Manda, noua sefa de la “Doi s’un sfert”!

Da, scriptic vorbind, colonelul Mihai Cristian Marculescu tocmai ce a fost reconfirmat in fruntea Directiei Generale de Protectie Interna, reprezentand aceeasi vesnica solutie de compromis, cel putin pana ce se va decide sa se faca “marea mutare”. Insa tot la fel de adevarat este ca la nivelul structurii centrale a Ministerului de Interne functioneaza deja un “Doi s’un sfert” paralel, care si-a asumat cu de la sine putere raspunderea de a prezenta puzderie de rapoarte informative orale direct catre ministrul Carmen Dan. Astfel ca, pentru initiatii sistemului cel putin, adevarata sefa a informatiilor de pe culoarele si birourile sediului central al MAI este nimeni alta decat Maria Cristina Manda.

Cea care, oficial vorbind, este subsecretar de stat la MAI, fiind numita in aceasta functie printr-o decizie a lui Dacian Ciolos din 15 februarie anul trecut. Insa, desi este pe actualul post de doar un an si ceva, Manda este cunoscuta nu doar la Interne, dar si la nivelul intregului sistem drept “consiliera nemuritoare”. Eticheta dobandita si pe deplin de inteles dupa ce, printre altele, l-a consiliat pe Crin Antonescu pe cand acesta era presedinte interimar al Romaniei, pe fostul ministru al Justitiei Mona Pivniceru, pe fostul ministru de Interne Radu Stroe, pe ministrii Cristian David si Codrut Seres, pe secretarul de stat Ilie Botos si, nu in ultimul rand, pe vicepremierul Gabriel Oprea. Insa cum toti “consiliatii” lui Manda nu par sa aiba acum un culoar politic prea favorabil, ba din contra chiar, probabil ca ministrul de Interne isi va lua si niscai masuri “contrainformative”. Cel putin pentru ca “blonda de la Interne” sa fie astfel sigura ca primeste cu adevarat toate informatiile necesare in vederea luarii deciziilor ministeriale, in conditiile in care “Doi s’un sfert”-ul oficial nu mai are in fisa postului munca de informatii, ramanand doar cu protectia interna, astfel ca Manda a cam ramas acum cam singura sursa de “barfe” cotidiene…Cu relele si bunele aferente unei asemenea “exclusivitati” informationale pe langa Carmen Dan…

“Doamna de fier” a MAI

In ciuda scandalurilor care nu au incetat sa zguduie si in ultima perioada Ministerul de Interne, iata ca, totusi, lucrurile s-au mai asezat. Si echipa manageriala de conducere a reusit, cum-necum, sa tina fraiele in mana, lucru demn de remarcat, mai ales ca “schimbarea de linii” la varful MAI continua, ultimele plecari iminente din structurile centrale ale ministerului fiind cele ale chestorilor “nemuritori” Mircea Olaru si Ion Burciu.

Insa extrem de interesanta este formarea unui nou pol de influenta in sanul MAI, cel putin la nivelul “managerierii” informatiilor neoficiale de influenta la varful ministerului, creat in jurul subsecretarului de stat Maria Cristina Manda. Cea care, pe timpul mandatului lui Gabriel Oprea, pe cand era consiliera acestuia, era denumita, mai mult cu teama decat cu respect, drept “doamna de fier” a Internelor. Si uite ca desi numele acesteia a aparut in increngaturile scandalului avizarii “coloanelor oficiale” care a reprezentat “inceputul sfarsitului” pentru Oprea, Maria Cristina Manda nu doar ca a supravietuit, dar a si fost ulterior avansata in postul de subsecretar de stat iar acum a ajuns din nou o veritabila “eminenta cenusie” a MAI, cel putin la nivelul “managerierii” informatiilor neoficiale stranse de pe culoarele si birourile ministerului.

Scandalul ORNISS

Cum atunci cand activezi de atata vreme in apele tot mai involburate ale sistemului este greu sa nu nimeresti in valtoarea unor scandaluri, desigur ca si pe Maria Cristina Manda o rascolesc amintirile. Si nu neaparat cele ale ultimului scandal in care a fost implicata pe cand era consiliera “interesului national”, fiind identificata drept persoana care a avizat “protocolul coloanelor oficiale” dintre Ministerul de Interne si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ceea ce a dus la ruperea penala a “binomului” Gabi Oprea – Tiberiu Nitu.

De asemenea, pe cand era consiliera ministrului Justitiei, Mona Pivniceru fiind atunci pe valul USL, Maria Cristina Manda a fost acuzata ca ar fi facut afaceri, inca din anul 1994, cu fostul ofiter de Securitate Alexandru Silviu Mohora, nimeni altul decat fostul sef de cabinet al generalului securist Emil Macri. Alaturi de care Manda era asociata in nu mai putin de cinci firme. Insa cel mai interesant pare scandalul “ejectarii” Mariei Cristina Manda din postul de secretar de stat al Ministerului Justitiei, unde ajunsese dupa ce fusese consiliera personala a Monicai Macovei. Culmea este insa ca, dupa doar cateva saptamani, aceeasi Monica Macovei care o numise a si mazilit-o, creand apoi nenumarate valuri prin dezvaluirea ca Oficiul Registrului National al Informatiilor Secretelor de Stat(ORNISS) ar fi refuzat sa-i acorde Cristinei Manda acces la informatiile secrete cu care ar fi trebuit sa lucreze ca si secretar de stat la Ministerul Justitiei.

Panica la Interne

Iar faptul ca, mai nou, Manda pare sa reuseasca iarasi sa se pozitioneze astfel incat sa aiba acces la “butoanele” subterane ale MAI a si produs panica la varful ministerului, multi temandu-se de “lucraturile” acesteia. Insa recurgerea de catre Carmen Dan, vorba lui Traian Basescu, si la niste “surse informative alternative” ar mai putea linisti apele deja involburate de aparitia noului “Doi s’un sfert” paralel din sediul central al MAI.