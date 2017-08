Ministrul Justitiei, sluga la trei stapani!

Daca ar fi de trimis cineva dupa Moarte, pentru a trage de timp, atunci cu siguranta acela nu poate fi decat Tudorel Toader. Marele expert care dovedeste inca o data in plus ca daca ai carte, asta nu inseamna musai ca ai si parte in viata reala, una cu totul desprinsa de cea din biblioteci. Iar impresia pe care, cu zi ce trece, o lasa ministrul Justitiei este una mai mult decat jalnica. Insa, totusi, sunt si voci din sistem care sustin ca, sub mimica de batranel chinuit de hemoroizi si vesnic depasit de situatie, care pare sa implore mila auditoriului la fiecare cuvant pe care se strofoaca sa il scoata, Toader ar fi de fapt un jucator abil, care isi urmareste propriile interese personale.

Si ca, de exemplu, faptul ca s-a dovedit darz si a iesit public la bataie doar in cazul desecretizarii arhivei SIPA are si alte conotatii subterane decat dorinta de adevar. Caci, aidoma altor predecesori ai sai, ministrul Justitiei stie el de ce vrea sa dea musai iama prin arhiva, expunandu-i pe unii si „casand” definitiv alte dosare. Pana atunci insa, jocul de glezne al „batranelului” Toader este tot mai greu de efectuat, dupa ce acesta s-a bagat singur sluga la prea multi stapani cu interese total divergente. Mai intai, pentru a prinde locul mult visat si in cabinetul Tudose, Toader s-a jurat pe toate cele ca nu se va abate cu nicio virgula de la spiritul si litera pachetului legislativ privind Justitia din programul de guvernare al PSD-ului. Iata insa ca, in ciuda credintei jurate pe linie de partid, dupa foarte putin timp de la reconfirmarea sa ca ministru al Justitiei, acelasi Toader pupa intr-un dejun de lucru papucul „sultanului” Klemm, dand asigurari ca sistemul juridic american este „Biblia” ministerului pe care il conduce. Si pentru ca tacamul sa fie complet, acelasi Tudorel Toader tocmai ce s-a intalnit si cu ambasadorul Frantei la Bucuresti, cu care a discutat despre colaborarea mai mult decat stransa dintre structurile noastre si „surorile” mai mari din Franta. Fara ca macar sa-i pese, ditamai specialistul ce este, ca sistemul juridic american si cel francez se bat cap in cap, fiind pur si simplu incompatibile. Ca sa nu mai vorbim de programul de guvernare pe pachetul de legi privind „resetarea” Justitiei. Insa cu toate ca se stie ca acela care este sluga la prea multi straini de obicei nu prea are scrupule in a-i trada pe rand pe acestia, Toader a reusit sa bage Justitia romana, din „ceata” in care o lasase traducatoarea Raluca Pruna, intr-un „smog” din care poate doar „Iordache alta intrebare” sa se prefaca umil in fata lui Dragnea ca ar intelege ceva…

Cu PSD-ul in suflet

Prezentat drept singurul tehnocrat din Guvern, in zilele de dupa caderea „redutei” Grindeanu si formarea noului cabinet, Tudorel Toader ar fi fost gata sa semneze nu unul, ci zece carnete de partid, fie ele de la PSD sau ALDE. Oricum, in timp ce majoritatea liderilor isi faceau cruce ca au scapat de „blestemul” ministrului de Justitie, Tudorel Toader nu doar ca si-a turnat cenusa in cap, dar si-a sumat angajamente concrete privind calendarul adoptarii „punct si virgula” a programului de guvernare. Si pentru ca sa nu se creeze iar niscai valuri pe la Bruxelles, mai ales ca pepiniera de cadre in domeniul juridic al celui mai mare partid al tarii o fi ea sublima, dar lipseste cu desavarsire, s-a mers tot pe varianta de compomis Toader. Cu mentiunea ca spiritele in partid au fost calmate doar dupa ce s-au dat garantii ca, de acum inainte, acesta va fi un soldat loial al partidului. Si, intr-adevar, cateva zile Toader a parut mult mai implicat si dispus sa implementeze pachetul legislativ, ceea ce l-a facut chiar si pe „looser”-ul de serviciu Grindeanu sa constate ca ministrul Justitiei este un cu totul alt om.

„NIHIL SINE KLEMM”

Insa minunea chiar ca a durat doar trei zile, pana ce ambasadorul SUA a descins la Ministerul Justitiei cu o falca diplomatica in cer si una in pamant. Si, dupa cum sustin sursele noastre, Toader a aplanat situatia cum stie el mai bine, turnandu-si cenusa in cap si lepadandu-se de „Satana” programului pesedist. Mai mult chiar, Toader ar fi dat si garantii ca de acum inainte prioritatea sa va fi „NIHIL SINE KLEMM” si ca nu se va face nicio miscare in Justitie fara ca sa nu stie in acelasi timp si Hans Klemm. Numai ca, imediat dupa ce Ambasada SUA l-a reevaluat pe loc, Toader a primit o noua misiune care i s-a potrivit manusa. Aceea de a se ploconi in fata comisarilor europeni de la Bruxelles, care l-au mangaiat pe chelie, fiind impresionati ca Romania are un ministru mai „colaborationist” chiar decat Raluca Pruna, simbolul supunerii absolute de pana atunci.

Franta, mon amour

Iata insa ca, in timp ce fostul sef al FBI facea dezvalurii publice uluitoare despre Justitia Romaniei, dupa analizarea dosarului miliardarului Puiu Popoviciu, Toader nu se mai arata adeptul sistemului juridic american, avand loc o intalnire cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis. Iar in fata diplomatului trimis recent de la Paris, Toader nu s-a putut abtine sa nu declare „credinta vesnica” sistemului juridic francez, dupa care a fost creat in buna parte si cel romanesc.

Astfel ca este de inteles ca, avand atatia stapani pe cap, ministrul Justitiei chiar nu se mai poate risca sa miste vreun deget pentru a incerca sa opreasca haosul generalizat in Justitia de la noi, ajungand sa le dea dreptate tuturor partilor beligerante. Asta in timp ce da noi si noi termene la care ar urma sa aiba si el o pozitie oficiala. Si daca multi au deja impresia ca au sarit din lac in put dupa inlocuirea lui Iordache cu Toader, hai sa facem un exercitiu de imaginatie si sa ne inchipuim ce-ar fi daca, fie macar si pentru o zi, Procurorul General Augustin Lazar ar fi ministrul Justitiei! Pentru ca, orice s-ar spune, „nea Gusti” spune lucruri trasnite intr-o singura fraza cat Toader intr-o luna de mandat… Asa ca Lazar poata sa faca „pipi” cat vrea pe Justitie, ca Toader nu se supara…