Mega scandal medical la Interne!

Momente cutremuratoare la Acedemia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, petrecute chiar in ziua in care dezvaluiam neregulile imputabile actualei conduceri manageriale a ceea ce, in mod normal ar trebui sa fie cea mai titrata institutie de invatamant din cadrul Ministerului de Interne. Iar blestemul pare sa se tina scai de aceasta fosta unitate de elita, un student in anul doi cazand ca si secerat, din picioare, pe chiar platoul Academiei de Politie. Din fericire, internat de urgenta in urma anevrismului suferit, starea acestuia este momentan ameliorata in urma celor doua complicate interventii chirurgicale suferite, motiv pentru care am si facut aceasta dezvaluire acum.

Insa din pacate pentru imaginea institutiei de invatamant, acest caz nou care se putea solda cu o mare tragedie umana demonstreaza inca o data ca „bulibaseala” din institutia condusa de rectorul Daniel Costel Torje nu mai poate fi suportata la nesfarsit si ca cele patru operatiuni simultane de control dispuse de ministrul de Interne si aflate inca in desfasurare trebuie sa fie finalizate cat mai curand. Mai ales ca, printre sesizarile candidatilor si parintilor acestora, unele dintre ele deja verificate, cu rezultate mai mult decat ingrijoratoare, inclusiv de catre structurile informative abilitate s-au numarat si unele cu privire la suspiciunile privind „blatuirea” probelor sportive la examenele de admitere. Dar si prezentarea unor certificate medicale „in alb”.

Iar situatia este cu atat mai apasatoare pentru rectorul Daniel Costel Torje, cu cat acesta a fost inainte de impunerea sa in fruntea Academiei, pe filiera Dacian Ciolos, chiar sef al Catedrei de Educatie Fizica. Si tocmai cand bietul student se zbatea inca intre viata si moarte intre doua operatii, doctorul Raed Arafat se incapatana sa pastreze in sistem sefi din cadrul anumitor structuri, desi medicii Comisiei de expertiza medico – militara din cadrul Directiei Medicale a MAI stabilisera declararea acestora drept inapti medical si scoaterea lor din evidenta! Pai si atunci, daca, Doamne Fereste, se intampla ceva acestor oameni incadrati deja cu grad de handicap chiar cand sunt la munca, cine din MAI raspunde legal…?

Ancheta pe admitere!

Iar incidentul petrecut in urma cu doar cateva zeci de ore pe chiar platoul Academiei de Politie nu va face decat sa fie accelerata ancheta interna cu privire la suspiciunile privind criteriile medicale si sportive pe care unii dintre studenti le-ar fi putut ocoli, fara sau mai degraba cu sprijin din interiorul institutiei de invatamant. Iar tot ceea ce au de facut acum cei de la Corpul de control al MAI este sa verifice daca s-au respectat intocmai prevederile Ordinului de ministru nr. 55/107/2587/c/10357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea in unitatile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor in unitatile de invatamant militar. Ca si pentru ocuparea functiilor de soldat gradat profesionist precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/incadrati in randul cadrelor militare in activitate/ politistilor in serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Ordin semnat de nu mai putin de sapte ministri, intrat in vigoare prin publicarea sa in Monitorul Oficial partea 1, nr. 686 din 19 septembrie 2014 si pentru care nu exista modificari, cel putin pana la data de 6 septembrie 2017. Si decat ca MAI sa fie zguduit de un nou scandal, poate ar fi bine ca si cei din conducerea ministerului sau de la Corpul de control sa-l intrebe pe doctorul Raed Arafat de ce ar trebui pastrati pe functii si mai ales pe a cui raspundere angajati care au fost declarati inapti medical de catre medicii de la Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota”. Fie si strict medical, fara alte conotatii pentru cunoscatori….