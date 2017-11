Gata, s-a spart „Omerta” din Justitie!

In timp ce „tefeleii”, asa „tineri, frumosi si liberi” cum sunt ei topaiau pe strazi, in „fratiile” din Justitie se instalase deja haosul. Iar numai ideea ca temutele „culoare tactice” ar putea fi inchise pentru totdeauna era de ajuns sa le dea frisoane magistratilor care, de prea multa vreme, reusisera sa instaleze o retea paralela de impartire a dreptatii.

Desigur, bietul ministru Tudorel Toader nu are niciun merit in acest sens, la fel ca si parlamentarii care inca tremura de frica pana si acum, cand prin votul lor pot opri abuzurile din magistratura. Pentru ca, iata ca Justitia din Romania a gasit puterea de a incepe un dificil, dar cu atat mai necesar proces de autocuratire. Iar decizia curajoasa a judecatorilor de la Instanta Suprema, care au admis contestatia in anulare depusa de omul de afaceri Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la inchisoare deschide o „Cutie a Pandorei” care va arata si „fata murdara” a unor dosare precum „Baneasa”. In care, iata, chiar judecatorii Curtii Supreme au decis sa sparga acum „omerta” ce functiona in instante si sa decida ca, intr-adevar, s-ar putea ca sa nu fi fost asigurat pana acum dreptul constitutional la un proces echitabil…

„Inceputul sfarsitului”…

Mai mult chiar, exista chiar magistrati care sustin ca, prin aceasta decizie fara precedent in ultimii ani, cand se aprobau doar „contestatiile in anulare” depuse de procurorii vesnic nemultumiti de condamnarile pronuntate, oricat de dure ar fi fost acestea, nu doar ca Puiu Popoviciu primeste o gura de oxigen uriasa in demersul sau legal de a-si afla in cele din urma dreptatea, dar acest precedent va fi, fara indoiala, exploatat la maxim si de apararile a nenumarati alti inculpati. Care nu au decat sa urmeze „calea americana” folosita de avocatii lui Popoviciu, cei care, dupa sistemul din SUA, nu au fortat nota in aceasta faza a procesului cu dovedirea nevinovatiei, insistand deocamdata doar asupra faptului ca procesul clientului lor nu a fost unul echitabil. Iar cum Inalta Curte a confirmat deja aceasta ipoteza, membrii „fratiei” de la CAB, in frunte cu „judecatorul limuzina” Corneliu Ioan Bogdan Tudoran simt deja ca decizia ICCJ este „sfarsitul inceputului” pentru ei…