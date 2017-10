Liberalii sistemului, recuperati de Tudose!

Atat pe vremea indelungatei guvernari „portocalii”, dar cat si pe cea asigurata de „defuncta” USL, liberalii au penetrat cam toate institutiile statului roman, inclusiv cele de forta. Astfel ca, de la regii autonome si ministere pana la structurile informative, aproape peste tot, esaloanele doi si trei de conducere erau asigurate mai intotdeauna de catre liberali a caror experienta era, ce-i drept, considerata de neinlocuit pentru bunul mers al treburilor statului. Iar cum nici „lupii tineri” ajunsi la Putere odata cu Victor Ponta nu s-au inghesuit sa preia functiile in discutie, liberalii au trecut si peste acest hop. Si, dupa instalarea tehnocratului Dacian Ciolos la Palatul Victoria, chiar ca au rasuflat usurati.

Ce-i drept, nici pesedistii, dupa categorica victorie electorala de la sfarsitul anului trecut nu au mai recurs la „marea epurare” cu care ne obisnuisera, numai ca liberalii, mai ales cei din sistem, isi simt de aceasta data tot mai amenintate pozitiile. Si asta pentru ca, daca de fiecare data „rezistenta” era ciclica, pana ce „partidul mama” revenea la guvernare, acum oamenii de incredere ai „galbenilor” deja nu se mai amagesc cu o revenire de senzatie a politicienilor condusi de Ludovic Orban. Ceea ce i-a si facut pe vechii pedelisti ai „Buldogului” Vasile Blaga, dupa cum „National” dezvaluia in urma cu ceva vreme, sa „bata palma” cu gruparea lui Liviu Dragnea pentru a nu fi „ejectati” din sistem. Insa o mutare de ultima ora cel putin la fel de interesanta este facuta de catre liberalii „pur sange”, care, mai nou, au strans randurile in jurul premierului Mihai Tudose, cel care a profitat la maxim de aceasta oportunitate de a-i recupera, mai ales pe cei cu vechime in complicatele jocuri operative informative…

In ciuda lui Dragnea

In spiritul strategiei „pacifiste” aplicate spre suprinderea multora, Liviu Dragnea a incuviintat, in urma cu ceva vreme, mesajele de coabitare venite din partea „pedelista” a unui PNL ramas, mai nou, si fara sediul central de partid de la Aviatorilor, de au ajuns sa se strecoare liderii pe furis tot pe la casutele din Modrogan.

Insa din pacate pentru el, in afara faptului ca a dat „verde” pastrarii sau chiar reocuparii unor functiie extrem de influente, mai ales in cadrul Ministerului de Finante, a unor „portocalii” care acum isi joaca deja propriile carti, liderul PSD nu a fructificat oportunitatea survenita, astfel ca noii aliati nu doar ca nu au fost „deturnati” pentru a lucra pentru gruparea Dragnea, dar nici macar nu au fost „storsi” informativ pe cat se putea. Eroare grava, care s-ar putea sa-i coste mult pe cei care au subestimat „pedigree”-ul informativ al vechilor „portocalii”. In schimb, parca pentru a-i face in ciuda lui Dragnea, premierul Mihai Tudose pare sa fi autorizat o operatiune clandestina de recuperare si chiar promovare a expertilor din diverse domenii strategice, fie ele economice sau informative, chiar daca acestia sunt cunoscuti ca oameni mai mult decat apropiati de vechiul Partid National Liberal.

Astfel ca, pentru a da un singur exemplu, sunt oameni care ar baga mana in foc, la aceasta ora, ca premierul afla cel putin cu o secunda inainte decat „loialista” Carmen Dan adevaratele „informatii care conteaza”, desi aceasta din urma este ministru de Interne si s-a riscat sa gireze ca strania reorganizare a „Doi s` un sfert” demarata de tehnocratul Dragos Tudorache sa fie una „cu finalizare”…