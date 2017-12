Imperiu imobiliar la varful MAI!

Printre rapoartele informative inca tinute la sertar se afla si unul care arata adevarata dimensiune a „statul paralel” din interiorul unui Minister de Interne unde „gaborii” de strada au ajuns „carne de tun” trimisi in strada de unii singuri, in timp ce „bietii” sefi de structuri isi construiesc nederanjati adevarate imperii imobiliare, la propriu! Pentru ca de pe malul marii si ”RAI”-ul ilfovean si pana in Centrul Capitalei au aparut blocuri intregi care figureaza, a naibi coincidenta, pe numele rudelor apropiate ale unor sefi de structuri teritoriale sau chiar centrale din MAI!

Si daca acest imperiu imobiliar nu a fost zgaltait pana acum din temelii, asa cum ar fi fost normal, se poate datora si faptului ca printre investitori se numara rude si ale sefilor din Politie, si ale celor care ar trebui sa-i controleze, ca si a liderilor de sindicat care au uitat sa demaste aceste stranii coincidente. Dar cum „pupatul Pietei Independentei” ar putea fi deja proba de admitere la Universitatea de Politie, la ce „fratii” s-au inchegat de-a lungul anilor in Ministerul de Interne, toti cei implicati au respectat cu sfintenie „dreptul de proprietate” al celorlalti, delimitarea zonelor si sferelor de influenta fiind mai stricta chiar si decat in lumea interlopa…

Dosarul si etajul…

Sunt sefi din MAI care nu s-ar da dusi din sistem nici morti, asa ca „momirea” lor cu pensiile de onoare nu a functionat in toate cazurile. Mai mult chiar, unii dintre acestia au reusit, asemenea somonilor care isi depun icrele contra curentului, sa se intoarca pe functiile detinute in timp ce restul colegilor de „leat” se retrageau in „il dolce far niente” asigurat de pensiile de onoare. Si cu toate ca stiu ca retragerea cu capul sus le este tot mai periclitata cu fiecare zi ce trece, refuza oportunitatile oferite de a iesi din sistem si a trece linistiti in privat, daca tot au astfel de abilitati manageriale. Insa calicia este prea puternica pentru a rezista tentatiei, chiar daca unii dintre sefi trag cu dintii de scaune doar pentru a amana „socul” cand vor deveni niste simpli „civili” carora nimeni nu le mai umple portbagajul, luand obligatoriu pozitia „ghiocel”. In schimb, altii constientizeaza pe deplin ca prosperele combinatii imobiliare sau de alta natura ale familiilor merg mana in mana cu functiile detinute, asa ca inca nu vor nici in ruptul capului sa „iasa din afaceri”, cel putin pana ce nu mai construiesc cate un alt si alt etaj…