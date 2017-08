Isarescu, reactivat de urgenta!

Debarcarea generalului Marcel Opris de la STS si accelerarea procedurilor de „ejectare” din sistem a confratelui sau de la SPP, Lucian Pahontu a zgandarit opinia publica si clasa politica, tot mai multi lideri considerand ca, gata, 12 ani este prea mult in fruntea unor structuri de o asemenea imprtanta si ca uzura intervine invariabil. Pentru ca, sa nu uitam, inca din 2005 Opris si Pahontu erau numiti de Basescu la conducerea STS si SPP.

Numai ca, in 1990, Mugur Isarescu era numit guvernator al Bancii Nationale a Romaniei. Institutie vitala a statului roman, pe care „tatal banilor” o conduce inca de atunci, de acum 27 de ani, pe cand unii dintre actualii angajati ai bancii nici macar nu erau nascuti. Ce-i drept, cu scurta „pauza” in care s-a instalat la Palatul Victoria, avand insa si atunci securizat, de intreaga clasa politica, fotoliul de guvernator al BNR. Pozitie din care, zilele acestea, tocmai cand trecuse cu bine de atacurile dezlantuite ale lui Lucian Isar si ale sustinatorilor din umbra ale acestuia, Isarescu a sarit ca ars, de zici ca i s-a sucit de urgenta cheita din spatele sau. Asadar, cu un nou puci esuat importiva sa, ca al catelea, nici macar el nu mai stie, Mugur Isarescu s-a repezit, dupa luni bune de insistenta tacere, sa ia foc dupa o dezvaluire halucinanta a ministrului de Finante.

Acelasi Ionut Misa, „hipsterul” ajuns in fruntea Ministerului Finantelor care, dupa ce anul trecut soca prin dezvaluirea ca multinationalele isi scot banii din tara practic „cu TIR”-ul, a recidivat acum prin „bomba” ca bancile nu se obosesc sa-si plateasca darile si impozitele aferente, ca toti „muritorii” romani de rand. Si cand sa crezi ca Guvernul pregateste, in sfarsit, un plan pentru a stavili acest fenomen prin care zeci de miliarde de euro pleaca din tara fara a fi impozitate, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei sare si el ca ars, plangand insa de mila bancilor …straine!

Tupeu de hipster

Cu alura sa de hipster, pe Ionut Misa te-ai astepta mai degraba sa-l regasesti printre manifestantii din Piata Victoria, de cat in Palat, de cealalta parte a baricadei, un insolit ministru al Finantelor ajuns pe aceasta functie la doar 41 de ani. Insa nu trebuie uitat ca este vorba de acelasi functionar care, in urma cu un an si ceva, soca o Romanie intreaga si le dadea frisoanelor atotputernicelor multinationale printr-o dezvaluire facuta din postura de sef al Directiei Mari Contribuabili din cadrul ANAF. Iar in urma unor controale asumate de acesta, Misa declara ca a identificat deja suma de un miliard de euro care a fost scoasa din tara de multinationale, prin preturi de transfer. Si tot atunci Misa sustinea ca a fortat mana unor colosi economici sa plateasca zeci de milioane la stat, dupa ce le-a aratat „pisica” unor rapoarte care aratau indubitabil ca respectivele multinationale isi repatriau banii prin plati fictive, pe sume halucinante, unor firme de avocatura sau chiar de consultanta fiscala! Adica tocmai adevarul pe care il stiau toti cei din sistem, dar pe care nu indraznise sa-l zica negru pe alb nimeni, fie el presedinte de stat, lider politic, premier, ministru sau sef de serviciu secret.

A depasit linia rosie

Din acel moment Ionut Misa a devenit „inamicul public numarul unu” al multinationalelor si puternicelor grupuri de lobby, ca doar ei nu fac trafic de influenta, aflati in spatele acestora si platiti cu sume halucinante. Asa ca este un adevarat miracol ca acelasi Misa a ajuns acum ministru al Finantelor. Unul care dinamiteaza deja sistemul fiscal cu o noua „bomba”, devoaland ca trei din patru banci care activeaza in Romania nu platesc impozitul pe profit! Si ca, din datele oficiale reiese ca, in ultimii cinci ani, nu mai putin de 31 din cele 46 de banci din Romania s-au declarat pe pierdere , astfel ca nu au mai platit nici macar un leu impozit pe profit statului roman. Si asta intr-o perioada in care statul, prin puzderia de organe de control, a hingherit orice mic sau mai mare investitor roman, blocandu-i activitatea si conturile, facandu-i dosare la DIICOT ca pentru terorism si generand o isterie nationala care a dus la inchiderea a sute de mii de firme cu capital autohton.

Timp in care, dupa cum dezvaluie acum chiar ministrul Finantelor, marea majoritate a bancilor straine, aidoma altor multinationale, nu se sinchiseau sa plateasca decat impozitele pe salarii sau alte mici taxe sociale, declarandu-se, an dupa an, pe pierdere! Si cu miliarde de euro platite in schimb unor avocati sau consultanti experti in operatiuni de repatrieri fiscale. Insa, de aceasta data cel putin, se pare ca Ionut Misa a depasit o adevarata linie rosie, declarand ca 70 la suta din banci nu au platit in ultimii cinci ani impozit pe profit. Iar altele au platit si ele, la sanchi, cate ceva, doar pentru un an sau doi, ca altfel proportia s-ar apropia de suta la suta…

Evaziunea e doar pentru romani!

Insa mai socanta decat pozitia lui Misa, care cel putin este una salutara, este reactivarea lui Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ci nu CEO pe la vreo banca straina, fortand cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa puna batista pe tambalul bancilor nesimtite. Asa ca Isarescu, investitorul roman care isi vinde vinurile aproape exlusiv prin reteaua multinationalelor comerciale s-a vazut obligat sa-i sara in jugulara ministrului Finantelor, declarand ca bancile straine nu platesc profit pentru ca nu fac profit, de atatia ani de zile!

Pai si atunci la ce ar mai deschide filiala dupa filiala daca, asa cum incearca sa ne convinga Isarescu, pierd bani in fiecare an? De asemenea, tot guvernatorul se arata convins ca, daca ar fi avut deunde, bancile ar fi platit impozit, ca ele vor, dar nu au de unde! Si imediat guvernatorul BNR si arunca pisica moarta tot in ograda investitorilor romani, „sifonand” ca „avem 300.000 de firme in Romania care nu fac profit si au capital negativ”. Comparand pe cei cu cate o taraba in piata sau un mic IMM vanat de Antifrauda cu marile banci straine! Si pentru a le rade pe deplin romanilor in nas, acelasi Isarescu conchide ca „ bancile, chiar daca nu au facut profit, au platit impozitele si au capital nu doar pozitiv, ci de peste 8%. Dar asta nu inseamna neaparat evaziune”. Adica evaziune fac doar vanzatorii de pufuleti care s-au trezit cu dosare la DIICOT, dar in cazul marilor banci straine neplata impozitelor „nu inseamna neaparat evaziune”…