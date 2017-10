„Mortul” Pacepa il toarna pe Maior!

In urma cu doar cateva zile, tam-nesam, fostul sef al contraspionajului romanesc din anii ‘80 s-a „scapat” in direct ca legendarul Mihai Pacepa ar fi murit! Acum, este greu de crezut ca, desi ajuns la o venerabila varsta, eruditul Filip Teodorescu, avand in spate o experienta colosala in cadrul fostei Directii de Informatii Externe, a vorbit asa, doar ca sa nu taca sau pentru ca il plictiseau intrebarile moderatorilor. Desigur, cel putin la fel de necredibila este si varianta ca Teodorescu ar fi aruncat „bomba” doar asa, ca sa se bage singur in seama, mai ales ca acesta este cunoscut pentru discretia sa desavarsita.

Si, totusi, Filip Teodorescu nu a plasat deloc intamplator „soparla”. Iar daca la mijloc nu a fost vorba de initiativa sa, atunci sigur a raspuns cu cordialitate unei rugaminti ce nu putea fi refuzata! Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, „mortul” Pacepa tocmai ce se pregateste sa arunce in aer sistemul din Romania, in cel mai scurt timp urmand a face noi dezvaluiri de-a dreptul halucinante, inclusiv despre „jocurile operationale” duble ale unor lideri romani, care in timp ce se bateau in piept ca sunt colaboratori mai mult sau mai putin acoperiti ai agentiilor americane, au fost suspectati ca nu si-ar fi putut inca scoate definitiv din suflete asa-numitul „urs brun” moscovit. Iar dupa cum sustin sursele noastre, in itele acestor dezvaluiri ar fi prins si numele Maior.

Ce-i drept, este vorba despre fostul politician Liviu Maior, dar cum este vorba despre tatal lui George Maior, lucrurile s-ar putea complica serios pentru actualul ambasador al Romaniei in SUA si omul care, dupa cum „National” a dezvaluit in exclusivitate, se pregateste intens sa preia atat presedintia PSD, cat si pe cea a Romaniei. Astfel ca „scaparea” lui Teodorescu, nimeni altul decat fostul sef al contraspionajului, ca, gata, Mihai Pacepa a murit, ar putea fi decodata si ca o operatiune clasica de decredibilizare a unui martor incomod, un fel de „fasaire” a „bombei” ce ar urma sa fie detonata de catre Mihai Pacepa, foarte posibil chiar in urmatoarea luna. De asemenea, cum Pacepa si sotia sa, nimeni alta decat cea care a sigurat prelucrarea informativa a fostul sef adjunct al DIE dupa ce acesta a cerut azil politic in SUA, sunt extrem de apropiati de regimul republican aflat la putere la Washington, nu este total exclus nici ca acestia sa faca, prin dezvalurile gata pregatite si avizate de cine trebuie, jocurile in Romania…

„Bomba” din Virginia

Dupa o perioada de sase ani de cand conducea spionajul romanesc din functia de director general adjunct al Directiei de Informatii Externe si ajuns chiar consilier personal al lui Nicolae Ceausescu pe probleme de securitate, Mihai Pacepa zguduia regimul comunist la data de 24 iulie 1978, cand cerea azil politic in Statele Unite ale Americii.

Iar daca in tara istoricii si liderii sistemului nu s-au pus inca de acord cu privire la gestul uluitor al lui Pacepa, acesta fiind considerat ba un dezertor mizerabil de catre unii, ba un erou al democratiei de catre altii, cu toate ca in concluziile raportului Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste se subliniaza „rolul exceptional jucat in demascarea naturii criminale a regimului si Securitatii”, peste Ocean lucrurile stau cu totul altfel. Cel putin din moment ce insusi Guvernul SUA a descris in mod oficial activitatea lui Pacepa ca fiind „o importanta si unica contributie adusa Americii”. Dar acum, cand Administratia Trump face pasi tot mai concreti privind organizarea desantului investitional american in Romania, Mihai Pacepa, fie si asa „omorat” cum a fost el la televizor de catre Filip Teodorescu, tot poate juca inca un rol covarsitor. Mai ales ca, sa nu uitam, fostul sef al spionajului romanesc a lucrat oricum pentru comunitatea de informatii din SUA in diverse operatiuni specifice ce au vizat structurile informative din tarile fostului bloc sovietic. In plus, atat actualul cetatean american Mihai Pacepa, cat si sotia sa, cu care este impreuna inca de cand aceasta a fost desemnata sa-l bage in „debriefing” dupa fuga sa in SUA sunt considerati unii dintre oamenii pe a caror expertiza in intelligence reprezentantii Administratiei Republicane pun cel mai mare pret. Iar cum liderii gruparilor care se confrunta inca, desi nu direct, pentru a poza in fata lui Donald Trump drept cei mai loiali, dar mai ales seriosi si stabili parteneri ai „Marelui Blond” in tara noastra isi anuleaza reciproc actiunile de lobby, aparitia unor noi dezvaluiri ale lui Mihai Pacepa ar avea o greutate insemnata in inclinarea balantei intr-o parte sau alta. Astfel ca „bomba de la Virginia”, pe care initiatii de la varful sistemului o asteapta sa fie detonata in cel mai scurt timp poate avea efecte devastatoare, cel putin asupra perceptiei Administratiei SUA despre unii dintre jucatorii implicati…

Jocuri duble…

Pentru a nu strica surpriza reprezentata de noul set de dezvaluiri gata pregatit de Mihai Pacepa, mai ales ca este vorba despre o veritabila „inviere din morti”, daca ar fi sa ne luam dupa colonelul Filip Teodorescu, nu vom da astazi prea multe amanunte despre acestea. Mai ales ca Pacepa se afla, totusi, in postura de sfetnic, fie el si de taina, al republicanilor care preiau in forta, pe zi ce trece, butoanele agentiilor informative ale SUA, expertiza sa continuand sa fie solicitata atunci cand este vorba despre clasificarea „dedesubturilor” din sistemul romanesc de securitate. Iar privind din acest unghi, este clar ca, prin ceea ce va spune, fostul sef al spionajului va transmite si un mesaj subliminal care va fi receptat imediat la Casa Alba. Oricum, clar este ca intr-o perioada cand „pericolul rusesc” este evocat tot mai mult peste Ocean, Pacepa va capta cu siguranta atentia prin abordarea sensibilei probleme a „jocurilor duble” facute de catre unii dintre „prietenii Americii” din sistem sau clasa politica romaneasca. Iar pe lista numelor care vor fi cuprinse in aceste dezvaluiri se va regasi si numele lui Liviu Maior. Si chiar daca astfel George Maior se va gasi pus intr-o pozitie mai mult decat ingrata, cu siguranta ca astfel „reglarea de conturi” dintre cele doua mari tabere care se gudura pe langa Administratia Trump va trece la „next level”, mai ales ca va fi depasita implicit „linia rosie” respectata, in linii mari, pana acum…