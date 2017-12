Melescanu, „impaiat” de Maior la MAE!

Iata ca, in apropierea implinirii onorabilei varste de 77 de ani, seniorul Teodor Melescanu se dovedeste, pe zi ce trece, un ministru de Externe mai „sters” chiar si decat se asteptau cei care oricum si-ar fi dorit ca nu cumva MAE sa incapa pe mainile vreunui diplomat mai zvapaiat, care sa deranjeze „cuibul de viespi” de aici. Mai ales ca MAE ramane, totusi, ministerul unde „suveica rudelor” angajate este mai intinsa decat oriunde altundeva.

Insa faptul ca pentru „nea Teo” marile victorii diplomatice au ajuns sa fie atunci cand nu atipeste la vreo intalnire de lucru mai plicticoasa ridica deja mari semne de intrebare diplomatilor de cariera. Mai ales a celor care inca nu isi pot explica de ce, totusi, ministrul de Externe nu a vut nicio reactie rapida atunci cand Departamentul de Stat american, dupa ce am „facut plata” pentru rachetele alea PATRIOT care se pare ca nici macar nu-s atat de „vigilente” precum ne asteptam, a dat un comunicat in care se purta ca un client nemultumit de serviciile unei prostituate prea ieftine. Dar MAE a tacut, la fel cum tace si atunci cand, asa „bolovanos” cum este el, Tudorel Toader ar trebui sprijinit pentru a explica strainatatii ce urmareste cu adevarat pachetul legislativ privind raspunderea magistratilor.

Numai ca, daca „nea Teo” tace, atunci vorbeste George Maior! Cel care deja in multe cancelarii occidentale este vazut ca adevaratul ministru de Externe al unei Romanii care plateste inca tribut „trocului” partidelor din coalitia de guvernamant pentru distribuirea ministerelor ca la piata…

El e ministru de Externe!

Astfel ca, daca ai pune pe biroul demnitarilor de la Washington fotografiile lui Melescanu si Maior, rugandu-i sa-l indice pe ministrul roman de Externe, toate degetele s-ar indrepta catre fostul sef al Serviciului Roman de Informatii.

Care a acaparat comunicarea externa, beneficind, desigur, si de „trambulina” postului de ambasador „pe viata” la Washington. Insa marea problema este ca se apropie momentul in care tara noastra va prelua presedintia Uniunii Europene si, cu toate ca zeci de ofiteri din serviciile secrete sunt detasati pe capete pe langa Guvern, pasivitatea MAE poate reprezenta o noua „ghiulea” legata de prestatia Romaniei. Tocmai intr-un moment in care, in mod nromal, ar trebui sa beneficieze din plin de oportunitatea diplomatica oferita de „rotirea” de la presedintia Consiliului UE…