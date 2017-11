„Haite” de biciclisti terorizeaza Capitala!

Pentru ca nu este „politically correct” sa ridici astfel de probleme, nici oficialii Primariei Capitalei si nici politistii de la Rutiera nu indraznesc sa atraga barem atentia unui fenomen devenit tot mai ingrijorator, cel al conflictelor din ce in ce mai agresive intre soferi si biciclisti.

Si care pare sa fi inlocuit vechile „meciuri” dintre conducatorii de autoturisme si cei de motociclete. Insa dupa cum sustin neofical surse din cadrul Politiei, daca pana acum biciclistii erau cei care se plangeau cel mai adesea de agresivitatea in trafic a soferilor, situatia s-a schimbat radical in ultima vreme. Iar tot mai multi soferi au ajuns sa sune in nestire la 112, sesizand fie ca masinile le-au fost lovite cu obiecte contodente, fie ca, pur si simplu, au fost sechestrati in trafic! De catre biciclisti care ruleaza de obicei unul langa altul, la o sueta, pe prima banda, chiar si in zone precum Mihai Bravu, Kiseleff sau Calea Victoriei, unde exista piste amenajate special si pe o parte si pe alta! Si care si-ar fi facut o obisnuinta din a incadra autoturismele care isi „permit” sa-i claxonexe sau incearca sa-i depaseasca, obligandu-i pe soferi sa opreasca, pentru a nu provoca astfel accidentele fortate inconstient de catre „partenerii de trafic”.

„Mascatii” bulevardelor

De asemenea, desi inca exista si destule incidente in care soferii mai ca trec cu totul peste biciclisti, surse din Politie arata ca, totusi, principala problema cu care se confrunta cei de la Rutiera este agresivitatea fara precedent, verbala si nu doar a unor biciclisti care se pare ca profita si de faptul ca nu pot fi identificati, parasind fara frica de a fi recunoscuti locul incidentelor. Iar atat soferii sau pietonii agresati, cat si politistii nu prea au cum sa-si dea seama cine i-a „bagat la origini” in cazul biciclistilor care poarta casca, cagula, filtre de respiratie, masti si ochelari de soare! Iar cum in multe din ultimele sesizari s-a precizat ca, mai nou, biciclistii recalcitranti pun imediat mana pe cablurile metalice antifurt, care se pot transforma astfel in arme albe redutabile, sfatul fie si neoficial al autoritatilor este ca, in cazul oricarui incident de acest fel, cei implicati sa sune imediat la 112 si sa astepte in liniste sosirea echipajelor de Politie…