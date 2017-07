Klaus, lasat cu pantalonii in vine de SPP!

Inceputul de weekend a inceput cum nu poate mai prost pentru „nemuritorul” Lucian Pahontu si oamenii de incredere ai acestuia, care au trebuit sa se agite pentru a „ingropa” o noua „boroboata” petrecuta in cadrul serviciului. Iata insa ca, in ciuda eforturilor imensei armatei informative a SPP-ului, anuntam ca vineri a fost din nou penetrat dispozitivul de paza al Palatului Parlamentului, de catre o persoana de sex masculin. Iar principala cauza, oricat s-ar incerca sa se ascunda din nou gunoiul sub pres, este reprezentata, dupa cum se diagnosticheaza chiar in restul sistemului, de oboseala cronica a cadrelor Serviciului de Protectie si Paza.

Care in unele cazuri au ajuns sa presteze si cate 300, chiar 320 de ore de munca pe luna, asta in timp ce in pontaje se trec cel mult 170 de ore. Culmea este insa ca in ciuda acestei crize acute cu care se confrunta SPP-ul la nivelul sectiunilor de paza, unde este o nevoie disperata de oameni, in serviciul secret condus de 12 ani de generalul Lucian Pahontu continua sa se faca angajari, dar tot la informativ! Asta desi aceasta structura creata si pastorita si acum din umbra de influentul general Dumitru Burian este oricum supradimensionata fata de organigrama totala a serviciului. Si barem daca ar ajuta la ceva! Dar daca tot afla sepepistii care se joaca de-a James Bond ca fiul lui Donald Trump este in Romania tot din „National” iar presedintele tarii este pur si simplu lasat „cu pantalonii in vine” la Miercurea Ciuc, nefiind anuntat de planul liderilor locali maghiari de a intona in grup asa-numitul imn secuiesc, atunci la ce sa ne mai asteptam de acum inainte? La o „baita”-avertisment cu cerneala, ca pe vremea bietului „Tap”? Ca daca tot are SPP-ul structuri informative teritoriale in judetele patriei, la fel ca si celelalte servicii secrete de asemenea vai de „stelele” generalilor lor, chiar nu au putut afla ce i se pregateste sefului statului? Sau au stiut si l-au lasat „cu pantalonii in vine”…?

Lovitura sub centura

Aflat pe cai mari si crescand simtitor in sondaje, mai ales dupa ce a dovedit ca poate fi un surprinzator jucator viabil la varful politicii externe globale, Klaus Iohannis a fost la un pas sa-si ia „leapsa” tocmai de acolo unde se astepta mai putin. Aflat intr-o vizita cu adevarat istorica, tinand cont de cand nu mai calcase oficial vreun presedinte roman pe acolo, in judetele Harghita si Covasna, sefului statului i-a trecut glontul mediatic pe langa ureche la Miercurea Ciuc. Atunci cand, la intalnirea cu liderii administratiei locale, lasati de capul lor de catre prefectii de acolo, adica reprezentantii guvernului in teritoriu, Iohannis a trebuit sa treaca un „hop” pe care nu il merita. Pentru ca, imediat dupa intonarea imnului Romaniei, zecile de functionari si politicieni prezenti in sala au cantat la unison imnul secuiesc, nemailasandu-i timp de riposta sefului statului. Care, prins pe picior gresit, nefiind informat de aceasta lovitura sub centura ce i se pregatise cu mult timp inainte, nu mai avea decat doua solutii la indemana: sa asculte „aroganta”, desi vizibil clocotind pe interior sau sa intrerupa acest moment, ceea ce ar fi declansat un nedorit scandal diplomatic.

Din rahat, bici!

Deschizand de atata vreme „mapa negativa” de presa a presedintelui, nu pot insa sa nu remarc atitudinea ferma a lui Iohannis, care s-a repliat imediat si a reusit sa faca „din rahat, bici”, din aceasta vizita in „Tinutul Secuiesc”. Pentru ca, dupa ce a fost tinut in pozitie de drepti de „surpriza” secuiasca, „neamtul” a demonstrat apoi ca este „presedintele Romaniei din ziua de azi”, punand transant capat oricaror eventuale „combinatii” cu autonomia etnica. Da, seful statului s-a descurcat surprinzator de bine la Miercurea Ciuc! Dar de ce oare a fost nevoie ca sa fie pus intr-o asemenea situatie ingrata? Mai ales ca propaganda maghiara a profitat din plin de „mingea la fileu” ridicata de liderii locali ai secuimii si de pasivitatea totala a structurilor informative romanesti, in Ungaria si alte tari occidentale cunoscute ca protectoare ale Budapestei fiind difuzate intens strict imaginile cu „presedintele Romaniei ascultand solemn imnul Tinutului Secuiesc”. Fara a se mai pomeni vreo vorba si de precizarile binevenite de dupa acest veritabil incident diplomatic… Iar pentru a pricepe mai bine mesjul „conciliant” si pro-european al imnului al carui refren se incheie cu „nu lasa Transilvania sa piara, Doamne”, sa retinem doar cateva versuri precum „ Sighisoara si-a pierdut libertatea/ Cu durere privesti spre Siculeni/ Scumpa onoare a tarii tale e pe maini straine/ Iar copiii tai deseori nu au nici paine!”

Se ascut cutitele…

Faptul ca SRI, DGIA sau DGPI nu au fost nici ele mai breze cu cazia vizitei prezidentiale nu-i poate scuza pe cei de la SPP, ca doar ei tin aici loc de „Service Secret”. Si daca au inceput sa se dea asemenea rateuri peste noapte este poate si pentru ca in ultima vreme s-au inmultit semnalele ca se apropie o adevarata „noapte a cutitelor lungi” in chiar cadrul Serviciului. Desigur, ramane de vazut si cine vor fi mai iuti de mana, veteranii aflati la carma de 12 ani sau cei care vor sa „reseteze” SPP-ul, ca de ascutit cutitele toti o fac in aceste zile. Si daca „neamtul” a fost prea comod sa se implice pana acum, este interesant daca explicatiile pentru imn l-au si multumit sau nu. Asta daca le-a si primit cumva…