Haos in Brazilia. Urmeaza Romania!

Promiteam ieri, odata cu dezvaluirea incendiarului raport contrainformativ care tragea un grav semnal de alarma cu privire la scenariul ce ar fi fost pregatit in „laboratoarele globaliste” din strainatate pentru Romania ca vom reveni cu amanunte despre „modelul brazilian”. Este vorba despre un „experiment reusit” al globalistilor, care ar urma sa fie aplicat si in tara noastra, daca institutiile statului roman, mai ales cele de forta, clasa politica, indiferent de doctrina sa si farama de societate civila ce a mai ramas neconectata financiar la retelele sorosiste nu se vor trezi la timp. Adica foarte repede. Intrucat, structurile contrainformative au tras deja un semnal de alarma ca noi miscari de strada „atent intretinute” sunt prevazute chiar pentru aceasta toamna, in timp ce, pentru inceputul anului viitor s-ar incerca deturnarea acestor manifestatii initial pasnice catre „incidente stradale violente”. Urmand ca „atacul final” la adresa stabilitatii statale sub actuala forma sa fie dat in 2020, anul cand se va forta predarea puterii de la clasa politica traditionala care asa numitele „solutii tehnocrate alternative de guvernare”.

Iar cel mai ingrijorator avertisment din raportul care, de cateva zile, da deja fiori sefilor de structuri care l-au primit oficial este ca Romania este amenintata de instalarea anarhiei, dupa modelul brazilian. „Instabilitata sociala, provocata de slabiciunile guvernantilor si greselile induse va duce la instalarea anarhiei, un astfel de model fiind experimentat cu succes si in alte state. In acest sens, un exemplu nestudiat din pacate suficient de catre serviciile secrete romanesti este situatia din Brazilia”. Tara care, sa nu uitam, vreme de cativa ani a fost mangaiata pe cap de catre marile democratii ale lumii pentru „intarirea rolului societatii civile” sau „lupta impotriva coruptiei generalizate” , Brazilia fiind prezentata in acelasi timp ca „noul tigru al economiei emergente” si „raiul multinationalelor”. Insa, la fel ca in cazul Greciei, iar acest exemplu nu este deloc unul intamplator, organizarea Olimpiadei a insemnat „inceputul sfarsitului”. Care este insa situatia la zi in Brazilia, dupa putinii ani de miraj economic? Fostul presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, care a condus tara intre 2003 si 2011 si care se bucura inca de o popularitate uriasa de 83% printre brazilieni a suferit o condamnare socanta pentru sustinatorii sai, de noua ani si jumatate de inchisoare pentru renovarea unui apartament in urma cu multi, foarte multi ani. Da, este vorba despre acelasi Lula da Silva pe care fostul presedinte american Barack Obama il considera drept „cel mai popular, iubit si curat politician din intreaga lume”! Iar Dilma Rousseff, succesoarea acestuia, a fost suspendata din functia de presedinte dupa ce la manifestatiile uriase de strada si tot mai violente i s-a cerut capul, aceasta fiind gasita vinovata pentru „coruptia generalizata din tara”. Iar acum, dupa decapitarea clasei politice, in Brazilia anului 2017, stirile zilnice incep cu noi acte de anarhie generalizata, cum ar fi cea din Espirito Santo, un „oras mort” cu peste doua milioane de locuitori, unde „politistii refuza sa mai iasa pe strazi, 90 de persoane au fost ucise in strada, au loc zeci de furturi si talharii zilnic, magazinele sunt devastate, masinile incendiate, strazile complet goale, scolile, clinicile medicale si alte institutii publice inchise”, nicio autoritate nemaifiind in stare sa-si asume responabilitatea pentru indreptarea acestui peisaj sumbru…

Momeala economica

Aproape ca nu a fost lider al marilor puteri ale lumii sau vreun prestigios organ de presa international care sa nu laude deschiderea Braziliei, sub conducerea lui Lula da Silva, catre „mirajul economic” occidental. De asemenea, la adresa Braziliei veneau numai cuvinte de lauda pentru rolul tot mai mare acordat societatii civile, puternic finantata din exterior si „taierea de la radacini” a coruptiei. Iar guvernantii brazilieni chiar au crezut, pe bune, ca sunt noii „tigri” ai economiei internationale, asumandu-si noi si noi obiective mai mult decat indraznete, stimulati de raportarile unor profituri tot mai mari de catre multinationalele care se aciuiau una dupa alta in „fala Americii de Sud”. Iar politica lui Lula da Silva a fost imbratisata si de noul presedinte, Dilma Rousseff, statul brazilian crezand ca va da marea lovitura a istoriei sale cu organizarea Olimpiadei de la Rio. Iar manifestatiile celor care se incumetau sa atraga atentia ca tara nu isi permite o asemenea povara economica au fost inabusite in forta din fasa. Iar societatea civila si marile cancelarii nu doar ca nu au intervenit, dar au tot dat noi asigurari de sustinere. Iata insa ca, dupa olimpiada, politicienii par sa se fi dezmeticit si, dandu-si seama ca „e groasa”, au incercat sa indrepte ce mai era de indreptat. Fostul presedinte, inca politicianul cel mai popular din Brazilia, a deplans, tardiv, „anihilarea” capitalului autohton in dauna investitorilor straini, cerand barem cresterea salariilor brazilienilor. Intamplator sau nu a fost instant linsat mediatic, cu casa perchezitionata la ora de varf de mascati inarmati pana in dinti, judecat cu celeritate si primind o condamnare de aproape zece ani de inchisoare pentru presupuse acte de coruptie reprezentate de renovarea unui apartament. La randul sau, Dilma Rousseff s-a trezit, din cateva luni, din „inger” direct „demon”, fiind suspendata din functie si anchetata pentru fapte mai vechi de coruptie, tot cu cea mai mare companie eminamente braziliana, dupa ce a cerut reforme structurale pentru revenirea economiei autohtone. Iar cum in parlamentul brazilian deja circul este unul zilnic, dupa decapitarea liderilor marilor partide, indiferent de culoarea lor, aproape ca nu mai razbate mesajul putinilor politicieni care strapung blocada mediatica si arata cu degetul spre multinationalele care, alarmate de intentia de crestere a salariilor si schimbarea regimului de impozitare a profitului, ceea ce le-ar fi adus prejudicii imense, ar fi declansat haosul in Brazilia. Cu sprijinul „societatii civile” care ar alimenta din plin isteria anti-nationala…

Soros, doar un pradator

Culmea este ca, desi miliardarul George Soros este considerat, de obicei post-factum, vinovat de esecurile mai multor state, rapoartele de analiza ale structurilor de contrainformatii par sa nuanteze rolul „inamicului public numar unu” in tot mai multe tari. Subliniind ca acesta nu are totusi forta de a declansa de unul singur iadul anarhist in respectivele tari, fiind in schimb un „pradator” de temut, care isi intinde „tentaculele” retelelor ONG-iste in mai toate statele cu democratie neconsolidata, asteptand orice slabiciune a guvernantilor pentru a insfaca „prada”. Asa ca in Brazilia nu au castigat doar multinationalele care apoi le-au dat „flit” credulelor autoritati locale, dar si fondurile de investitii mascate sau la vedere ale lui Soros. Cel care nu va ezita, cel putin pentru a-si recupera investitiile facute in societatea civila sa se arunce asupra unui stat care se dovedeste „bolnav”, cu institutiile democratice traditionale slabite si nemaifiind in stare sa-si apere pe de-antregul Constitutia. Asa cum a fost cazul Braziliei. Cum se petrece tot mai fatis in Uruguay. Cum este incoltita Macedonia. Si cum s-ar incerca, dupa cum o arata raportul contrainformativ, si in Romania anului 2020…