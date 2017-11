Oprea, „codosul” SRI!

Ambitia paranoica de a pune stapanire pe intreg sistemul si clasa politica deopotriva a cuplului Maior – Coldea, caci, oricat s-ar dezice acum actualul ambasador la Washington de fostul sau adjunct, cei doi au actionat „la pachet” timp de un deceniu, ajunsese la cote atat de halucinante incat sereistii nu mai puteau face fata propriului ritm impus de racolari. Iar cum „imperiul SRI” se extindea pe zi ce trecea, in panza de paianjen minutios intinsa din „barlogul” din Padurea Baneasa cazand ca mustele, cu ghiotura, politicieni, demnitari si ziaristi deopotriva, Maior a decis sa se apeleze la „combinatori” care sa „agate” numele de pe lista intocmita impreuna cu Florian Coldea pentru a fi trecuti in sfera lor de influenta.

Iar „codosul” cel mai potrivit pentru a face aceasta munca murdara si prea putin respectata oriunde in lume si in orice mediu, dupa cum s-a si dovedit ulterior, a fost identificat in persoana unui Gabriel Oprea aflat el insusi puternic afundat intr-o „ceata” de paranoia profunda. Data mai ales de credinta ca, dintr-un simplu ofiteras de intedenta descurcaret, ce-i drept, care facea rost de bere rece pe „Strandul generalilor” si stia sa cante binisor la acordeon „Spune, spune, mos batran”, de-si desfata astfel superiorii pe la chiolhanuri, ajunsese ditamai garantul securitatii nationale. Iar cum Oprea s-a achitat de serviciile trasate cu perfidie de la varful SRI si nu doar cu deja obisnuitul exces de zel, „fabrica de racolat” oameni din toate mediile, de multe ori chiar contrar prevederilor constitutionale, a ajuns in curand sa produca „pe stoc”. Astfel ca multe dintre „tinte” s-au trezit peste noapte doctoranzi sau absolventi ai asa-numitei Academii de Stiinte ale Securitatii Nationale, facuta special pentru ca „marele indrumator” de doctorate Gabriel Oprea sa poata sa satisfaca apetenta nesatula a fostilor sefi ai SRI de a le aduce noi si cat mai multi „clienti”. De altfel, chiar in aceste zile mai multi fosti „combatanti” ai „falangei” sereiste din sistem isi negociaza declaratiile pe care urmeaza sa le dea in cadrul comisiilor parlamentare de control, astfel ca este foarte posibil sa iasa la iveala noi amanunte despre dimensiunile uluitoare ale fenomenului „racolarii” de nume cu notorietate publica de catre Maior, Coldea si asociatii…

Dar si marele „of” al lui Maior, cel care era deja „terorizat” de obsesia ca nu reusea sa penetreze sub nicio forma SIE, generalul Silviu Predoiu tinandu-si oamenii departe de capcana intinsa si de nenumaratele „momeli” oferite de Gabi Oprea. Cel care ajunsese sa fie la randul lui presat sa aduca musai pe tava, „in Padure”, barem „capul” unui singur cadru de la SIE care sa puna botul la avantajele oferite de cei care se comportau deja ca si „patronii” intregului sistem…

Clienti pentru Maior!

In 2012 , sub atenta monitorizare a lui Gabriel Oprea, se infiinta Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale, o structura practic paralela a sistemului de siguranta nationala si care, in perioada sa de glorie, a fost prezidata de catre chiar principalul beneficiar al acestei pepiniere de cadre pentru „zona gri” a SRI-ului, George Maior. Iar cativa ani buni, reteaua lui Oprea, care isi intinsese deja tentaculele peste Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, ca si peste propriile structuri informative ale celor doua institutii de forta a bifat nume cu nume de pe listele primite periodic de la varful SRI cu privire la toti cei care prezentau interes pentru planurile cuplului Maior – Coldea.

Iar daca pe unii in incantau incluisv faptul fara precedent ca membrii titulari ai „Academiei de securisti” ajunsesera sa primeasca o indemnizatie viagera egala cu cea a adevaratilor academicieni, de 35.000 de lei anual, altii erau „agatati” prin „placa” nu doar a protejarii lor in fata „structurilor partenere”, dar si ca rampa de propulsare mai buna ca asta nici ca ar exista! Si, ce-i drept, de cele mai multe ori „academicienii” se si tineau de cuvant, dar doar dupa ce „clientii” trebuiau sa mai primeasca, de cele mai multe ori aproape „cu japca”, si titluri de doctori in informatii sau stiinte militare. Era practic o conditie obligatorie pentru politicienii care visau la demnitati publice sau pentru ofiterii MApN sau MAI care sperau la o avansare. Si cum acestia se temeau ca nu se vor descurca cu urmarea cursurilor aferente si sustinerea examenelor, ei primeau imediat garantii ca „oamenii generalului” se ocupa de tot. Si uite cum s-au trezit atatea nume grele ale clasei politice si sistemului deopotriva cu doctorate „copy-paste”, de au platit apoi un pret atat de greu pentru acesta slabiciune… Iar tupeul a fost atat de mare incat au reusit sa-l atraga in aceasta capcana chiar si pe Klaus Iohannis, dupa instalarea sa la Cotroceni acesta apucand sa-i salute pe „academicienii securisti”, pana sa se dumireasca despre ce este vorba si sa-i retraga apoi „ambasadele” interfatei Oprea…

„Capul” SIE vrem !

Insa, dupa cum au aflat de-abia cum unii membrii ai comisiei de control a SRI condusa de combativul presedinte Claudiu Manda, trio-ul Maior – Coldea – Oprea trasase indicatii precise ca toata „masinaria” aflata sub strictul lor control sa penetreze cu orice pret Serviciul de Informatii Externe, singura structura de interes care nu fusese inca ingenuncheata. Pentru ca atat sefii SIE, care se vede ca au lucrat totusi atat pe contraspionaj, cat si pe protectie interna, dar si subalternii acestora nu au acceptat sa fie nici membri fondatori, alaturi de „codosul” Oprea&Company ai „Academiei de Securitate” pe atat de la moda atunci, nici „academicieni” apoi.

De asemenea, niciun cadru SIE nu fusese „agatat” nici in scandalul doctoratelor, nici in de acum celebra sufragerie a lui Oprea din noaptea alegerilor, oamenii generalului Predoiu avand si „obraznicia” de a nu juca tenis cu ei sau barem de a taia impreuna porcul, a manca sorici si a „socializa” la spriturile informative din sediile conspirative ale SRI-ului! Ceea ce, dupa cum sustin acum chiar membrii ai fostei „fratii” securiste, ii scotea deja din sarite pe „jupanii sistemului”. Mai mult chiar, cum „tintele in miscare” de la SIE nu au acceptat nici macar „momeala” unor sponsorizari pentru concedii exotice de la oameni de afaceri aflati in „zona gri” a „academicienilor”, nervii au cedat! Si atunci s-ar fi ordonat „foc de voie” incrucisat impotriva SIE, numai ca nici macar acest „asalt final” atat de inversunat nu a reusit, partenerii strategici ai tarii noastre lamurindu-se la timp ce se ascunde in spatele acestor atacuri. Asa ca, dupa cum dezvaluiam cu putina vreme in urma, „SIE a castigat razboiul”! Unul care, iata, pare sa fi pornit de la refuzul SIE de a ceda „avansurilor” facute de Maior si fosta conducere a SRI prin „combinatorul” Gabi Oprea…