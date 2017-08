Insectarul lui Murad!

Singurul investitor autohton care a rezistat „galopului de sanatate” al multinationalelor din ultima vreme a fost Mohammad Murad. Cel care nu doar ca nu a tras obloanele afacerilor, ca nenumarati alti magnati fara „pedigree” international, dar iata ca este acum pe cai mari, mai ca aproape poate lua in calcul si vreo candidatura la presedintia Romaniei, daca o tine tot in ritmul asta. Si nu este vorba aici musai de partidele prelungite de shopping prin care sunt achizitionate noi si noi „perle” ale Litoralui. Dar nici de investitiile de milioane bune de euro pe care le face in constructia unor hoteluri de cinci stele.

Insa, de departe, cea mai halucinanta reusita a libanezului care a venit in Romania in 1982 pentru a studia medicina si pe care Revolutia l-a prins drept medic stagiar la Spitalul Colentina este faptul ca acesta si-a imbogatit „insectarul” de politicieni si demnitari ai statului roman, cu care deja se mandrea, cu o noua colectie impresionanta. Pentru ca, la lansarea unui hotel dintre Mamaia si Navodari, fie el si de cinci stele si avand in spate o investitie declarata de 10 milioane de euro, aproape ca nu a fost lider politic, indiferent ca de la Putere sau din Opozitie, conducator din staff-urile serviciilor secrete, inalti demnitari ai statului roman, ministri si chiar presedintele Camerei Deputatilor si insusi premierul Romaniei caruia sa-i treaca prin cap sa lipseasca de la aceasta strigare a catalogului. Iar Murad si-a „legendat” si mai tare influenta cu cat presedintele Federatiei Patronatelor din Turism a avut grija ca practic intreaga conducere a statului roman sa fie defilata prin „vitrina” televizata a postului de casa, pentru ca o tara intreaga sa vada, la ora de varf, cine este Mohammad Murad in Romania zilelor noastre. Desigur, in fond Murad nu a facut decat sa dea o lovitura de imagine uluitoare si pentru asta bravo lui. Dar tare suntem curiosi daca un alt investitor, mai ales roman, va lansa si el o investitie si de zece ori mai mare decat Phoenicia Royal, vor mai veni aceiasi lideri ai tarii sau va fi calcat doar de puzderia de structuri de control care sa-l calce „pe grumaz” inca din prima zi.

Vechiul PSD – PD – PNL- Noul PSD

Mohammad Murad a deschis dupa Revolutie un mic restaurant in Regie iar acum este, de departe, „regele turismului” de la noi si cam cel mai de succes om de afaceri al momentului, fie si daca ne luam doar dupa tinerea „in vitrina”, ore intregi, a conducerii statului roman si a clasei politice deopotriva. Si pentru ca asa este cutuma damboviteana excelent de altfel asumata de catre doctorul libanez, Mohammad Murad nu ar fi putut ajunge aici fara increngaturile politice de rigoare.

La inceput cunoscut ca un protejat al „nucleului dur” de combinagii din vechea garda pesedista si apropiat al unor lideri precum Viorel Hrebenciuc, Dan Ioan Popescu sau Dan Matei Aghaton, actualul boss al lantului „Phoenicia” a trecut apoi, cand situatia politica a impus-o, in barca fostului Partid Democrat. Si chiar daca legaturile cu vechii pedelisti au ramas statornice si azi, dovada si masa rezervata la recenta lansare lui Vasile Blaga, Catalin Predoiu si un alt controversat afacerist „portocaliu”, Calin Mitica, Murad a avut grija, pe cand acestia erau la butoanele guvernarii galbene sau tehnocrate, sa se puna bine si cu lideri liberali precum Teodor Atanasiu. Iar acum, normal, „noul PSD” pare sa fie trup si suflet alaturi de investitorul roman Mohammad Murad. Ca altfel nu veneau „in corpore”, mai ceva ca la propriile Birouri Permanente ale partidului, de la premierul Mihai Tudose si presedintele Liviu Dragnea, pana la o duzina de ministri si toata suflarea pesedista din teritoriu.

Insa marea lovitura a lui Murad este nu doar alinierea rivalilor politici sub „inaltul sau patronaj”, dar faptul ca aproape nu a fost sef de structura a statului roman care sa nu faca act de prezenta la lansarea unui hotel.

Noua „Mecca” a patronilor

Iar scopul amfitrionului acestei receptii fara precedent in ultimele decenii pare sa fi fost atins. Pentru ca deja este de domeniul psihologiei ca poate interveni automat o timorare a eventualelor structuri de control, mai ales dupa ce functionarii statului roman si-au vazut toti sefii aia mari la televizor, trimitindu-si bezele cu patronul hotelurilor „Phoenicia”. Interesant de vazut ce-o fi si mintea organelor care anul trecut l-au audiat pe acelasi Murad intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii, prejudiciul fiind de 9.000.000 lei. Pentru ca in sens invers deja „reteta succesului” functioneaza pe deplin, tot mai multi patroni strangandu-se la sediul lui Murrad „ca la Mecca”, pentru a se plange de tot felul de presupuse abuzuri sau pentru a fi vazuti langa „omul zilei”. De altfel, aproape ca mai este un pic si Murad va fi asumat si de catre comunitatea machidonilor constanteni, care se plang la acesta si daca sunt atinsi cu o banala amenda.

Joaca la Master Plan

La cateva zile dupa lansarea de la malul marii, o companie a anuntat o investitie directa in economie de 500 de milioane de euro. Desigur, ramane de vazut daca oficialitatile romane tot asa vor face si acolo front comun pentru sprijinirea mediului privat sau vor fi ocupate cu „treburile tarii”. Oricum, surse guvernamentale sustin ca in fond lui Mohammad Murad chiar nu are de ce sa-i para rau de „mocangeala” de la receptie, chiar daca aceasta a fost vadit una mai mult decat costisitoare, pentru ca ministrul constantean al turismului Marius Titu Dobre lucreaza deja intens la viitorul Master Plan pentru sustinerea si acordarea unor facilitati fiscale fara precedent „marilor investitori” in turismul de pe Litoral. Si cum acesta este cam doar unul… mai ramane doar ca Master Plan-ul sa fie gata pentru a include si renovarea complexului din Olimp, recent achizitionat.