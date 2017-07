MAI ia Loganuri zburatoare!

Dupa accidentul militarilor cu camionul cazut in rapa, de la Palatul Victoria s-a tunat si s-a fulgerat sa se ia mai repede elicopetere care sa poata interveni la situatiile de urgenta. Ca doar cele existente au fost puse pe butuci de „clanul comandorilor” de la IGAV, fiind tinute la sol pentru reparatii. Si a izbucnit incendiul din Parcul National Domogled, unde zece hectare de pin negru ard mocnit. In timp ce autoritatile romane intervin doar cu un elicopter Mi-8, cu totul nepotrivit pentru o asemenea misiune, ca aparatele „grele” sunt bune doar de facut deconturi pe seama reparatiilor.

Intre timp a intervenit insa si tragedia din gara Suceava, asa ca prioritatile guvernantilor s-au schimbat peste noapte. Si ca sa fie multumit si Iulian Surugiu, liderul de sindicat „care nu este” in acte si are dosar penal, i s-au promis acestuia achizitionarea de urgenta a 10.000 de autoturisme noi. Desigur, Loganuri, ca doar nu mai este sef la Politie chestorul Gheorghe Popa, sa le faca un pret „rotunjit” de 70.000 euro bucata. Asa ca elicopterele mai asteapta, desi incendiile devastatoare din toata Europa trag serioase semnale de alarma. Iar MAI nu are acum niciun elicopter greu pregatit sa intervina in cazul unei tragedii. Dar ce ne facem daca da si o inundatie cu victime? Atunci, din nou, probabil ca planul de masuri se va schimba din nou si MAI va fi pus sa ia sute de barci pneumatice. C-asai in tenis…

Fara elicoptere

Desi dezvalurile din „National” despre „clanul comandorilor” de la IGAV au provocat nu doar declansarea unei anchete interne, dar si deschiderea unui dosar penal la Parchetul Militar, MAI tot nu are la dispozitie vreun elicopter greu pe care sa-l trimita la interventii deosebite. Asa ca daca la incendiul din varful muntelui se actioneaza doar cu un Mi-8 total nepotrivit, cele patru elicoptere grele care ar fi putut interveni si stinge flacarile in timp record zac in hangar, la reparatii. Sau poate ca vor fi trimise noile Loganuri si in aceste misiuni de „patrulare aeriana”…