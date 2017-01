Incepe executia „sifoanelor” DNA!

Gata, incep sa se plateasca politele si in Justitie! Iar principalele „tinte in miscare” ale momentului, cel putin pana ce viitoarea lege a raspunderii magistratilor va crea premisele „vendettei” printre judecatori si, mai ales, procurori, sunt „denuntatorii profesionisti” pe baza carora DNA-ul a reusit finalizarea unora dintre cele mai spectaculoase anchete ale sale.

Insa acum se anunta vremuri mai mult decat sumbre pentru „sifoanele” procurorilor, surse bine informate din sistem sustinand ca, deja, la initiativa unor nume grele nu atat ale lumii politice, cat mai ales ale mediului de afaceri international aflat in „zona gri” de influenta a Serviciului de Informatii Externe, a si fost intocmita o „lista neagra” cu cei despre care se spune ca s-ar fi intins deja mai mult decat ii tinea plapuma.

Si chiar daca intelegerile de pana acum ale acestora cu procurorii sunt „blindate”, acceptate deja de instantele de judecata si, prin urmare, nu mai pot fi anulate, strategia este ca denuntatorii sa fie „tocati”, cu celeritate, in cu totul alte dosare. Intrucat „imunitatea” obtinuta a fost eminamente una doar pentru o anume speta. Iar aceasta veritabila „noapte a cutitelor lungi” se apropie vertiginos, mai ales ca, in aceste vremuri inca tulburi, inca nimeni nu se risca sa-i decapiteze direct, profesional, pe cei din „nucleul dur” al procurorilor. In schimb, vor fi pur si simplu „deselati” denuntatorii care au turnat tot ce se poate turna, mai ales ca, in cadrul altor anchete care vor fi deschise in curand si care se bazeaza pe „sprijinul logistic” al anumitor structuri de informatii, procurorii nu le mai pot tine spatele, ca pana acum…

Au depasit „linia rosie”

Sunt voci care sustin ca, in perioada urmatoare, protestele ambasadelor occidentale fata de seismele care vor avea loc in justitie vor fi „sublime, dar vor lipsi cu desavarsire”. Si asta pentru ca unii dintre denuntatorii care si-ar fi luat prea in serios rolul de „justitiari”, mai ales dupa ce au vazut cat de usor au scapat, – si cu conturile pline!- din furcile caudine ale dosarelor in care erau anchetati ar fi mers prea departe cu „spovedaniile”. Si astfel, dupa ce capitalul autohton a fost deja decimat in urma tavalugului anticoruptie, in curand, inevitabil s-ar fi ajuns si la marii actori internationali care domina piata romaneasca. Si carora, ce-i drept, pana acum le-a convenit de minune situatia, profitand din plin de „curatirea” concurentei.

Iata insa ca, acum, cand „pocaitii” ar fi plusat si deja zanganitul de catuse se auzea la usile sediilor de fite ale multinationalelor, reprezentantii acestora parca nu mai aplauda la fel de frenetic lupta anticoruptie. Si, mai mult chiar, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, ar fi lasat de inteles partenerilor de afaceri romani ca ar incuviinta, fie si tacit, o relaxare a ofensivei procurorilor. Deci, se poate spune ca, odata depasita „linia rosie” din unele anchete, este foarte posibil, chiar daca nu se va da un ordin fatis de „la loc comanda”, sa se dea alte „azimuturi” pentru anchete. Iar tocmai denuntatorii care au dat ponturile sa simta acum pe propria piele cum este si de cealalata parte a „baricadei”.

SIE iese din corzi!

Fara putinta de tagada, dintre toate structurile din sistem, SIE a fost cel mai bumbacit dupa declansarea „cruciadei anticoruptie”, mai ales dupa ce „casierii” serviciului au inceput sa cada ca popicele in urma loviturilor tot mai puternice si bine tintite, de o exactitate aproape „chirurgicala”, aplicate de catre procurori. Astfel ca multi s-au grabit deja sa cante „prohodul” SIE, ceea ce nici nu ar fi fost prea departe, daca influentii oameni de aici, mai ales cei care asigura relatiile cu structurile omoloage din Franta, Germania sau Israel nu s-ar fi trezit brusc din pumni. Iar multa lume pune deja „revolutia” care are loc in ultima vreme in sistem tocmai pe iesirea din corzi a SIE, structura care nu doar ca si-a revenit, dar pare sa fi preluat si ofensiva. Iar acest lucru, cu siguranta, nu s-ar fi putut produce fara sprijin extern, mai ales fara cel francez, stiute fiind de catre initiati „interconectarile” unor influenti oameni de afaceri romani atat cu SIE, cat si cu spionajul francez. Iar despre acestia se spune ca vor sa le dea acum o lectie greu de uitat celor care, dupa ce au „papat” bani frumosi si chiar si-au construit imperii financiare si de pe urma stranselor relatii cu SIE, ar fi aruncat apoi cu „piatra” denuntului tocmai in fostii lor „binefacatori”. Iar disperarea unora ca Dinu Pescariu, Dorin Cocos, Gheorghe Stelian, Gheorghe Stefan, Claudiu Florica si multi altii se pare ca „explodeaza” pe zi ce trece, mai ales ca acestia se asteapta sa fie loviti exact de acolo de unde se asteptau mai putin.

Exonerari la cacealma!

Iar panica a cuprins „sifoanele” DNA dupa ce Claudiu Florica, afaceristul care, alaturi de Dinu Pescariu, a stat la baza declansarii mega-dosarului „Microsft” a ramas cu buzele umflate dupa o intelegere ferma pe care ar fi avut-o cu procurorii anticoruptie. Pentru ca, in urma colaborarii totale cu anchetatorii, carora le-a pus la baza toate denunturile si probele necesare pentru a putea incrimina zeci de nume „uriase” ale mediului de afaceri si lumii politice, fostul patron al Fujitsu Siemens Computers a fost exonerat oficial pentru faptele penale comise de acesta in ancheta „Microsoft”. Iata insa ca, dupa o vreme indelungata, cand Claudiu Florica tocmai ce era vazut, la fel ca si Dinu Pescariu, de altfel, drept un „super smecher” adevarat, care a stiut sa fenteze si sistemul, dar si sa ramana si cu niste milioane bune de euro din spaga in conturi, acelasi DNA care l-a exonerat in dosarul „Microsoft” a copt peste noapte un dosar „Microsoft 2”. In care, spre stupefactia multora, acelasi denuntator Claudiu Florica este acum urmarit penal pentru practic aceleasi fapte, acestuia imputandu-se un prejudiciu urias, de 67 milioane de dolari. Iar in aceeasi situatie se afla si fostii directori ai Microsoft Romania, nici pe Silviu Hotoran si Ovidiu Artopolescu neajutandu-i din cale afara „pozitia ghiocelului” de pana acum.

Sa se tina minte!

Explicabila deci „groaza” care i-a cuprins pe multi dintre cei care s-au spovedit in ultima vreme la DNA, mai ales ca, dupa cum o arata chiar cazul lui Claudiu Florica, acestia se tem ca exonerarea lor initiala ar fi putut fi un simplu joc „la cacealma” al procurorilor. Dar spaima si mai mare este retraita de cei care au mers si mai departe cu „stropelile”, oferind anchetatorilor informatii socante despre imperiul financiar urias al celor din „zona gri” a serviciilor. Si cum acestia au pierdut atat sume uriase, dar si increderea unor influenti parteneri externi, ei vor acum sa le dea „sifoanelor” o lectie mai mult decat dura, care sa fie tinuta minte pe viitor de toti cei care si-ar mai baga nasul in caile atat de intortocheate ale lumii spionajului international…