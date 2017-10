Gata sa i-o salte pe Carmen!

Dragnea si Tariceanu nu au venit la Cotroceni la instalarea propriilor ministri, pentru a nu fi nevoiti sa dea mana cu Iohannis. Cel care le-a intors afrontul la manifestarile pentru cinstirea eroilor Armatei Romane, cand a trecut pe langa cei doi sefi ai coalitiei de guvernamant fara sa le arunce macar o privire, dar sa si mai socializeze! Si, de aceasta data, acutizarea fara precedent a conflictului dintre marii rivali politici ai zilei nu mai tine de simple orgolii baietesti, ca pana acum. Nu, caci de aceasta data chiar se scot din teaca „suriele” pentru „noaptea cutitelor lungi”, una dupa care singurul mare castigator nu poate fi decat Sistemul…!

Pentru ca Liviu Dragnea isi cunoaste foarte bine vulnerabilitatile, asa ca nu a fost greu de convins sa accepte o repozitionare de strategie politica si personala deopotriva care-i va surpinde atat pe colegii de partid, cat si pe seful statului. Iar Tariceanu isi va juca si mai departe rolul de politician care ataca consecvent si tot mai puternic in lupta cu „statul paralel”. In schimb, lucrurile par sa fi devenit ceva mai complicate pentru Klaus Iohannis, cel care, cu doar atat de putina vreme in urma, era mai increzator decat oricand, fiind convins ca isi va putea face propriul joc pentru obtinerea celui de-al doilea mandat. Insa tocmai atunci „s-a daramat cerul” pe el, dupa ce i s-ar fi aratat, mult mai fatis decat pana acum, „pisica” posibilitatii inculparii sotiei in dosarul casei din Sibiu.

Unul in care, de la o vina imputabila doar notarului, lucrurile au fost lasate sa curga astfel incat sa se ajunga la o vulnerabilizare extrema a familiei sefului statului si, tehnic vorbind, la posibilitatea tehnica de saltare oricand a primei doamne de pe strada. Scenariu pe cat de socant, pe atat de bine pus la punct, ca varianta de lucru, daca necesitatile o impun. Si daca da, atunci intra automat in vigoare si partea secunda a scenariului, cea in care seful Senatului devine presedinte interimar si va avea toate sansele sa ramana apoi la Palatul Cotroceni pentru alti cativa ani. Sau pana cand „regizorii” vor considera necesara o noua schimbare de actori politici, pentru a mentine treaz rating-ul electoral…

O ia si de pe strada!

La inceput a fost o greseala a unui notar public, voita sau nu, ramane de vazut. Astfel ca inca din start, Carmen Iohannis, cumparatoare de buna credinta, putea lamuri orice aspect juridic, rezolvand definitiv problema intrarii in posesie a domiciliului din Centrul Sibiului, inchiriat apoi catre Raiffeisen Bank pe o suma mai mult decat frumusica.

Asa ca sta tot mai mult in picioare varianta ca aceia care au consiliat cuplul Iohannis sa evacueze Libraria „Mihai Eminescu” si sa „bata palma” pe acea suma cu filiala bancii germane, dupa care sa conteste si sa atace pana in panzele albe deciziile instantelor de judecata nu au facut decat sa-i intinda o mare cursa. Caci astfel Carmen Iohannis si-a pierdut statutul de cumparator de buna credinta careia nu i se poate imputa greseala voita sau nu a unui notar public deja inculpat, situatia sa juridica devenind mult mai instabila. Si oferind posibilitatea ca, la orice „decongelare” a acestei anchete, Carmen Iohannis sa fie pur si simplu saltata de pe strada! Caci, tehnic vorbind, o astfel de speta sta acum in picoare, dupa ce prima doamna a fost amagita sa nu-si regleze definitiv statutul in acest dosar cu o miza calculata, iata, pe termen lung…

O singura iesire…

Mai mult chiar, convins fiind ca, gata, s-a asezat prea teapan in fotoliul prezidential si poate apasa oricand butoanele sistemului si clasei politice cum vrea el, Klaus Iohannis s-a hazardat in luarea unor pozitii publice care il pot costa mai mult decat isi inchipuie acum.

Pentru ca declaratii ca „prezumtia de nevinovatie nu are ce cauta in politica” este exact ceea ce isi doreau sa auda cei care stiu acum foarte bine ca deja Klaus Iohannis nu mai are decat o singura iesire daca va fi accesat planul „Carmen” : demisia! Caci daca „neamtul” isi inchipuie ca „oamenii presedintelui”, de la Lucian Pahontu la Dudu Ionescu nu isi fac decat propriile jocuri sau pur si simplu sunt la randul lor „butonati” se inseala amarnic.

Tariceanu, asul din maneca PSD

Iar momentul „abdicarii” va coincide, constitutional vorbind, cu activarea „planului B”, cel al aducerii lui Calin Popescu Tariceanu la Palatul Cotroceni. Chiar fie si, intr-o prima faza, din postura de presedinte interimar. Interesant este insa ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, acest plan s-ar bucura de sprijinul total inclusiv al lui Liviu Dragnea.

Cel care stie ca, in ciuda recentului precedent Babis din Cehia, cariera sa politica este definitiv blocata de vulnerabilizarea sa prin „tocarea” maruntita la care a fost supus deja de prea multa vreme. Si, in plus, astfel Dragnea scapa si de o buna parte a presiunii sistemului, resimtita din plin pana acum, care va trece automat pe umerii actualului presedinte al Senatului. Ca sa nu mai vorbim ca, prin aceasta manevra „a la Basescu” cu schimbarea candidatilor in coalitie, Dragnea le va mai taia elanul si diverselor grupari rivale din PSD, care duc deja un razboi fratricid care, daca va continua in acelasi ritm, va avea mai multe victime chiar decat a facut DNA-ul in ultimii ani…

Planul Juncker, girat de Vatican

Iar ceea ce are de facut Calin Popescu Tariceanu pentru a-si fructifica la maxim sansa nesperata de a-si juca toate cartile pentru accederea la Palatul Cotroceni este sa fie acelasi contestatar vehement si constant al „statului paralel”. Pentru ca va veni si momentul in care sistemul insusi se va debarasa de proprii „radicalizati” si vor fi lasati in urma „tapii ispasitori”, pe persoana fizica, necesari pentru spalarea de ansamblu a structurilor de forta. Iar daca multi chibiti politici ar putea fi sceptici privind sansele lui Tariceanu, probabil nu stiu ca aceasta este „solutia de compromis” discutata inclusiv la Bruxelles. Mai ales ca voci mai mult decat credibile din sistem sustin ca, in momentul de fata, acesta este politicianul roman cu cele mai stranse legaturi cu chiar presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Si, in plus, legaturile lui Tariceanu sunt de asemenea mai mult decat excelente si cu inca extrem de influentul Vatican. Asa ca, daca „neamtul” nu pricepe probabil „ultimul avertisment”, uite ca se poate trece oricand, tehnic vorbind, la punerea in aplicarea a „planului B” …