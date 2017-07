MAI se inchide sase luni!

Seria de dezvaluiri din „National” cu privire la iminenta detonare a „nuclearei” ORNISS contiuna sa dea batai de cap atat la varful MAI, cat si a altor structuri. Deocamdata insa „cartoful fierbinte” se afla in curtea Internelor, si acesta se poate incinge cu fiecare zi care trece, mai ales daca Oficiul National al Registrului Informatiilor Secrete de Stat continua sa pastreze ambiguitatea situatiei halucinante in care se afla mai multi inalti demnitari, printre care si subsecretarul de stat. Maria Cristina Manda.

Care, desi detine o pozitie cheie in structura centrala a ministerului nu isi poate indeplini atributiile profesionale curente, de ceva vreme buna, intrucat avizarea sa ORNISS se afla in plin proces de revalidare . Si daca mai toate mintile luminate din minister cauta fie solutii, fie explicatii justificative, fie acoperiri procedurale pentru atunci cand „nucleara” va exploda, poate isi fac curaj si cei de la DGPI sa pregateasca explicatiile necesare pentru atunci cand va fi nevoie sa lamureasca de ce au creat precedentul periculos ca, de fiecare data cand un cadru nu dispunea de un ORNISS la zi in urma reevaluarii, se formulau „de indata” diligentele pentru ca respectivul sa fie pus la dispozitie pentru sase luni. Perioada care, de multe ori, se mai prelungea cu inca sase luni, plus alte sase luni, pana cand omul pricepea omul si parasea singur sistemul. Ce ne face insa acum, cand nu mai este vorba doar de niste simpli angajati, fie ei si ofiteri superiori ai unor structuri de elita, ci „abureala” ORNISS a ajuns sa invaluie in ceata tocmai varful MAI? Ca, daca s-ar aplica aceeasi procedura ca pana acum, aproape ca MAI ar trebui sa traga obloanele pentru o perioada de sase luni, existand atatea cazuri de „revalidari” ORNISS care nu se stie cum se vor solda, rezolvarea stand doar in pixul lui Marius Petrescu.

Fara documente clasificate

Intr-un raspuns oficial adresat „National”, MAI comunica faptul ca, intr-adevar, „subsecretarul de stat la care faceti referire se afla in procedura legala de revalidare a accesului la informatii secrete de stat.” Adaugand, cat se poate de clar, ca, da, „in aceasta perioada, subsecretarului de stat nu i-au fost repartizate documente clasificate.” Si dand asigurari ca „institutia noastra are implementate proceduri stricte privind accesul la documente clasificate si circuitul acestora, referitoare la evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul si transpunerea lor”. Adica, asa cum ne asteptam, exista acoperire procedurala. Insa, pentru a nu se intelege ca exista musai un „caz Manda”, poate ar trebui sparta „omerta” pe subiectul ORNISS si sa se lamureasca situatia a nenumarati sefi sau alti ofiteri aflati pe functii de executie din minister care, in acest moment, nu dispun la randul lor de avizul ORNISS. Si nu-si pot practic indeplini obiectivele manageriale asumate. Iar despre numarul acestora nici nu mai intreb, ca raspunsul ar fi chiar dureros. Chiar daca acest nod gordian care tine legat atat MAI-ul, cat si alte structuri s-ar putea taia, desigur, doar daca cineva ar indrazni sa ia „taurul” Petrescu de coarnele ORNISS. Cine se baga…?