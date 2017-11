Isi pun alt om la sefia SRI!

In timp ce vuvuzelele lui Eduard Hellvig l-au pus pe purtatorul de vorbe goale Marincea sa anunte cu o emfaza care nu ar fi prins nici macar in filmele desuete de spionaj prost „marea operatiune” a SRI-ului de „ejectare” de pe teritoriul tarii noastre a unui „James Bond” sarb cu o barba de Mos Craciun si care isi posta „misiunile secrete” pe facebook, initiatii sistemului erau pusi la curent cu „noua stare de fapt din Padure”. De fapt cu mesajul transant transmis de catre partenerii americani ca, daca tot isi vor spori semnificativ prezenta in Romania, atunci vor sa joace totul pe mana lor, ceea ce inseamna ca vor sa aiba propriul om la conducerea operativa a Serviciului Roman de Informatii.

Astfel ca zilele lui Eduard Hellvig sunt ca si numarate, chiar daca operatiunea propriu-zisa de „anihilare” a acestuia va fi una dificila, tehnic vorbind scaunul actualului director al SRI stand in pixul lui Klaus Iohannis. Numai ca, dupa cum bine se stie la varful sistemului, americanii prefera sa colaboreze cu rivalii rusi decat sa vada vreun ofiter german in fata ochilor, asa aliati cum sunt ei in cadrul NATO. Drept urmare, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, germanofilul Hellvig cel mai probabil va fi tras pe linie moarta. Ceea ce inseamna ca, fie si daca va fi pastrat pe actuala functie oficiala, acesta va fi „resetat” intr-un nou „ficus” care sa-si omoare timpul prin complexul „Stejarii”, alaturi de combinagiii din „camarila” formata in jurul sau si de baietii de oras care prezinta asemenea vulnerabilitati incat nici macar vreun sefulet de Politie nu s-ar afisa asa ostentativ cu ei, d’apoi ditamai seful SRI! Un sef caruia americanii ii reproseaza, pe langa „simbioza” intr-un fel de inteles cu interesele germane in tara noastra, faptul ca, pur si simplu, nu a avut destul „sange in instalatie” pentru a taia in carne vie intr-un SRI a carui imagine va fi greu de spalat in urmatorii ani. Ceea ce, pentru un serviciu secret, este pur si simplu catastrofal…

Coldea nu mai duce…

Strategia ambigua a aliantei contra naturii dintre „lupii tineri” si „batranii maioristi” din SRI a fost ca sa-i puna exclusiv in carca fostului director adjunct mai mult chiar decat acesta poate duce. Pentru ca s-a ajuns la situatia in care si daca un subofiter a facut pipi pe colacul WC-ului institutiei, tot Coldea este de vina in ochii celor care au sperat astfel ca toate „bubele rele” sa se contabilizeze doar pe umerii si asa tot mai garboviti ai generalului care s-a aflat la butoanele operative ale serviciului timp de peste un deceniu. Iata insa ca povestea cu Coldea nu mai vinde… Cel putin atata timp cat noua garda de la SRI nu demonstreaza ca joaca, in sfarsit, cu cartile pe fata si, de exemplu, da drumul la informatiile despre achizitiile facute pentru asigurarea protectiei antiteroriste a Aeroportului Otopeni pe vremea cand „Paluga” Sorin Cosma conducea Brigada afisandu-se ostentativ la mana cu ceasuri de zeci de mii de euro bucata. Sau, tot pentru mult invocata „resetare” a imaginii unui SRI puternic conectat la statul paralel, sa-i fi trimis si lui Manda la Parlament lista cu ziaristii si politicienii care, prin grija „Anacondei” Elena Istode, au avut parte de vacante exotice, ca tot se agita mesagerii serviciul sa dea comunicate ca ei unii nu isi permit sa aiba ofiteri acoperiti in mass-media sau Parlament. In loc de toate acestea insa, inainte de descinderea lui Tillerson la Bucuresti, au regizat prost o sceneta umoristica despre un presupus spion sarbo-rus, operatiune care, in ciuda tonului grav al lui Marincea, ar fi avut succes doar ca un episod din „Las Fierbinti”, cu Celentano si Firicel in roluri de agenti secreti. Si daca tot a venit vorba de escala lui Rex Tillerson la Bucuresti, de mentionat ca, dupa ultimatumul pentru respectarea „deal”-ului de la Washington dintre Donald Trump si Klaus Iohannis, sursele noastre sustin ca influentul secretar de stat american i-ar fi tras o „urecheala” zdravana si ambasadorului Hans Klemm, inca o dovada a faptului ca Administratia republicana vrea sa-si consolideze propriul „cap de pod” din Romania.

La „Stejarii”, pe urmele lui Ciocirlan…

Iar urmare a interesului tot mai mare al noii Puteri de la Washington fata de principalul serviciu secret, adjunctul Adrian Ciocirlan a fost deja „scos de pe sine” in urma dezvaluirilor noastre despre „legaturile primejdioase” dintre acesta si gruparea familiala Firea – Pandele, indiferent de natura relatiei de prietenie cu ambitioasa primarita a Capitalei. Astfel ca, pentru ca „asa este in tenis”, mai ales cand joci cu americanii, visele de marire ale lui Ciocirlan deja s-au spulberat, la fel cum se va intampla cat de curand cu cele ale unei Gabriela Firea care inca se vede prima femeie presedinte a Romaniei. Iar tragerea discreta pe linie moarta a lui Ciocirlan, la atat de putina vreme dupa ce acesta putea deveni prim-adjunct, mai ales ca a fost efectuata la sugestia partii americane pare sa fie reteta dupa care va fi „imbalsamat” si Eduard Hellvig. Cel despre care deja se spune ca va avea tot mai mult timp liber de „barfele” obisnuite de la complexul „Stejarii” cu tot felul de baieti de oras care nu pot pierde apoi ocazia de a se da mari cu cine au ajuns sa socializeze ei la o cafea…

Speak english, Klaus?

Desigur ca apropierea lui Hellvig fata de partida germana nu i se poate imputa fatis acestuia, mai ales ca, totusi, oficial Berlinul este motorul unei Uniuni Europene care, ce-i drept, deja gafaie de la atatea schimbari de viteza. Dupa cum, de altfel, este de inteles si apropierea sefului statului fata de cauza germana, mai ales ca Merkel l-a sprijinit pe Klaus Iohannis in momentele de cumpana ale acestuia de la Palatul Cotroceni. Singura problema este insa ca republicanii americani nu au incredere decat in oamenii cu care deja au lucrat si care vorbesc aceeasi limba cu ei, mai ales in domeniul securitatii. Iar „scaparea” unor contracte de armament catre companii germane, ca si intarirea pe filiera prezidentiala a rolului jucat de tot mai multi „nemti” transilvaneni fie prin numirea acestora pe posturi cheie, fie prin „explozia” afacerilor cu statul nu aveau cum sa treaca neobservate de catre consilierii marilor companii americane. Mai ales ca acestora li s-a suflat astfel de sub ranjetul prezidential satisfacut al lui Iohannis afaceri pentru care credeau ca au batut deja palma… Asa ca operatiunea de aducere a propiului om la butoanele operative ale SRI-ului la anul, intr-o perioada in care seful statului ar trebui in mod normal sa lanseze atacul pentru un al doilea mandat poate fi „decodata” si ca un ultim avertisment pentru Iohannis ca ar fi bine sa o lase mai usor cu germana, ca doar americanii sunt invatati sa vorbeasca engleza, fie si cu propriul lor accent, oriunde s-ar afla in lumea asta…