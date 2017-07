„Nucleara” la MAI: Nu are ORNISS!

Iata ca nu au trecut decat cateva zile de cand trageam un avertisment cat se poate de serios asupra faptului ca „razboiul total” care se pare ca a fost relansat mai aprins ca niciodata la nivelul sistemului a ajuns sa se poarte in „nisipurile miscatoare” ale certificatelor ORNISS. Adica, in urma unui val fara precedent de cereri de avizare ORNISS sau de reavizare a certificatelor deja existente, structurile de forta s-au trezit din nou la mana directorului general Marius Petrescu. Cel care, in aceste zile, chiar se afla in postura unui „bulibasa” care stabileste la „staborul” avizarilor cine ramane pe pozitii in sistem si cine este nevoit sa faca un pas inapoi.

Iar situatia ar putea parea una comica, daca nu ar fi tragica de-a dreptul. Cel putin in cazul situatiei de la varful aceluiasi mult incercat Minister de Interne, unde conducerea se confrunta cu situatii pur si simplu fara iesire. Cum este cazul subsecretarului de stat Maria Cristina Manda, cea despre care se cunoaste ca este una devarat „filtru” profesional inainte de „ultimul aviz”. Numai ca, dupa cum reiese din documentul oficial intrat in posesia noastra, cel putin la ora cand scriu aceste randuri, Cristina Maria Manda nu are certificatul ORNISS! Pur si simplu! Iar situatia este cu atat mai aberanta cu cat, tocmai pentru a nu calca pe bec in aceste zile atat de tulburi, subsecretarul de stat s-a ferit ca nu cumva sa aiba in vreun fel acces la documente secrete de stat. Ceea ce iarasi nu este normal. Ca si faptul ca restul demnitarilor si inaltilor functionari din MAI se afla la randul lor intr-o situatie fara iesire, nestiind unde sa inchida „bucla” informationala, adica unde sa predea docmentele „SSID”, pentru a nu se putea trezi ulterior anchetati ca nu au procedat legal. Si pentru ca „nucleara” pe care trebuie sa o amorseze conducerea MAI sa fie si mai greu de controlat, temerea ca lucrurile s-ar putea prelungi nepermis de mult este intarita si de faptul ca, in trecut, Cristina Maria Manda s-a mai confruntat cu o situatie asemanatoare, pe cand era secretar de stat la Ministerul Justitiei condus la acea vreme de Monica Macovei.

Asa ca, de la structurile centrale ale MAI si pana la varful „Doi s’ un sfert”, multi asuda in aceste zile din greu, cu ochii pe ORNISS-ul lui Marius Petrescu, de unde spera sa vina un raspuns izbavitor. Pentru ca, nu-i asa, altfel anchetele interne care vor curge garla ar putea strica multe dintre vacantele dinainte pregatite si mult asteptate. Oricum, noua „nucleara” de la varful MAI arata inca o data necesitatea ca astfel de situatii ce pot degenera, cu sau fara vina celor din minister implicati direct trebuie sa fie analizate si rezolvate, intr-un fel sau altul, cat mai repede. Tocmai pentru a nu se mai ajunge la situatia aberanta ca, unul dintre principalii oameni aflati la butoanele MAI, sa nu aiba certificat ORNISS si, drept urmare, nici acces la documentele secrete cu care fisa postului il obliga sa intre in contact „zi lumina”. Si, indiferent de rezultatul venit de la ORNISS, poate se va pune in sfarsit pe tapet, cu franchete, si aceasta problematica care incurca serios lucrurile nu doar la nivelul MAI, dar si a nenumarate alte structuri…

In pixul lui Petrescu!

Iata ca, tocmai cand era pe deplin relansata, cariera subsecrtetarului de stat Maria Cristina Manda la varful MAI sta in aceste zile in pixul lui marius petrescu. Directorul general al Oficiului registrului National pentru Informatii Secerete d eStat, cel care are pe masa de lucru „soarta” a nenumarati sefi atat din Ministeruld eInterne, cat si din alte isntitutii d eforta. Oricum, certe ste ca,a cum, subsecretaruld e stat Maria Cristina manda nu detine certificat ORNISS! Ce-i drept, din informatiile intrate in posesia noastra, d ela minister ar fi plecat documentele necesare catre Directia Generala d eProtectie Interna pentru procesul de reevaluare.

Iar cei d ela „Doi s un sfert” s ejura ca si ei, la randul lro, au trimis mai departe docuemnbtatia necesara. Insa dincolode toate acaeste amanunte birocratice, poricum am privi lcuruile, situatia este oricum halucinanta, mai ales ca manda este practic unul din pilonii prioncipali pe care s ebazeazaa ctuala conducere a MAI. Sia stfel, cu atat mai mult, lispa certificatului ORNISS nu face decat sa incurce si mai mult bunul mers ala ctivitatii la varful minsiterului,. Chiar daca, simtind probabil capcana in acre putea cadea, din ziua in care nu a mai avut ORNISS-ul obligatoriu, se pare ca maria Cristina Manda „ aintrat in adormire” si s-a abtinut sa mai puna mana pe vreo hartie ce poate fi catalogata drept secretar de stat. Fara ca nimeni sa poate baga mana in foc ca nu a runcat si vreo privire pe ele, dara sta este cu totul alta poveste. Deci manda nu a are la aceasta ora acces la documente secretare d estat si subsecretarul de stat s-a conformat. Dar aest slcuru nua jta cu nimic MAI-ul, pentru ca, in afara de „bunele” si „relele” pus epe seama sa, Maria Cristina Manda este subsecretar de stat pe un domeniu vital si treaba ei este tocmaid e a lua decizii lucrand cu documentele secretarele de stat la care insa, ca in bancurile cu militieni, nu are acces! Desi a facut diligentele necesare! Insa totul este acum in pixul lui Marius Petrescu, de-abia apoi urmand probabils as e analizeze procedurile rumate la nivelul MAI.

„Marcule, ne miscam mai cu atent…?”

Indiferent cine ar fi seful DGPI, cu siguranta acesta s-ar spala pe maini de acest caz precum Pilat din Pont, scotandu-se vreo hartie oficala ca de la nivelul lor s-au trimis hartiile mai departe. Si cu asta basta. Numai ca, de acum confirmat „cu hrisov” de la Mihai Tudose in „Monitorul Oficial” drept sef al DGPI, colonelul Mihai Cristian Marculescu ar trebui sa arate ca se misca mai cu talent. Si ca, daca dupa ce Dragos Tudorache le-a „bulibasit” organigrama si fisa postului deopotriva, cei de la „Doi s’ un sfert” nu mai au voie sa faca misiuni de filaj si munca informativa, ci doar protectie interna, atunci chiar s-ar ocupa de acest lucru. Si, cu buna credinta, ar fi fost cazul sa identifice absenta acestui certificat ORNISS, de fapt sa anticipeze intrarea iminenta intr-o asemenea situatie, ca nu le trebuia doar nicio „sursa autorizata informativa” si sa informeze superiorii din MAI de aceasta posibila „vulnerabilitate”. Pentru a se putea preintampina sa mai detonam noi acesta „nucleara” cu implicatii nebanuite, mai ales daca avocatii sau sindicatele s-ar apuca sa profite de aceasta posibila „bresa”. Sau, din contra, daca ar fi existat informatii ca s-ar putea sa fie nevoie de verificari suplimentare, care sa dureze 90 de zile, iar ar fi trebuit, cu aceeasi franchete, sa se faca informarile necesare, pe langa cele banale despre cine cu cine mai sprituieste. Asa ca, vorba prietenilor, „Marcule, ne miscam si noi mai cu talent de acum inainte?” Mai ales ca, oricum, mai ai niscai „scheleti” ORNISS prin dulapuri, unii chiar pastrati de la precedentii detasati din Padure, pe care acum oamenii tai trebuie sa-i „spele” in instante…

Cine inchide „bucla”?

Si uite cum, in loc sa se gandeasdca la vacante, mai-marii din MAI si DGPI isi rascolesc acum creierii sa raspunda la niscai intrebari cheie. Gen„chiar nu o fi ajuns niciun document SSID pe masa Cristinei Manda? Si daca da, o fi fost pe condica sau nu?”. Consultanta de la Directia Juridica, daca agitatul procuror Doana nu ar avea propriile probleme pe cap, ar putea cere si cei care s-au prezentat cu documente „la stapanire”. Si care acum nu stiu daca au inchis bine sau nu „bucla” procedurala. Sau cei care au primit documente pe aceeasi filiera. Iar „vestea buna” e ca Manda nu este un caz solitar. Sunt structuri intregi in care in timp ce sunt nevoiti sa se uite la „poarta” ORNISS-ului, sefii nu au voie sa puna mana pe vreun document secret. Iar cum, nu in putine cazuri, doar cate un singur om mai are avizul necesar, iar acesta are si el dreptul legal la concediul de odihna, riscul de blocaj total este bine stiut de sefii MAI, legati astfel la maini si la picioare cu „ghiulele” ORNISS. Si cum zilele trec una peste alta, nu au decat sa se roage ca nu cumva sa-l apuce si pe Marius Petrescu cheful de vacanta, ca atunci chiar ca au pus-o si pot trage obloanele…