Judecatorul „Limuzina”, culoarul lui Becali in Justitie!

Pe vremea cand inca se mai credea „razboinicul luminii” si se gudura ca un caine ciobanesc turnandu-i in pahar lui Traian Basescu la spriturile de la „Golden Blitz”, fara sa se sfiasca sa declare apoi public sa-l pupe procurorii anticoruptie „direct in p…la”, parca Gigi Becali nu era asa pornit impotriva „sifoanelor”, ca acum. Si nici nu avea cum, din moment ce singur urla in gura mare ca l-a „turnat” la DNA pe omul de afaceri Puiu Popoviciu, toata „lumea buna” stiind ca denuntatorul voluntar Gigi Becali recursese la acest gest profund „crestinesc” pentru ca nu reusise sa-si largeasca imperiul imobiliar din Pipera in urma aducerii de catre Popoviciu a mai multor investitori straini de marca in Baneasa, tocmai pe terenul „vanat” de cel care, practic, a deschis „isteria” delatiunilor in Romania.

Iata insa ca, desi au trecut ceva ani de atunci, continua sa iasa la iveala amanunte de-a dreptul halucinante despre increngaturile nebanuite din acest caz pornit de la „stropeala” lui Gigi Becali si in urma caruia Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare. Si continua sa fie judecat in civil, pentru stabilirea de-abia acum a unui prejudiciu, de catre judecatorul Corneliu Ioan Bogdan Tudoran. Cel care, in prima instanta, l-a condamnat la nu mai putin de noua ani de inchisoare. Numai ca „legaturile primejdioase” ale acestuia cu chiar denuntatorul Gigi Becali, cel despre care se spune ca insusi Traian Basescu l-ar fi atatat la celebrul sprit de la „Golden Blitz” sa faca o „stropeala” impotriva lui Puiu Popoviciu ridica prea mari semne de intrebare privind „echidistanta” lui Tudoran, cunoscut in sistem si drept „judecatorul limuzina”, de a asigura un proces echitabil.

Iar „prietenii” Victor Babiuc, Traian Basescu sau Gigi Becali stiu foarte bine de ce, ca si, probabil, cei pe ale caror nume se afla inmatriculate limuzinele de colectie cu numere de SUA cu care circula Tudoran de atatia ani de zile, fara ca procurorii anticoruptie sa-l intrebe, cel putin pana acum, ce este cu ele… Pentru ca „martafoi” ca procurorul „Portocala” sunt doar niste „unelte” folosite de „statul paralel” pentru a aseza dosarele pe adevaratele „culoare” din Justitie, caci doar judecatorii sunt cei care, nu-i asa, dau sentinte definitive. Chiar daca pe urma acestea sunt desfiintate la CEDO pentru nerespectarea celor mai elementare drepturi ale omului, ca sa nu mai vorbim de asigurarea unui proces echitabil…

„Sifonul” de la „Golden Blitz”

Gigi Becali a ajuns delator chiar dupa un sprit de pomina, la „Golden Blitz”, alaturi de un Traian Basescu aflat la apogeul carierei sale politice si care nu se sfia sa se autoproclame drept „creatorul sistemului”. Iar „matolirea” de la carciuma-birou neoficial al fostului presedinte al Romaniei avea loc, de asemenea, intr-un moment in care Gigi Becali se tot jeluia prin oras ca, desi „imperiul ” din Pipera este deja full, nu se poate extinde inspre Baneasa, unde sa ia terenuri ieftine pe care sa le parceleze si sa le revanda, din cauza lui Puiu Popoviciu, cel care initiase un amplu proiect imobiliar in Baneasa, tocmai in zona ravnita si de tovarasul de pahar al lui Basescu. Cel care se pare ca si este „autorul moral” al patrunderii de buna voie a lui Gigi Becali in randurile delatorilor, acesta denuntandu-l pe Puiu Popoviciu la DNA tocmai dupa spritul de la „Golden Blitz”.

Colegi de celula

Procurorul anticoruptie Marin Nicolae, cel care descindea diminetile la sediul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara amenintand zeci de profesori universitari ca-i „salta cu autobuzul” daca nu semneaza documente despre un prejudiciu care nu exista, este acum unul dintre magistratii care se plange la CSM ca DNA foloseste masuri abuzive, chiar daca atunci normal si corect ar fi fost sa inainteze singur aceasta sesizare sub forma unui autodenunt. Iata insa ca urmatoarea „borna” pe „culoarul” despre care se strang tot mai multe suspiciuni ca ar fi existat in judecarea acestui dosar se chinuie, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, sa -si asigure tocmai acum „apararea”, mai ales ca intrarea in vigoare a legii raspunderii magistratilor bate la usa.

Astfel ca, dupa ce a dat o condamnare atat de aspra de noua ani de inchisoare pentru un prejudiciu pe cat de astronomic pe atat de inexistent, cel putin in rapoartele celor mai respectate firme de audit internationale, Ioan Corneliu Bogdan Tudoran judeca de-abia acum stabilirea aceluiasi prejudiciu, intr-un dosar civil disjuns tot de el din cel penal! Insa straduinta actualului judecator Corneliu Ioan Bogdan Tudoran de a „sterge urmele” procesului „Baneasa” nu este singura „nebuloasa” din cariera acestuia, din moment ce, in anul de gratie 2000, el era nimeni altul decat secretarul de stat din Ministerul Apararii Nationale! Adica era mana dreapta a ministrului de atunci Victor Babiuc, cel care conducea MApN-ul si facuse schimbul de terenuri din Pipera cu Gigi Becali, in urma caruia, in cele din urma, amandoi au si fost condamnati la inchisoare. Iar prietenia dintre Victor Babiuc si Gigi Becali este nu doar una notorie, dar si atat de puternica incat cei doi au fost pana si colegi de celula, atunci cand se aflau „la suferinta”. De asemenea, pentru a „inchide cercul” deschis la „Golden Blitz”, de remarcat ca actualul judecator al lui Puiu Popoviciu era pe atunci implicit coleg de guvern cu Traian Basescu, pana cand acesta a fost ales primar general al Capitalei si presedinte al Partidului Democrat Liberal, deci sef politic al lui Victor Babiuc, care la randul sau era seful direct al lui Tudoran…

DNA de New York

Si uite cum Inspectia Judiciara a Consiliului Superior al Magistraturii are acum toate motivele sa-si puna barbateste problema daca, tinand cont de aceste vechi si trainice legaturi politice si nu numai, cum mai poate judeca obiectiv Corneliu Ioan Bogdan Tudoran un proces care are la baza o plangere a lui Gigi Becali, la indemnul lui Traian Basescu, dupa celebrul sprit de la „Golden Blitz”.

Dar si mai interesanta ar fi „disjungerea” de catre organele competente a acestor „legaturi primejdioase” si sa fie intrebat acelasi Corneliu Ioan Bogdan Tudoran si despre diversele limuzine cu numere de SUA cu care circula de cativa ani buni, fara a le trece in tot acest timp „pe Romania”. Si dintre care, intamplator sau nu, una are trecut pe placuta de inmatriculare „DNA – New York”… Mdaa, asta da fita demna de „judecatorul limuzina”!

Cel care, totusi, va trebui sa explice cine este adevaratul proprietar al autoturismelor de lux care costa mult, dar foarte mult peste veniturile unui judecator, fie el si de Curte de Apel…