“Marele Deal” cu Trump, aruncat in aer!

Dupa cum dezvaluiam in numarul trecut, scena politica romaneasca va fi cutremurata cat de curand de o miscare pe care, ce-i drept, cel putin la prima vedere, multi o pot considera una halucinanta. Este vorba despre reunirea sub pulpana unei viitoare grupari transpartinice PRO, in urma negocierilor subterane deja declansate de catre neobositul “grup de la Cluj” la insistentele lui George Maior a unui proiect politic prin care sa fie combinati lideri precum Victor Ponta, Emil Boc si “ramasitele” lui Basescu din sistem. Plus toti frustratii din PSD si PNL deopotriva.

Insa mai stranie decat aparitia acestei noi aliante va fi metoda prin care se va incerca aruncarea acesteia pe piata! Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, exista deja o mare ingrijorare la nivelul unor structuri contrainformative de elita cu privire la faptul ca, odata cu inceperea sesiunii parlamentare din septembrie, se va declansa un atac paranoid la adresa “marelui deal” dintre Klaus Iohannis si Donald Trump cu privire la inarmarea Armatei Romane de catre firmele specializate americane, in urma alocarii a doi la suta din PIB pentru MApN. Intelegere care, nu trebuie uitat, se bucura si de girul lui Liviu Dragnea, cel care practic a deschis calea acestor negocieri. Iata insa ca se asteapta ca sa fie pusa opinia publica in capul promotorilor acestui “deal” de o insemnatate covarsitoare pentru siguranta nationala, urmand ca oamenii lui Ponta sa ceara inclusiv organizarea unui referendum pe aceasta tema. Solicitare, desigur, pur demagogica, dar avand rolul ca, sub nicio forma, in urma presiunii crescande, sa se amane plata primei transe catre americani, care este prevazuta undeva pentru luna octombrie, cand de altfel ar trebui semnate si primele contracte concrete. Iar daca intelegerea nu neaparat pica, dar fie si daca va fi amanata, normal ca Administratia Trump il va considera pe seful statului roman fie un politician fara cuvant, fie unul fara capacitatea de a tine zdravan in maini fraiele politice, asa cum de altfel au si inceput sa fie alimentate zvonuri bine “dozate” peste Ocean, exact de catre cine nu trebuia…

Banii de pensii, dati la americani

Dupa cum sustin sursele noastre, cam acesta ar fi, in mare, laitmotivul propagandistic ce urmeaza sa fie “rostogolit” in mediul public odata cu inceperea sesiunii parlamentare din septembrie. Iar faptul ca ipoteza populista va fi promovata din toate unghiurile esichierului politic va creste si mai mult presiunea pe cei care vor fi identificati drept principalii piloni ai acestei “vanzari”, Liviu Dragnea si Klaus Iohannis. Totul intr-o incercare disperata a celor din spatele adevaratului proiect PRO de a impusca doi iepuri dintr-o lovitura. Desigur, presiunea cea mare va fi asupra lui Klaus Iohannis, seful statului urmand a fi prezentat drept un lider fara anvergura necesara pentru a gestiona o colaborare strategica fara precedent cu aliatii americani. Iar dupa ce “nationalistii” lui Ponta vor pune aceasta falsa problema pe agenda publica, prin iesiri cat mai zgomotoase, “dezbaterea” va fi preluata din mers de “grupurile de la Cluj”, fie ca este vorba de cel controlat din umbra de Maior sau de cel din jurul primarului Boc, de vechii pedelisti din PNL, de uneperistii din PMP si chiar de unii dintre baronii din nucleul dur pesedist din teritoriu. Care cu totii vor urla ca din gura de sarpe, de-abia acum, de ce sa dam atatea miliarde pe armele americane, mai ales ca se va inocula astfel si ideea ca amenintarea rusa pur si simplu nu ar exista.

Decredibilizarea lui Iohannis

Iar la inceputul lunii octombrie, cand ar urma sa fie transpuse in practica primele puncte ale intelegerii dintre presedintii Donald Trump si Klaus Iohannis, seful statului roman se va afla sub focul incrucisat al politicienilor. Si, daca va face fie si un singur pas inapoi, acesta va fi inceputul sfarsitului pentru un Iohannis care tocmai ce a inceput sa demonstreze ca sistemul nu este chiar un sat fara caini. Deoarece nu trebuie sa fii mare analist de politica externa cum se viseaza rusofilul Gusa ca sa pricepi ca, daca in octombrie “deal”-ul dintre Trump si Iohannis nu va fi pus aidoma in practica, credibilitatea sefului statului va fi deja pe tobogan in fata Administratiei SUA. Una careia, deja, discret, i se sugereaza un nou interlocutor care ar putea asigura echilibrul intre clasa politica si sistem pentru ca proiectul de inarmare sa se deruleze conform graficului intens negociat si gata stabilit.

Sistemul contraataca

Faptul ca Iohannis nu doar ca a avizat schimbarea liniilor din servicii, dar pare ferm hotarat ca in locul “fratiilor” ejectate din sistem sa fie numite doar echipe de profesionisti la conducere nu avea cum sa nu trezeasca o reactie adversa. Asa ca, ultimele ramasite ale vechii garzi incearca acum cu disperare un contraatac care sa-l puna cu botul pe labe pe seful statului. Drept urmare, politicienii atat de bine conectati la parghiile sistemului au fost reactivati, ordinul pe unitate fiind atacarea sub orice forma a ”marelui deal” de inarmare. Asta in timp ce, la intalniri private la restaurante discrete din jurul Washington-ului, un personaj care viseaza inca la intoarcerea la vechiul loc de munca se arata tot mai dezamagit de “incapacitatea” Bucurestiului de a gestiona relatia cu SUA, pregatind astfel psihologic nume grele din Administratia Trump pentru incercarea de intoarcere la butoanele sistemului…