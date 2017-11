Lazar linge clanta Serviciilor!

Daca ar avea cat de cat curiozitatea sa afle ce este cu statul asta paralel, Klaus Iohannis ar avea cel mai la indemana solutia de a-l intreba pe procurorul general al Romaniei care este resortul constitutional care il impinge sa-si mobilizeze isteric subalternii, in ultima perioada, pentru a face cat mai multe rechizitorii soldate musai cu trimiteri urgente in judecata, pentru a da bine in statisticile oficiale. Care, nu-i asa, vor si fi transmise de urgenta la Bruxelles si la ambasadele occidentale de la noi.

Si de parca nu ar fi fost de ajuns „macelul” din justitia romaneasca, Augustin Lazar deschide un nou front, care de aceasta data i-a lasat cu gura cascata pana si pe ceilalti procurori sefi, in frunte chiar cu Daniel Horodniceanu. Cel care, de bine, de rau, a readus pe fagasul normal structura pe care o conduce, astfel ca DIICOT-ul prinde din nou pe banda rulanta traficanti de droguri, lideri mafioti sau falsificatori de bani. Numai ca, intre doua „ ba p’a matii” cu ministrul Tudorel Toader si balacelile de seara din piscina SPP-ului pusa pe cat de generos, pe atat de ilegal la dispozitie de catre generalul Lucian Pahontu, Augustin Lazar are in aceste zile o initiativa demna de putinii „pui de militieni” care au mai ramas pe la Rutiera si care le cer agentilor din strada sa depaseasca planul la amenzi, ca sa dea bine in ochii sefilor ai mari din minister. Astfel se face ca la intalnirile pe care le are „in grup” sau fata in fata cu diversi procurori, Lazar nu se sfieste sa le ceara acestora sa faca „un ultim efort” pentru ca pe acest sfarsit de an sa „umfle” statisticile oficiale cu cat mai multe dosare trimise in judecata!

Mai mult chiar, in timp ce restul institutiilor mai mult sau mai putin de forta denunta pe capete, sub presiunea opiniei publice si a comisilor parlamentare de ancheta, protocoalele cu SRI-ul, numai Augustin Lazar isi preseaza procurorii de la Parchetul General sa ceara cat mai multe note informative de la serviciile secrete, pentru a se putea agata de acestea si face astfel dosare, cat mai multe dosare, daca s-ar putea chiar la toti romanii!

Mobilizare ca la CAP

Parca simtind in ceafa suflarea lui Codrut Olaru, cel al carui orgoliu nemasurat nu poate fi mangaiat decat cu functia de procuror general al Romaniei, jucand astfel la toate capetele posibile si imposibile, Augustin Lazar parca a intrat intr-o adevarata campanie electorala, „rupandu-si” din pretiosul sau timp pentru a le vorbi „ca un tata” cat mai multor procurori.

Pe care ii cearta parinteste ca nu-si dau destul silinta pentru ca „Republica Procurorilor”, desi atacata din toate partile, sa poata contraataca la baioneta si sa castige astfel definitiv „razboiul Justitiei”, cu sau fara sprijinul DNA-ului. Drept urmare, in timp ce in pozitiile oficiale Lazar plange cu lacrimi de crocodil ca sunt politicieni, formatori de opinie si chiar magistrati care s-ar „increde prea mult in datele statistice”, facand astfel referire expresa la deciziile CEDO de condamnare a statului roman pentru incalcarile dreptului omului sau cel privind asigurarea unui proces echitabil, in spatele cortinei procurorul general incearca sa-i mobilizeze pe procurorii tot mai putin dispusi sa forteze „spritul si litera legii”, tocmai acum, in preajma adoptarii pachetului legislativ privind raspunderea magistratilor, cu indemnuri parca „prea ca de la tara”, desprinse din cuvantarile activistilor comunisti de la CAP-uri…

Un ultim efort…

Si uite cum, dupa cum s-a ajuns deja la urechile Inspectiei Judiciare, desi la Sectia de Procurori din cadrul CSM s-a reusit deocamdata musamalizarea intregii situatii, Augustin Lazar le-ar cere procurorilor ca, pe acest sfarsit de an, sa faca „un ultim efort” si sa incheie „pe repede inainte” cat mai multe anchete, pentru ca in acest mod sa fie depasita norma de anul trecut de dosare trimise in instanta! Si totul, musai, pana la sfarsitul lui 2017, pentru ca altfel statistica se anunta una sumbra, care nu va mai putea alimenta entuziasmul festivist de la viitoarea sedinta de bilant de la inceputul anului viitor.

Insa cum liderii coalitiei de guvernare, deja bagati in corzi, par ca de aceasta data chiar vor sa lupte cu adevarat cu structurile statului paralel si dau asigurari ca pana la sfarsitul anului vor trece prin Parlament legea raspunderii magistratilor, entuziasmul procurorilor a scazut considerabil fata de indeplinirea si chiar depasirea „planului” impus de Lazar. Astfel ca daca unii stau deja in stand by, asteptand si ei, ca toti oamenii, sa se poata bucura de niste Sarbatori in liniste, exista si cazuri in care procurorii nu mai „inghit” sesizarile aiurea facute, de exemplu, de inspectorii de la Antifrauda pe vremea isteriei declansate de Gelu Diaconu si Victor Ponta. Iar faptul ca, pentru a da un singur exemplu, DIICOT-ul nu mai pierde vremea cu „mafia pufuletilor” sau alte plangeri halucinante pe care nici macar Antifrauda nu le mai sustine se vede deja in „explozia” cazurilor rezolvate pe segmentul de infractionalitate cu violenta si criminalitate organiozata. Ceea ce este foarte bine, chiar daca astfel „ batranelul” Lazar nu-si va putea satisface pofta nebuna de a raporta dosare, cat mai multe dosare trimise in judecata…

Miloaga pentru note informative

De cand Lucian Pahontu, panicat ca dosarele „CAR” si „Vanatoarea” ar putea incapea pe mana altor procurori ii face un „marcaj” strans, deschizand pentru el pana si sauna VIP de la piscina SPP-ului, Augustin Lazar, un om care, totusi, la viata lui, a rezolvat mai mult dosare „rurale” se viseaza probabil un James Bond. Astfel ca, in timp ce Pahontu, disperat sa traga de timp barem cat sa prinda o noua taiere de porc la casele conspirative ale serviciilor, „ii baga limba in ureche” alimentandu-i procurorului general apetitul nesatios pentru „informatii de ultima ora”, Augustin Lazar ar fi gasit deja solutia pentru ca procurorii sa nu se mai poata eschiva de la deschiderea a noi si noi dosare. Astfel ca, dupa cum sustin sursele noastre, procurorii si politistii judiciari din dotare ar fi indemnati sa „cerseasca” note informative de la servicii, pentru a grabi astfel ritmul deschiderii altor spete penale! Numai ca, la cum sunt facute majoritatea acestor note, in cel mai bun caz dupa ureche, atunci cand nu sunt scrise la comanda, spectrul intrarii in vigoare a legii raspunderii magistratilor ar trebui sa le fluture si mai mult in ochi tinerilor procurorasi dornici sa sara etapele doar pentru a se catara cat mai repede si cat mai sus, cu toate ca „sandramaua” acestei „Republici a Procurorilor” tocmai ce sta sa se prabuseasca. Mai ales ca, spre deosebire de ei, Lazar are asigurata o pensie mai mult decat barosana, basca faptul ca el nu risca nimic, nesemnand „pe persoana fizica” niciun rechizitoriu…