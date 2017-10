Guvernul, sfasiat de „Grupul de la Sibiu” si „Gasca de la Bacau”

Poate doar „taranusii” mai naivi din aparatul de partid din teritoriu si atotprezenta Anca Alexandrescu, care s-a lipit ca marca de scrisoare de presedintele PSD sa-si mai inchipuie ca Liviu Dragnea chiar se mai afla la butoanele guvernarii si poate rezolva orice, pentru oricine. Adica in ipostaza de „el lider maximo” in care il „picteaza” propaganda rivalilor politici, tot mai multi si mai artagosi. Insa neputinta politica tot mai pregnanta a celui care ramane inca „tinta in miscare” numarul unu pentru Laura Codruta Kovesi si oamenii sai nu inseamna musai ca, gata, Mihai Tudose a si preluat fraiele guvernarii. Nu, nici pe departe, premierul aflandu-se la randul sau intr-o ipostaza asemanatoare cu cea a presedintelui celui mai mare partid din tara.

Care, insa, este „macinat” incet, dar sigur de catre sistem, care il vrea adus sub „pragul psihologic” de 30 %, pentru ca orice viitoare coalitie guvernamentala sa fie obligata sa apeleze la asa-numitele „partide balama”, mult mai usor de controlat de catre „statul paralel” sau chiar create direct de catre acesta. Desigur, puterea in partid si guvern deopotriva a unor baroni precum Nicolae Badalau, Felix Stroe sau Paul Stanescu este tot mai ostentativa, insa nici macar formarea acestor poli de putere greu de zdruncinat dupa ce au prins atatea ministere drept „capete de pod” in cabinetul Tudose nu reprezinta adevaratele „oculte” care sfasie intre ele beneficiile guvernarii. Pentru ca adevaratele „deal”-uri care conteaza la „next level” se pot face doar prin intermediul „Grupului de la Sibiu”, condus de „binomul” Bogdan Gheorghe Trif – Andreas Huber si a „Gastii de la Bacau”, prin care „guzganul rozaliu” Viorel Hrebenciuc „roade” din nou, in subteran, la radacinile Partidului Social Democrat…

PESEDISTUL TEHNOCRAT SI FINUL LUI IOHANNIS

Numele lui Bogdan Gheorghe Trif poate nu spune prea multe nici macar membrilor de partid din alte organizatii judetene ale Partidului Social Democrat. De asemenea, pana si expunerea mediatica a acestuia este mai mult decat discreta, chiar si atoatestiutorul „google” neputand furniza decat niste franturi de informatii despre faptul ca acesta a fost numit presedinte interimar al organizatiei judetene a PSD Sibiu.

Si ca, de asemenea, a fost numit si sef al Garzii Nationale de Mediu. Insa de aici si incepe „tesatura” misterioasa din jurul carierei politice a pesedistului Trif, intrucat acesta a fost numit comisar sef al Garzii de Mediu, cu rang de secretar de stat, de catre chiar premierul Dacian Ciolos, in plina guvernare tehnocrata, in martie anul trecut! Astfel ca se pune intrebarea cum de in plina epurare a „ciumei rosii”, guvernarea tehnocrata s-a grabit sa ia un pesedist din modesta functie de director al Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu si sa-l propulseze secretar de stat si sef al Garzii de Mediu din Romania? Iar dupa ce „ciuma tehnocrata” a trecut, conducerea PSD nu doar ca nu l-a acuzat pe Trif de cel putin „colaborationism” cu Ciolos sau tradare in favoarea Palatului Cotroceni, ci a decis sa-l instaleze pe acelasi Bogdan Gheorge Trif drept presedinte al organizatiei judetene din Sibiu?

Insa statutul de „Hopa Mitica” al lui Trif, care cade in picioare oricine s-ar afla la guvernare, poate fi explicat, cel putin intr-o oarecare masura, de „firele invizibile” ale prieteniei care il leaga pe acesta de Andreas Huber. Un etnic sas originar din localitatea Cristian, care a emigrat in anii 80 in Germania si s-a intors in Romania dupa Revolutie, membru al Formului Democrat al Germanilor din Romania si care detine mai multe afaceri in Sibu, printre care si o prospera reprezentanta auto. Si la a carui proprietate din comuna Cisnadioara obisnuieste sa-si petreaca Revelioanele insusi seful statului. Pentru ca Andreas Huber este chiar finul lui Klaus Iohannis si, probabil, cel mai apropiat om de incredere al acestuia…

„Liantul” Carabulea

Si daca toata „lumea buna” este atintita cu privirea catre „Grupul de la Cluj”, considerat „leaganul” combinatiilor politico-afaceriste, tot in Transilvania s-a nascut un alt grup, cu o influenta mult mai mare, desi mult mai discret. Iar daca „falangele” politice de pe stanga si dreapta esicherului politic sunt asigurate de personaje la randul lor discrete precum Bogdan Gheorghe Trif sau Andreas Huber, mediul de afaceri pare a fi „lubrifiat”, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra si aflate deja in portofoliul structurilor contrainformative de catre „liantul” Ilie Carabulea.

Cu tot cu celebra lui agenda unde isi nota toate datele combinatiilor efectuate. Ei bine, da, este vorba de acelasi Ilie Carabulea trimis deja dupa gratii in Penitenciarul Aiud, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica. Insa cum in afaceri nu este ca in politica, unde, dupa cum enunta presedintele Iohannis, nu are ce cauta prezumtia de vinovatie, iata ca Ilie Carabulea, desi condamnat definitiv, continua sa se bucure de aceasta prezumtie din partea unor personaje extrem de influente.

Ca la Mecca!

La un anumit nivel al sistemului se tot povesteste ca, in vremurile atit de tulburi de azi, cand tot mai multe grupari rivale politice poarta crancene razboaie fratricide pentru preluarea controlului guvernarii, pentru a bea din „partea plina” a paharului bugetar, sigur nu mai esti de succes decat daca te duci sa te „jeluiesti” la Sibiu. Acolo unde, dupa cum atent monitorizeaza partea structurilor contrainformative neatrasa inca in „bulibaseala” generalizata din sistem, oameni cu greutate, fie ei politici sau de afaceri au ajuns sa vina „ca la Mecca”, fiind cu totii convinsi ca doar „grupul de la Sibiu” poate asigura sprijinul necesar pentru a nu „pleca dupa vreo fenta” si de a te trezi astfel, peste noapte, in loc de barca buna, tocmai in cea pe cale de a se scufunda. Astfel ca, de ceva vreme, „Grupul de la Sibiu” nu doar ca „#rezist” in „zona gri” a politicului, dar isi si creste influenta constant, fiind in momentul de fata „organizatia” la care si-ar dori sa adere cei mai multi dintre „greucenii” sistemului, mediului de afaceri si clasei politice deopotriva…

„GUZGANUL ROZALIU” ROADE DE LA RADACINA

Unul dintre cele mai dureroase experimente ale sistemului a fost facut pe Viorel Hrebenciuc.

Si probabil cel etichetat de catre Cristian Tudor Popescu drept „guzganul rozaliu” nu a fost ales deloc intamplator, Hrebenciuc fiind recunoscut de catre toata lumea politica drept liderul de necontestat al combinatiilor transpartinice. Insa asaltul declansat de catre DNA impotriva omului la care ajunsese sa apeleze orice demnitar sau lider politic, indiferent de partidul din care facea parte, i-a ingenuncheat in scurt timp familia pesedistului care, la iesirea „de la suferinta”, s-a ales cu noua porecla de ”Sadoveanu”. Oricum, o buna perioada de vreme dupa cosmarul survenit in viata sa, Hrebenciuc parea sa fi disparut cu totul din peisaj. Astfel ca numele sau a fost rapid uitat, fiind chiar politicieni din noul val care de-abia daca isi mai aduc aminte cine era si ce influenta avea „guzganul rozaliu”.

Iata insa ca acesta pare sa fi invatat doar o parte din lectia de viata primita nu de mult. Pentru ca, desi nu se mai afiseaza parca ranjind ostentativ prin „Satul Francez”, acolo unde obisnuia sa discute „afaceri” la cate un pahar de vin rose, Viorel Hrebenciuc incepe sa-si bage din nou coada in treburile guvernarii. Iar primul succes repurtat a fost reprezentat de patrunderea in cabinetul Tudose a unuia dintre „locotenentii” sai de la Bacau, Lucian Sova. Pentru ca intreg CV-ul actualului ministru al Comunicatiilor este strans legat de „imperiul” lui Hrebenciuc, intre 1991 si 2000 acesta fiind manager general al companiei de transport Cominfortrans SA Bacau, intre 2002-2005 detasat drept director general al Departamentului Transporturi Rutiere din cadrul Ministerului Transporturilor, dupa care revine pana in 2009 ca si consilier al managerului de la societatea de transport bacauan, face iar rocada cu Ministerul Transporturilor.

Iar din 2012, Hrebenciuc il trimite deputat in Parlament. Insa extrem de interesant este ca „guzganul rozaliu” pare sa nu se multumeasca neam cu acest „cap de pod” guvernamental, sursele noastre sustinand ca, odata cu trecerea lui Carmen Dan in fruntea „listei negre” intocmite deja de catre premierul Mihai Tudose pentru „remanierea de iarna”, Hrebenciuc ar visa deja cu ochii deschisi la instalarea in fruntea Ministerului de Interne a unuia dintre fostii sai „copii de suflet”, deputatul Gabriel Vlase. Cel care, desi mai rebel din fire, tot un bacauan „pur sange” ramane. Iar retragerile strategice ale lui Vlase, cunoscut si ca avand legaturi excelente externe pe o anumita filiera din cursele pentru preluarea a diverse portofolii in ultima vreme nu fac decat sa intareasca scenariul ca pe „foaia de parcurs” a acestuia trebuie bifat mai intai MAI-ul….