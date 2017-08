Maior face lipeala Ponta – Boc

Iata ca in timp ce majoritatea coalitiei guvernamentale inca nu se trezeste din aburii victorei alegerilor din decembrie 2016 iar membrii Opozitiei traditionale nu pot fi scuturati din letargie sub nicio forma, totusi, in subteranele clasei politice romanesti au loc miscari cel putin surprinzatoare, daca nu chiar halucinante de-a dreptul.

Iar „motorul” noilor combinatii politice este nimeni altul decat Victor Ponta, fostul premier nerenuntand sa traga sforile nici macar dupa ce s-a ars cu „proiectul Grindeanu”. Si pana sa-si faca iluzii ca va rupe gura electoratului cu viitoarea formatiune PRO, Ponta face deocamdata orice este posibil ca sa fractureze cat poate PSD-ul matern. Insa nu doar social –democratii sunt vizati de proiectul secret al lui Ponta, cel care se pare ca sub obladuirea nasului George Maior ar fi demarat negocieri subterane si cu alti lideri politici care sa-si saboteze, la randul lor, partidele din care fac parte scriptic. Astfel, informatii de ultima ora dau ca sigura implicarea masiva a „Grupului de la Cluj” in sprijinirea proiectului politic al lui Ponta, cel care pare sa nu aiba vreun scrupul sa-l fenteze astfel pe principalul sau aliat oficial, Daniel Constantin. Iar la indicatiile actualului ambasador roman la Washington, Vasile Dancu, „combinatorul nemuritor” al grupului de la Cluj este cel care poarta vorbele pentru o „alianta contra naturii” intre Victor Ponta si Emil Boc. Iar eventuala intelegere soc dintre cei doi va zgudui serios actuala tabla de sah a clasei politice, mai ales ca sustinatorii logistici din umbra ai lui Victor Ponta se bat deja cu pumnii in piept, in anumite medii, ca la viitorul proiect politic cu tente nationaliste va adera si o mare parte din vechii pedelisti, prognozele optimiste ale acestora mergand pana la 30 la suta din aparatul de partid al actualului PNL. Plus „ramasitele” din sistem ale lui Traian Basescu, Gabriel Oprea si „nucleul dur” din PSD, totul pentru a se construi o alternativa la actuala stabilitate politica, fie ea si una „trifazica”, bazata pe majoritatea legislativa si Palatele Cotroceni si Victoria.

Rup tot ce pot!

Desigur ca asocierea politica dintre Victor Ponta si Emil Boc poate parea una socanta, mai ales ca in viitoarea constructie isi poate baga coada si Traian Basescu, dar initiatii sistemului care monitorizeaza deja cu mare atentie aceste negocieri stiu foarte bine ca nici macar initiatorii nu spera la vreo constructie politica de lunga durata.

Ca doar atunci nu s-ar mai fi destramat USL-ul pe cand era pe val asa cum nu a mai fost nicio alta formatiune politica de la FSN-ul lui Iliescu incoace. In schimb, misiunea pe termen scurt, de fapt foarte scurt a lui Victor Ponta si a celorlalti initiatori este ca astfel sa rupa cat pot mai mult din principalele partide de guvernamant si Opozitie. Vizate fiind, cel putin intr-o prima faza, PSD-ul si PNL-ul. Iar daca in randurle social-democratilor se stie ca rezistenta la „puciul lui Grindeanu” a fost cam ultima batalie in care partidul a ramas strans unit in jurul lui Liviu Dragnea, din varii motive, marea surpriza vine de la Cluj. Acolo unde astfel se inceraca o realipire a celor doua „grupuri de la Cluj” extrem de active in aceasta perioada in subteranele politice.

PDL-ul nu uita si nu iarta!

Drept urmare, „curtea” asidua care i se face in aceste zile lui Emil Boc se datoreaza si informatiilor ca dezertarea in masa a fostilor pedelisti, cu incuviintarea fie si tacita a „jupanului” Basescu ar putea provoca o hemoragie fara precedent in randurile actualului Partid National Liberal. Iar strategii PRO nu se sfiesc sa anticipeze o „relocare” de pana la 30 la suta dintre membrii cu carnet PNL, mai ales din Transilvania, catre noul PRO. Insa in ciuda abilitatilor diplomatice ale lui Vasile Dancu si a celorlalti membri ai grupului traditional de la Cluj, care se muleaza pe orice ca sa-si indeplineasca scopul tintit, misiunea „lipelii” intre „rosul” Ponta si „portocaliul” Boc nu se dovedeste deloc una usoara. Chiar daca ea este una intens sustinuta, desi discret, de catre George Maior, cel care are o mare influenta asupra protagonistilor noului proiect PRO. Numai ca, pentru ca asa este in Romania, amanuntul” cu privire la cine va fi instalat la carma viitorului proiect, Ponta sau Boc ramane inca unul extrem de spinos. Asa ca se va merge probabil pe varianta de compromis a unei noi conduceri bicefale… Oricum, dorinta de razbunare a pedelistilor fata de colegii liberali, care i-au cam scos din cartile multor consilii de adminsitratie, ca sa nu mai vorbim ca nu i-au sustinut in „jocul la rupere” pentru obtinerea altor posturi este la fel de mare ca si „slugarnicia” de care ii acuza pe acestia in fata DNA sau a Palatului Cotroceni. Astfel ca organizatiile „liberale” din Ardeal unde fostii pedelisti se afla la butoane se dovedesc destul de pragmatice pentru a „inghiti” o alianta cu Ponta cel atat de mult hulit pana de curand…

Adevaratul scop…

De la pemepistii mai mult sau mai putin loiali lui Basescu, pana la „baronii rosii” din teritoriul care nu se sfiesc sa rada tot mai fatis de „taranusul” Dragnea, incercand astfel sa se razbune ca acesta nu le-a dat frau liber planurilor de hegemonie in administratia centrala, sunt multi politicieni „nemultumiti” pana dincolo de limita frustrarii care, cu siguranta, asteapta doar un semn pentru a se transforma in „Gigi Contra”. Ca sa nu mai vorbim de vechii pedelisti din „barcile” lui Boc, Blaga sau Oltean, care si acum considera ca noul PNL-ul cu „gogoritele” sale despre sprijinirea neconditionata a luptei anticoruptie si „facerea pres” in fata lui Iohannis le-ar fi macinat electoratul traditional transilvanean. Iar tocmai pe acestia se bazeaza Victor Ponta atunci cand si-a asumat aceasta „misiune imposibila”, cel putin la prima vedere. Insa ceea ce probabil ca nu stiu partasii la proiectul PRO este ca adevaratul scop al intregii combinatii politice ar putea fi cu totul altul, dupa cum vom dezvalui in numarul viitor al ziarului nostru. Cand vom scoate la iveala amanuntele incendiare care au alertat deja structurile in legatura cu „declicul” populist prevazut pentru luna septembrie, cand se va incerca blocarea „marelui deal”, fara a se lua in calcul si efectele catastrofale pentru siguranta noastra nationala…