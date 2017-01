George Maior, salvatorul serviciilor!

Nu cu multa vreme in urma scriam despre eforturile depuse de catre ambasadorul nostru la Washington pentru „spalarea” imaginii serviciilor secrete romanesti de peste Ocean. Si, sub titlul „George Maior, greu de ucis”, concluzionam despre iminenta „repatriere” a acestuia. Insa nu pentru postul de premier, caci doar fostul sef al SRI vrea sa dovedeasca inca o data ca este „un om de onoare” si ca-si tine cuvantul dat ca nu va veni in frruntea Guvernului, chiar si in cazul unui succes zdrobitor al PSD-ului la alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Si, cu toate astea, lui Maior tocmai ce i se pregateste „demnitatea suprema” pentru Romania zilelor noastre. Iar „macelul fratricid” dintre diversele factiuni din sistem nu fac decat sa intareasca teoria tot mai vehiculata in ultimele zile, mai ales la nivelul SIE, ca tot ce se intampla acum nu face decat sa-i intareasca actualului ambasador de peste Ocean imaginea de „salvator al Serviciilor”. Iar daca unii dau probabila reintoarcerea lui Maior in fruntea SRI iar altii pluseaza cu pastrarea locului vacant din fruntea SIE tocmai pentru acesta, sunt si „initiati” care nu uita ca, inainte de a-si da demisia „din padure” si de a accepta „exilul diplomatic” din Statele Unite ale Americii, Maior a dezvaluit, fara sa-l intrebe nimeni, planul de unificare a serviciilor secrete romanesti.

Totul ca o conditie expresa impusa de noile realitati geopolitice cu care se confrunta aliatii nostri strategici…

„Gura de oxigen” pentru SIE

Cazut aproape in genunchi dupa „ploaia” de lovituri primite din toate partile, SIE si-a revenit spectaculos, tocmai in momentul cel mai critic, cel al demisiei subite a altfel atat de orgoliosului Mihai Razvan Ungureanu.Atunci cand toata lumea se astepta ca degringolada sa cuprinda acest serviciu secret, cunoscut drept rivalul „de moarte” al SRI-ului.

Mai ales ca, fara a da nicio explicatie, presedintele Klaus Iohannis refuza fie si sa pomeneasca vreo vorbulita despre o eventuala nominalizare in fruntea SIE. Ceea ce nu a facut decat sa intareasca ultima teorie vehiculata in sistem cu privire la tinerea vacanta a postului, drept solutie de rezerva pentru reintoarcerea „pe scut” a lui George Maior. Cel care, sa nu uitam, nu a plecat tocmai de voie din fruntea SRI. Dar a ales sa-si joace „asurile” din maneca pe termen lung, preferand sa aleaga calea „seriozitatii si echilibrului”, fiind singurul sef de structura care si-a dat „demisia de onoare” dupa ce gruparea Ponta a pierdut, in doar cateva ore, alegerile prezidentiale si implicit Puterea din Romania.

In martie sau niciodata!

Iar daca Romania cu adevarat se indreapta spre o „mare pace” intre servicii si o „resetare” a Justitiei, atunci acest „moment zero” se poate petrece chiar in luna martie, atunci cand este prevazuta „schimbarea garzii”, una negociata de aceasta data la cel mai inalt nivel international, mult deasupra capetelor bietilor lideri politici romani. Iar continuarea expunerii excesive a celor considerati „fundamentalistii” sistemului, precum Laura Codruta Kovesi sau Florian Coldea nu face decat sa erodeze, pe zi ce trece, pozitia de forta a acestora de pana acum.

Asa ca se forteaza „schimbarea armelor” pentru chiar luna martie, tot mai multi oameni din sistem, dar si din clasa politica sau mediul de afaceri fiind convinsi ca este nevoie disperata de aducerea unui „echilibru” in acest domeniu de sensibil. Iar singurul nume de „salvator” care le vine in minte in acest sens este cel al lui George Maior. Si, indiferent ca unii sustin ca la mijloc ar fi vorba de o campanie de readucere a acestuia in prim-plan, in timp ce altii chiar cred orbeste in aceasta varianta, cert este ca lucrurile incep sa se lege in aceasta directie. Mai mult chiar, informatiile noastre aduc in calcule si varianta unificarii serviciilor secrete romanesti, mai ales ca Maior a surprins pe toata lumea, nu cu multa vreme inainte de a-si da demisia, cu lansarea in premiera a acestei strategii. Asa ca Maior poate fi varianta de compromis care sa aduca „pacea”, pesedistii vazand in el unul de-al lor, in timp ce reprezentantii dreptei stiu ca pot avea incredere ca fostul sef al SRI poate fi crezut pe cuvant daca gireaza ca nu va urma o „vendetta” justitiara. Si, daca Maior a insistat ca nu va veni in fruntea Guvernului, nu a pomenit insa nimic despre preluarea conducerii unei noi comunitati informationale, un prim pas in acest sens putand fi chiar sefia inca vacanta a SIE!