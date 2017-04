George Maior, executat in SUA!

Gata, se pare ca s-a cam „copt” si primul dosar al lui George Maior, acesta fiind luat in vizor pentru o presupusa fapta comisa tocmai pe cand conducea Serviciul Roman de Informatii. Insa „bomba” este ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, in sistem deja se vehiculeaza ca George Maior ar avea o plangere penala pe numele sau, depusa de catre o autoritate americana catre noul Procuror General al Statelor Unite ale Americii! Iar cel despre care „National” dezvaluia la sfarsitul anului trecut ca este deja „most wanted” personaj din Romania ar fi acuzat nici mai mult nici mai putin decat de incercarea de blocare a unei anchete in tara, pe vremea cand acesta era inca directorul Serviciului Roman de Informatii.

Desigur, „executia” lui George Maior, despre care surse de la varful sistemului sutin deja ca este iminenta dupa ce s-ar fi luat OK-ul inclusiv de la noua garnitura impusa de catre Administratia Trump la conducerea serviciilor secrete americane va provoca un cutremur” urmat de un „tsunami” de alte caderi spectaculoase nu doar in lumea „intelligence” de la noi, dar si in clasa politica. Unde, sa nu uitam, o serie intreaga de lideri s-au bucurat pe calea ascensiunii lor politice de sprijinul constant al lui George Maior, cel care, timp de peste un deceniu, s-a aflat la carma SRI. Iar semnalul mazilirii va fi unul cu atat mai puternic cu cat acesta va veni din SUA, astfel ca ar fi greu sa „maraie” vreun sustinator din tara al actualului ambasador, dar sa se mai si opuna! Desigur, cu toate ca la mijloc este sigur si o „vendetta” interna, fostii camarazi de pe „campul tactic” ajungand acum sa se „sfasie” intre ei mai rau decat cainii, cei care lucreaza discret pe frontul extern al informatiilor sustin ca nu s-ar fi putut produce acest soc daca partenerii nostri strategici nu ar fi aprobat noul plan de „resetare” a servicilor secrete romanesti.

Mai ales ca trendul actual este ca, dupa schimbarea totala a liniilor, sa avem un sistem de siguranta pragmatic, cu ofiteri promovati din esaloanele operative inferioare, dar fara liderii ca de cinema cu care ne obisnuisem deja in ultimii ani.

Toti ii vor caderea!

Cu putine zile inainte de alegerile decisive din SUA, cand doar putini dintre initiati luau in considerare ca victoria lui Donald Trump ar putea schimba radical soarta tarii noastre, scriam ca „toti ochii vor fi atintiti spre George Maior, cel pe care toate taberele de la noi vor sa-l vada plecat de la Washington! Ce-i drept, din motive si calcule pragmatice total opuse, dar cert este ca fostul sef al SRI a devenit cel mai cautat roman, mai ales acum, dupa deschiderea Cutiei Pandorei din servicii si marea schisma din sistem”. Si uite ca nu au trecut decat cateva luni si „Maior, most wanted” nu mai pare deloc un simplu scenariu fantezist. Mai ales daca se confirma ca deja un prim pas a fost facut, culmea, si inca in Statele Unite ale Americii! De unde, chiar orele trecute, a parvenit in tara vestea naucitoare ca Procurorul General al SUA ar fi primit o plangere penala, nu „pe persoana fizica”, ci chiar din partea unei autoritati americane! Iar „scurgerile” de informatii indica pana si motivul plangerii fara precedent, acesta fiind legat de posibila blocare a unei anchete pe vremea cand la sefia SRI era nimeni altul decat actualul ambasador al Romaniei la Washington.

Ceea ce, desigur, reprezinta o lovitura „cu manta”, intrucat chiar daca va fi greu de finalizat o asemenea ancheta, daca ea va fi declansata oficial, prestanta diplomatica a lui Maior ar avea serios de suferit, chiar daca acuza priveste doar directoratul sau la SRI!

Lucrat din luna mai!

Iar primele semnale ca a inceput deja „tocarea” informativa a lui George Maior au inceput sa fie date, desi cu maxima prudenta, inca din luna mai a anului trecut. Cand ditamai sefii de structuri, unii provenind chiar din randurile SRI-ului, au inceput sa se agite si sa bage spaima in unii subalterni sau „colegi” de la alte structuri, facand pe „politistii buni” care le atrageau atentia, pe linie de contrainformatii, ca „oamenii lui Maior” nu ar mai fi la fel de bine vazuti la varful sistemului. Si ca, desi asumati de multa vreme ca si „copiii sistemului”, ar fi bine sa fie izolati. Desigur, ca de obicei, unii au inghitit vrajeala, altii, care au putut, au facut propriile cercetari sau nu s-au dezis de vechile prietenii, dar cert este ca, inca de acum aproape un an, fostul sef al SRI era deja „lucrat”, incercandu-se „delegendarea” sa ca „omul americanilor in Romania”.

„Nucleara” pentru Ponta

Desigur, nimeni nu se poate hazarda sa bage mana in foc ca imediat plangerea va fi rapid transformata intr-o ancheta de tip „bulgare”, dar cert este ca daca americanii „s-au scapat” cu aceasta informatie, George Maior primeste astfel un mesaj subliminal bine tintit. Si fostul sef al SRI stie cel mai bine daca il mai tin sau nu relatiile de la Washington, unele bine cimentate cu varfurile Administratiei Obama, si pe vremea „revolutionarului” Trump. Dar „unda de soc” se va produce oricum, fiind de asteptat ca un nou val de generali din SRI sa aleaga acum calea „pensiei de onoare”. Insa vestea cea mai proasta pare a fi pentru Victor Ponta, cel care inca „se pastra in viata politica” si datorita faptului ca multi pesedisti nu-si permiteau sa se dezica fatis de el, stiind ca nasul acestuia este inca poate cel mai influent personaj roman de la Washington. Dar ramane de vazut daca actualul ambasador „most wanted” se va dovedi sau nu „greu de ucis” in noul scenariu american…