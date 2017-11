#MeToo ajunge la varful MAI!

Campania „izbucnita” in mediul online si in care milioane de persoane isi povestesc public propriile experiente de hartuire sexuala cutremura nu doar starurile americane, dar iata ca incepe sa puna stapanire si pe Europa. Iar daca in Romania dezvaluirile de pana acum nu au avut inca acelasi soc precum cele de la Hollywood, lucrurile s-ar putea schimba radical.

Iar una dintre institutiile care ar putea fi printre cele mai afectate de urmatorul „tsunami” de marturisiri este tocmai Ministerul de Interne. Si asta ca o adevarata ironie a sortii, intr-o vreme in care Politia Romana s-a implicat in sprijinirea campaniei #MeToo, adica „Si Eu”, indemnandu-le pe femei sa faca mai mult decat sa posteze pe facebook si sa depuna plangeri penale impotriva celor care le hartuiesc…

Se da drumul la note?

Ce-i drept, desi acest fenomen nu avea cum sa ocoleasca tara noastra, in Romania sunt depuse anual doar cateva zeci de cereri de hartuire sexuala. Iar mici scandaluri publice rabufnesc doar cand moare vreo victima a violentei domestice, ca doar la noi lucrurile sunt mult mai grave, multi romani sarind peste hartuire si trecand direct la bataie. Astfel ca subiectul a fost tabu in cam toate institutiile statului roman, inclusiv in structurile de forta. Cu precizarea ca structurile abilitate au strans de-a lungul vremii maldare de note informative cu privire la „pataniile” atat a unor anjagajate din MAI, dar mai ales, in majoritatea cazurilor, a femeilor casatorite sau care aveau relatii cu angajati de la Interne. Dintre care unii au ajuns pe cai mari in minister, colegii neindraznind la timpul oportun sa ia masurile legale pentru cazurile de hartuire sexuiala sau mai ales de violenta familiala reclamate de femeile ingrozite. Asa ca, daca s-ar da drumul la aceste note, care dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia naostra unele tocmai ce se centralizeaza si dintre acre unele fac referire la personaje importante din sistem, campania #MeToo ar face ravagii cat toate anchetele interne la un loc de pana acum…