Kovesi – Dragnea, patru intalniri in primavara!

Dupa cum scriam nu cu multa vreme in urma, generalul Coldea continua sa ramana singurul personaj din sistem aflat la butoanele lui Liviu Dragnea. Si asta dupa ce, in primavara, un alt „binom” cel putin surprinzator era cat pe ce sa fie creat in urma unui demers pe cat de halucinant, pe atat de pragmatic totusi al lui Liviu Dragnea. Cel care, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, in incercarea disperata de a-si rezolva „pe persoana fizica” problemele tot mai acute din Justitie s-ar fi intalnit de nu mai putin de patru ori cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ce-i drept, Ponta stia el una-alta, dar mai ceva ca in bancurile cu Radio Erevan nu prea a nimerit nici anotimpul, nici locatia si nici numarul intalnirilor Kovesi – Dragnea. Care, repet, au fost patru, in primavara acestui an!

Numai ca, fara a invata nimic din lectia de viata primita de predecesorul sau la sefia partidului, Victor Ponta, Dragnea a facut deja „tumbele” de rigoare, model preluat, pentru a intelege mai bine ce clasa politica debila am ajuns sa avem, si de liderul Opozitiei, Ludovic Orban, in momentul de fata. Pentru ca, pe scurt, „avansurile” lui Dragnea, cel care ar fi dat orice numai ca sa-i fie lui bine si sa scape din ghearele Justitiei nu au fost receptionate asa cum si-ar fi dorit presedintele PSD si consilierii sai de taina. Cei care, de altfel, l-au si pus sa faca acest pas. Si care, ce-i drept, l-au invatat cel putin aproape la perfectiune regulile „jocului dublu”, in care Dragnea a ajuns pur si simplu sa exceleze in scurt timp. Drept urmare, vazand ca lucrurile treneaza si nu-i este garantata nicio imunitate, in ciuda nenumaratelor gesturi de bunavointa facute, Dragnea s-a retras de pe acest front, contraatacand in schimb pe cel politic, angrenand partidul intr-o batalie pe viata si pe moarte in lupta cu structurile de forta. Dar avand insa grija ca intotdeauna sa nu mearga pana la capat si sa lase cate o usita deschisa, putand arunca la oa dica vina pe cate vreun „argat” precum Florin Iordache sau Serban Nicolae, daca „statul paralel” s-ar fi razgandit si l-ar fi luat sub aripa sa protectoare. Ceea ce, cel putin pana in acest moment nu s-a intamplat, desi mai este inca timp destul de „pupat Piata Independentei”…

Doar pentru el…

Si uite cum, in timp ce mai ales „nucleul dur” din Partidul Social Democrat se minuna tot mai fatis de ce naibii nu declanseaza „bosulica” atacul decisiv la DNA, se pare ca Liviu Dragnea era angrenat in negocieri pe cat de secrete, pe atat de dure cu chiar „tintele” desemnate oficial drept „inamicii publici numarul unu” ai actualei coalitii de guvernamant. Si tributar conceptiei despre mult invocata „atotputernicie” a Laurei Codruta Kovesi, presedintele PSD a incercat sa-si rezolve cum a stiut el mai bine problemele, asa ca a tras doar pentru el, dupa cum s-au convins acum chiar si putinii oameni de incredere care i-au ramas loiali in partid. Astfel ca, in timp ce „latraii” de serviciu erau asmutiti sa maraie la statul de drept, culmea, de multe ori avand chiar perfecta dreptate, Dragnea spera sa obtina in acest mod ascendentul moral necesar pentru „inmuierea” sefei DNA si inclusiv a dosarelor procurorilor anticoruptie.

Riscul jocului dublu…

Numai ca si jocul acesta dublu la care consilierii din servicii l-au indemnat pe Dragnea are riscurile sale, mai ales atunci cand nu mizezi pe totul sau nimic. Pentru ca, in timp ce forta negocierea unei intelegeri subterane, Dragnea a pierdut momentul oportun de a-si executa adversarii. Ceea ce l-ar putea costa imens acum, cand, dupa esecul planului de „coabitare” are atata nevoie de unitatea partidului in jurul sau, pentru a putea face fata atacurilor dezlantuite ale DNA. Insa Dragnea nu isi mai poate asigura „camarazii” de la varful PSD ca lupta toti pentru unul si unul pentru toti cu „hidra” statului paralel, cel putin atata timp cat stie ca, in ciuda masurilor de precautie luate, oricand pot aparea dovezi palpabile ale acestor intalniri. Ceea ce, de-abia atunci, ar insemna cu adevarat sfarsitul pentru el, cel putin din punct de vedere politic. Pentru ca „nucleul dur” pe care inca se bazeaza pentru trecerea pachetului legislativ privind reformarea Justitiei s-ar putea sa nu fie deloc incantat de aceasta tradare, fie ea si una din trecut si chiar daca Dragnea ar da toate garantiile din lume ca, de aceasta data este angrenat trup si suflet in batalia politica pe viata si pe moarte cu „Republica Procurorilor”…

Al treilea castiga…

Si chiar daca la prima vedere ar putea parea ca doar Dragnea este marele pierzator dupa ce va rabufni mediatic „saga” intalnirilor umilitoare avute pentru a-si rezolva problemele, unii initiati ai sistemului sustin ca lucrurile sunt ceva mai complicate, nici sefa DNA nefiind intr-o postura mai avantajoasa, chiar daca a rezistat „cantecului de sirena” al lui Dragnea, daca aceste intalniri vor fi confirmate public. Si uite cum, chiar daca se spune ca daca incerci sa impusti doi iepuri dintr-o lovitura s-ar putea sa nu nimeresti niciunul, este demn de luat in seama si scenariul ca, totusi, cineva s-a incumetat la o asemenea mutare de mare strateg, regizand, fie si din umbra, intalnirile din primavara…