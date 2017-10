Noul „binom” Firea – Ciocirlan

Ambitia Gabrielei Firea este una de neostoit, actuala primarita generala a Capitalei fiind convinsa ca, dupa ce si-a linistit apele din familie cu ajutorul catorva ambasade straine, gata, are de acum drumul deschis catre candidatura din partea stangii la Presedintia Romaniei. Iar cum pentru apropiatii sai visul Gabrielei Firea de a ajunge prima femeie la Palatul Cotroceni nu mai reprezinta de mult un secret, acestia nici nu au de ce sa se mire ca singurul „hop” pe care il mai are de trecut este doar sa astepte in liniste si, daca se poate, chiar sa dea o mana discreta de ajutor pentru ca Liviu Dragnea sa-si rupa gatul. Mai ales ca, dupa cum vom dezvalui in numarul viitor, presedintele PSD are propriul plan surpriza pentru atacarea Presedintiei, mizand pe un cu totul alt candidat.

Insa cum pana la „inscaunare” stie bine ca are nevoie musai de sprijinul, fie el si tacit, al servicilor secrete sau cel putin a o parte a acestora, ca doar traim in Romania, Gabriela Firea, dar mai ales sotul acesteia, are grija sa-i asigure pe cei care parca nu ar marsa sa o sustina ca, „pe langa evrei”, consoarta lui Florentin Pandele si-ar fi asigurat „spatele” si in SRI. Iar cum la un anumit nivel al sistemului este binecunoscuta relatia de amicitie intre cuplul Firea – Pandele si tanarul general de brigada Adrian Ciocirlan, nimeni altul decat adjunctul directorului general al Serviciului Roman de Informatii, iata ca lucrurile se cam leaga. Insa entuziasmul „combinatorilor” informativi pripasiti pe langa familia celor doi primari de Bucuresti si Voluntari din „tenebrele” vechii garzi a „Doi s’ un sfert” s-ar putea sa fie un pic exagerat. Mai ales ca, de cateva zile incoace, Gabriela Firea a fost cuprinsa de un nou puseu de autovictimizare, semnal ca „presimte” ca i se pregateste ceva. Pentru ca ultimlele iesiri de acest fel ale celei care isi joaca deja proprie carte politica din chiar interiorul PSD-ului a fost atunci cand Speranta Cliseru, mana sa dreapta, a fost „ratata” in ultima clipa in cadrul unei operatiuni „blitzkrieg” ce trebuia sa aiba loc la ultimul etaj al sediului Primariei Capitalei de pe cheiul Dambovitei…

Totul sau nimic!

Fara sa demareze vreun proiect major de infrastructura in Capitala de la castigarea mandatului sau, Gabriela Firea ar putea totusi sa se complaca bine merci in „zona de confort” a predecesorului Sorin Oprescu cel care, numai din dat din gura, si-ar fi putut lungi la nesfarsit mandatele la conducerea Primariei Capitalei, daca nu i-ar fi „taiat macaroana” DNA, dupa o ancheta care nu a fost lamurita pe deplin nici macar in ziua de astazi. Dar, nu, Gabriela Firea nu este Sorin Oprescu! Si ea vrea mai mult, astfel ca asteapta momentul oportun in care sa poata sa intre „la rupere” in cursa prezidentiala. Dar, pana atunci, se fereste cu mare grija sa nu-si pateze mainile cu vreo semnatura „ca primarul” sau imaginea alaturi de ceilalti grei ai partidului, chiar si in momentele in care Liviu Dragnea si compania au fost in corzi. Dar, dupa ce si-a facut ceva ordine in jurul ei, incercand sa retraga in esaloanele „nevazute” personajele vulnerabile precum Speranta Cliseru, care a fost apoi linistita prin avansarea spectaculaosa, pe linie de partid, a sotului sau, Firea stie foarte bine ca jocul sau este unul cat se poate de riscant. Si, cu toate acestea, s-a hotarat sa joace pe „totul sau nimic”, convinsa fiind ca o a doua sansa nu va mai avea prea curand…

I-a dat peste mustata…

Mai ales ca, desi la vedere face parte din asa-numitul nucleu dur al „amazoanelor” din PSD, Gabriela Firea stie foarte bine ca, daca gruparea Dragnea ramane la butoanele partidului, ea una nu va pupa sub nicio forma o eventuala nominalizare de a candida din partea celui mai mare partid al tarii la Presedintia Romaniei. Iar o intrare in cursa din afara partidului ar fi o adevarata sinucidere politica. Astfel ca sperantele i se leaga tot de un eventual pact de neagresiune cu gruparea lui Mihai Tudose, mai ales ca, desi nu este genul sau, premierul i-a ridicat deja mingi generoase la fileu. Mai ales ca insasi Firea stie foarte bine ca nu are cum sa-l „inmoaie” pe Liviu Dragnea, cel care, desi pozeaza intr-un pacifist blajin, nu uita si nu iarta. Mai ales faza cand a fost sarit din schema unei vizite extrem de importante in Israel, Gabriela Firea luandu-i in secret „caimacul” unei intrevederi care a cantarit mult apoi…

Cap sau pajura…

Iar in toata aceasta retea de paianjen intinsa de o Gabriela Firea mult mai ambitioasa decat si-ar putea inchipui unii, ramane de vazut ce rol va juca Adrian Ciocirlan. Cel care era la un pas de a-i prelua functia generalului Florian Coldea, dar atat el, cat si colegul Capsuna au declinat in ultima clipa ofertele „de nerefuzat” primite in acest sens. Asa ca, mai ales cunoscuta fiind prudenta celui care a activat in conducerea Directiei Generale de Contraspionaj a SRI si a fost apoi seful Directiei de Informatii a Municipiului Bucuresti, dupa care a condus sensibila Directie Generala de Aparare a Constitutiei este greu de crezut ca acesta ar putea fi chiar el „capul” intregii operatiuni de sprijinire a Gabrielei Firea. Dar, in acelasi timp, este la fel de greu de crezut si ca generalul Ciocirlan, avand inca in fata o cariera mai mult decat promitatoare, s-ar lasa desemnat in rolul de „pajura impaiata” cu care Pandele sa-si sperie pe la sprituri adversarii politici si nu numai ai sotiei sale…