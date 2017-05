Gata, a inceput „descapusarea” ANAF!

Cu putina vreme in urma scriam ca „noul ANAF” a debutat in forta, primele semnale ale aplicarii strategiei relaxarii fiscale fiind mai mult decat incurajatoare. Dupa cum, cel mai probabil, se va vedea cat de curand si la incasari, fiind sanse mari sa fie pur si simplu spulberat mitul tehnocratilor care au adus cei mai multi bani la buget. Insa atrageam atentia si ca, pentru ca noua si tanara echipa de conducere sa performeze si in continuare, trebuie nu doar lasata sa-si faca treaba, dar si sa fie sparte „cuiburile” celor care se credeau deja „nemuritori” prin ANAF.

Si uite ca, la atat de putin timp dupa ce dezvaluiam tenebrele de la Directia Generala a Vamilor, peste care tot felul de miliardari si politicieni incercau in continuare sa-si intinda si mai mult tentaculele, desi stiau foarte bine ca nu si-au spalat inca rufele murdare din justitie, s-a spart „buboiul si aici. Iar printre ultimele „ejectari” din sistem semnate de catre premierul Sorin Grindeanu se numara si cea de acum fostului vicepresedinte ANAF cu rang de subsecretar de stat si coordonator al structurilor vamale. Astfel ca veteranul Dorin Fronea a fost in cele din urma dat jos de la conducerea uneia dintre cele mai importante structuri nu doar fiscale, ci si ale sistemului de siguranta nationala.

Cu vorba buna

Isteria declansata de ambitiile propagandistice ale lui Victor Ponta si Gelu Diaconu au transformnat ANAF-ul si mai ales Directia Antifrauda in cele mai hulite structuri ale statului roman. Iar boroboatele facute dintr-un halucinant exces de zel in perioada in care hinghereala partronilor romani atinsese cote la limita absurdului sunt greu de reparat chiar si in ziua de astazi.

Caci, pe langa miile de firme inchise sau impinse in „ghearele” falimentului de „poprirea” generalizata a tuturor conturilor, plangerile penale cu prejudicii umflate din burta ca la intrecerile socialiste pe ramura au ajuns practic sa blocheze activitatea procurorilor DIICOT, care trebuiau sa ancheteze „mafia pufuletilor” sau pe „mafiotii” care puneau mai multa spuma in halbele de bere. Iata insa ca relaxarea fiscala asumata prin programul de guvernare a fost aplicata inca de la 1 Mai, odata cu deschiderea sezonului estival.

Cand prezenta discreta a celor de la Antifrauda, care au stat de vorba cu patronii si i-a atentionat sa nu uite de fiscalizare, fara a goni insa astfel clientii a dus deja la incasari record.

Mai cad capete…

Insa „eliberarea” vamilor este doar primul pas in ampla operatiune de „descapusare” prin care se pare ca va trece ANAF-ul in perioada urmatoare. Pentru ca, dupa cum sustin surse din cadrul structurilor informative, exista cazuri deloc putine de sefi care au continuat sa taie si sa spanzure la diverse niveluri de conducere, mai ales teritoriale, desi, de exemplu, acestia nu mai aveau acces la informatii clasificate! Si daca pana acum toate aceste vulnerabilitati au fost „inghitite” de catre cei care, nu este greu de inteles de ce, nu au indraznit sa sparga aceste „fratii”, a sosit momentul ca toti cei care se agata cu disperare de posturi sa nu mai fie tolerati. Mai ales ca, in unele cazuri, exista deja toate premisele si documentele informative care, in mod normal, ar trebui sa-i convinga chiar pe cei in cauza sa faca de urgenta pasul inapoi si sa accepte „pensiile de onoare”, pana ce nu va fi prea tarziu…