Gata! Iohannis l-a si tradat pe Trump!

Imaginea pe cat de pasiva, pe atat de jalnica lasata de catre Klaus Iohannis in prima parte a mandatului sau a fost resetata odata cu uluitoarea vizita facuta la Washington, de unde presedintele s-a intros din postura de „partener personal” al lui Donald Trump. Si chiar daca la scurt timp a fost dezvaluit si „decontul” strangerii de mana dintre „neamt” si „marele blond”, intelegerea de cumparare de armament de peste 4 miliarde de dolari de la americani parea totusi avantajoasa pentru imaginea globala a tarii noastre. Da, era clar vorba de un tribut platit catre „Noua Poarta”, dar cel putin am fi putut trage apoi nenumarate avantaje financiare, politice si de promovare externa de pe urma atentiei sporite pe care incepuse sa ne-o acorde ambitioasa Administratie republicana.

Numai ca, asa dupa cum dezvaluiam in urma cu nici o luna, puternice grupari de lobby transfrontalier, printre care si cea la care este racordat George Maior, incepusera deja sa-l toace pe seful statului, la pachet cu Liviu Dragnea, prezentandu-l pe Iohannis, chiar la Washington, drept un lider prea instabil pentru a putea tine in maini fraiele parteneriatului strategic militar. Si tot atunci scriam ca Administratia Trump va avea un adevarat soc cand, in luna octombrie, vor vedea cu proprii ochi ca partea romana deja nu respecta detaliile „deal”-ului privind cumpararea de armament exclusiv pe filiera americana. Si uite ca, in data de 17 octombrie, in cadrul unei sedinte fulger a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Klaus Iohannis a intors deja armele ca la 23 August, Presedintia anuntand ca s-a avizat cumpararea de blindate 8X8 de provenienta europeana, pe filiera germana, in loc de noi avioane americane F16, asa cum prevedea expres intelegerea de la Washington. Iar dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, reactiile nu au intarziat sa apara, chiar la miez de noapte americanii aratandu-se siderati ca Iohannis deja l-a si tradat pe Trump. Cel care, dupa cum singur o recunoaste mereu, nu este liderul care sa uite si sa ierte…

Germania, prima dragoste…

Toata lumea stia ca urmatoarea transa din bugetul marit al Ministerului Apararii Nationale va fi dirijata catre achizitia unei noi escadrile de avioane americane F16. Numai ca, surpriza, la ultima sedinta a CSAT-ului, dinspre Cotroceni s-a promovat strategia ca Romania are acum nevoie mai mult decat orice altceva de transportoare blindate 8X8, mai ales pentru ca astfel presedintele Klaus Iohannis sa-si poata respecta parca mult prea ambitioasele asigurari personale date liderilor de la Bruxelles cu privire la participarea generoasa a Romaniei la proiectul PESCO de infiintare a unei forte armate proprii de interventie a Uniunii Europene. Si uite cum, in loc ca sa se faca plata catre americani, a ramas acum sa se stabileasca furnizorul de 8X8, desi lucrurile sunt clare in acest sens, germanii de la Rheinmetall fiind deja marii favoriti. Iar daca americanii de la General Dynamics nu vor reusi o minune de ultima ora pentru a livra ei transportoare Mowag Piranha, fie si cu pretul ca acestea sa fie ansamblate la Moreni, atunci Germania se aboneaza din nou la contractele banoase cu statul roman, lasand importantele companii americane din spatele lui Donald Trump cu buzele umflate. Ceea ce nu face decat sa intareasca scenariul promovat intensiv de George Maior, care s-ar dovedi astfel ca a avut dreptate atunci cand a bagat „soparla” ca Iohannis se va intoarce la „prima sa dragoste, Germania”, neputand fi considerat un partener loial al SUA…