupe loiale de la Interne, dar mai ales de informatiile militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Unde, indiferent de ce ministru s-a perindat oficial pe la conducere, niciunul nu a indraznit sa deranjeze „cuiburile” informative ale unui Oprea tot mai convins ca, gata, venise soarele si pe ulita sa. De asemenea, se stia foarte bine ca tot Oprea fusese cel care-l pusese pe Victor Ponta sa-i spuna in fata generalului Coldea, cu alte nume grele ale sistemului drept martori, faptul ca-l va schimba de la conducerea de facto a SRI-ului imediat ce se va instala la Palatul Cotroceni. Iata insa ca triada Victor Ponta-George Maior-Gabi Oprea nu a mai ajuns sa preia Presedintia, Guvernul si SRI-ul. In schimb, luand probabil amenintarile lui Oprea in serios, colaboratorii apropiati ai „yankeilor” din sistem l-au „lucrat” ca nimeni altii la americani, pe care au reusit sa-i convinga ca exista o varianta devastatoare pentru bunul mers al democratiei ca acesta sa dea o lovitura de stat, fie ea si una de catifea. Iar cum vicepremierul era oricum pe „black liste” dupa ce a ridicat de pe scaun, din avionul cu care se deplasau la Washington, un influent sef al Service Secret, doar pentru ca „nu-i placea moaca lui de chelios”, s-a obtinut OK-ul pentru anihilarea acestuia. Chiar daca, la o adica, povestea cu lovitura statului poate fi si o simpla „intoxicare” reusita, precum cea cu bombele lui Saddam…

Ordinul tradarii

Totusi, fara voia lui, Oprea pare sa mai fi facut un serviciu capital sistemului care tocmai ce-i hotarase mazilirea, punandu-le capul lui Ponta pe tava. Pentru ca premierul a crezut pana in ultima clipa ca se poate baza pe cuvantul de general al aliatului sau. Numai ca, dupa izbucnirea manifestatiilor de protest bine dirijate de dupa tragedia de la „Colectiv”, un grup de tineri a inceput sa tot sara gardul de la Palatul Parlamentului. Iar la Guvern s-a decis ca, noaptea, dupa ce randurile manifestantilor se va rari, efectivele Ministerului de Interne sa intervina pentru a „descongestiona” obiectivul strategic al Parlamentul. Numai ca, in cele din urma, a aflat si Ponta ca, intre timp, ministrul Oprea daduse un alt ordin, ca niciun jandarm sau politist sa nu intervina, sub nicio forma! Si de-abia atunci si-a dat seama Ponta ca, abandonat, este prea tarziu sa mai lupte …