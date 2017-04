Ginerele lui Basescu, „Avocatul Diavolului” Visoiu!

Parca pentru a confirma ca principiul vaselor comunicante este viabil si in viata, nu doar in stiinta, atacurile lui Traian Basescu impotriva „sistemului ticalosit” pe care tot el recunoaste ca l-a creat se inmultesc odata cu strangerea latului a noi dosare in jurul unor apropiati sau chiar membrii familiei fostului presedinte. Si cum acesta a avut oricum mana proasta la ginerii cu care l-au pricopsit cele doua fete, Basescu trebuie sa se astepte acum la noi lovituri devastatoare pe care urmeaza sa le primeasca, mai curand de cat se asteapta, administrate pe filiera lui Radu Pricop.

Pentru ca ultima grija a sotului Ioanei Basescu este acum dosarul de santaj in care a fost deja trimis in judecata alaturi de alte nume grele ale politicii. Pentru ca, prins intr-unul din loturile ANRP din „suveica” de anchete ale DNA-ului cu privire la „mafia depagubirilor”, Radu Pricop a fost deja identificat de catre procurori, pe baza unor marturii sustinute inclusiv in instanta, drept „avocatul diavolului” care aparea si salva situatia „in extremis” de fiecare data cand unul dintre clientii sai miliardari era nemultumit de cum decurgea vreo „combinatie” cu statul roman. Iar unul dintre cei care se bazau la greu pe avocatul Radu Pricop a fost Valentin Visoiu, patron al „imperiului Conarg” si considerat drept cel mai bogat om din Arges. Care dupa o sarabanda de arestari beneficiaza, mai nou, de clementa Justitiei, care i-a acordat inclusiv permisiunea de a scapa doua zile pe saptamana de calvarul arestului la domiciliu, pentru a se putea deplasa la sediul firmei sale in vederea coordonarii afacerilor! Ceea ce nu-i poate da decat de gandit lui Radu Pricop, identificat deja intr-unul din dosarele ANRP drept cel care a solicitat „expertiza” buclucasa pe seama careia Valentin Visoiu si-a tras un „maruntis” de vreo 80 de milioane de euro. Si cum Visoiu s-a afirmat deja ca un adevarat „Sadoveanu” argesean, depunand denunturi la DNA atat impotriva unor membri de frunte ai„mafiei basiste”, cat si ai celei pesediste, este cu atat mai interesanta aparitia de ultima ora, dupa cum sustin sursele noastre, a unor rapoarte informative incendiare privind colaborarea dintre miliardar si „avocatul diavolului”. Totul in vederea obtinerii unor acte aditionale favorabile pentru constructia sediului unei institutii de forta din subordinea Ministerului de Interne!

100 milioane de euro!

Tocmai pe perioada „cruciadei portocalii” pentru austeritate bugetara, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor s-a transformat in cea mai profitabila „fabrica de bani” nu doar din tara, dar probabil din toata lumea civilizata!

Iar in „Top 3” al marilor beneficiari ai „mafiei despagubirilor” se numara si Valentin Visoiu, proprietarul holdingului Conarg si miliardarul care il avea drept avocat pe nimeni altul decat pe ginerele lui Traian Basescu. Iar sumele primite de acesta de la ANRP, dupa cumpararea pe niste sume derizorii a unor drepturi litigioase se apropie de ametitoarea „borna” de 100 de milioane de euro! Astfel a incasat 85 de milioane de euro, din care si-a tras partea leului, desi a impartit „despagubirea” si cu alte doua persoane, apoi o alta „bonificatie” de 10 milioane de euro si, in sfarsit, si-a mai umflat conturile si cu 11 milioane euro, intr-o a treia speta care s-a defsasura dupa acelasi scenariu.

„Radu Pricop a venit la mine acasa”!

Iar numele ginerelui lui Traian Basescu nu doar ca apare, dar este chiar unul dintre pilonii principali pe care procurorii anticoruptie si-au bazat dosarul in care au fost deja trimisi in judecata Horia Georgescu si fostii deputati Marko Attila Gabor si Theodor Nicolaescu. Este vorba despre dosarul „Mosia Bratienilor”, in care a fost deja dispusa inceperea urmaririi penale si impotriva lui Radu Pricop pentru fals si inselaciune in inscrisuri oficiale, in urma despagubirilor dispuse pentru o suprafata de 90 de hectare in comuna argeseana Stefanesti si despre care, dupa cum se sustine in rechizitoriu, ar fi fost acordate in urma prezentarii unor documente false. De asemnea, procurorii au documentat si faptul ca expertul Marcela Anton ar fi intocmit in 2008 un raport de expertiza tehnica extrajudiciara, la cererea lui Valentin Visoiu, in legatura cu un teren pentru care patronul Conarg cumparase drepturile litigioase. Iar in declaratia data ca martor de expertul Marcela Anton in fata instantei, aceasta recunoaste sub prestare de juramant ca„ raportul de expertiza l-am intocmit in 2008 la solicitarea lui Visoiu Valentin, prin avocat Radu Pricop, in baza actelor puse la dispozitie de catre acesta din urma si de Florin Barbu. Mentionez ca nu ii cunosteam dinainte, dar Radu Pricop si Florin Barbu au venit la mine acasa iar onorariul expertizei mi-a fost achitat de firma Conarg Real Estate SRL, reprezentata de Valentin Visoiu”. De asemenea, pentru a intelege mai bine schema folosita in astfel de situatii, sa mentionam ca procurorii DNA acuza si ca Valentin Visoiu a cumparat cu 2.713.500 euro drepturile litigioase in legatura cu un teren de 20,5 hectare situat pe raza fostei coumune Dudesti-Cioplea si mostenit de catre Matilda Olosuteanu si Elena Ghetu. Visoiu a vandut apoi o parte din drepturi catre Gheorghe Manole(12%) si Florin Barbu(17%) iar imediat dupa aceea, in septembrie 2008, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din ANRP a decis despagubirea cu suma de 375 milioane lei, echivalentul a 104 milioane euro. DNA stabilind ca s-a recurs astfel la o supraevaluare artificiala cu 60 milioane euro!

„Regele aditionalelor”

Intre timp insa, dupa ce prima oara a fost arestat pentru dare de mita in dosarul fostului primar din Pitesti, Tudor Pendiuc, Valentin Visoiu s-a „pocait”. Iar printre cele mai spectaculoase denunturi formulate de acesta la DNA se numara si cel privind acordarea, in perioada 2008-2013, a sumei de 800.000 euro catre deputatul Theodor Nicolaescu, fost vicepresedinte al ANRP. Insa, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, Valentin Visoiu, care intre timp a beneficiat de clementa anchetatorilor si judecatorilor deopotriva in mai multe randuri, ar putea fi „consultat” si in legatura cu niste rapoarte informative ale structurilor secrete din cadrul Ministerului de Interne cu privire la situatia constructiei sediului uneia dintre institutiile statului. Si unde pretul final ar fi fost umflat cu aproape jumatate fata de contractul initial in urma unor „anexe” buclucase, asta cu sau fara legatura cu coincidenta recurgerii la serviciile unui avocat implicat si in itele acestei noi afaceri incendiare…