Gabi Oprea a ramas in sistem!

Garda fostului vicepremier moare, dar nu se preda! Si nici nu ar avea de ce, din moment ce nimeni de la varful noii puteri politice nu-i deranjeaza nici macar cu o floare pe oamenii impusi de catre Gabi Oprea la conducerea unor Directii vitale din mai multe structuri de forta apartinand sistemului de siguranta nationala. Si iata cum, in timp ce Donald Trump, dupa ce i-a inchis gura procurorului general al SUA „noaptea, ca hotii”, l-a dat acum afara si pe seful FBI tocmai in toiul unei conferinte de presa iar pana si noua garda din SRI a inceput „decoldeizarea” serviciului prin mazilirea influentului Sabin Iancu de la Prahova, nimeni nu are insa in schimb „tupeul” de a se atinge de oamenii lui Gabriel Oprea.

Cel care, desi la prima vedere pare ingenuncheat de anchetele incrucisate ale DNA-ului, pare inca departe de a-si fi spus ultimul cuvant in sistem. Asta cel putin atata vreme cat oamenii pe care ii chema la el „sa-i pupe ghiulul” sau „sa-i scuipe in gura”, dupa toane, au continuat sa detina pozitiile cheie de la conducerea a diverse structuri si dupa ce Oprea, care se apropiase deja prea mult de soarele Puterii, vorba lui Liviu Dragnea, s-a „prajit” tocmai atunci cand visa cu ochii deschisi ca-i va lua locul cumatrul Victor Viorel Ponta la Palatul Victoria. Ce-i drept, exista si un „recensamant” de ultima ora ai „locotenentilor”, finilor si cumetrilor lui Oprea care au ramas bine priponiti in sistem, semn ca, totusi, cel putin unele structuri monitorizeaza cu atentie acest „fenomen”, fara a se culca pe urechea ca odata cu mazilirea „pe persoana fizica” a lui Gabriel Oprea gruparea creata in interiorul sistemului si coordonata de acesta atata amar de vreme a si fost destructurata peste noapte.

Reduta de la Interne

Dupa cum dezvaluiam cu putina vreme in urma, la DNA continua audierile pe banda rulanta, subiectul compunerii fiind „boroboatele” lui Gabriel Oprea pe vremea cand acesta era vicepremierul in fata caruia nu indraznea sa miste in front prim-ministrul Victor Viorel Ponta. Interesant este insa ca, printre cei care, discret, sunt chemati sa-si depene amintirile despre posibilele fapte de abuz in serviciu comise de catre Oprea pe vremea cand asigura si conducerea Ministerului de Interne se numara doar martori „neutri”, oamenii de baza ai acestuia fiind tinuti, cel putin deocamdata, la fezandat. Iar dintre toate structurile in care Oprea si-a implantat oamenii, multi dintre ei provenind din randurile magistratilor militari, una dintre cele mai puternice „redute” actuale se afla la Ministerul de Interne, gruparea din jurul fostului vicepremier bazandu-se pe piloni precum Secretariatul General sau Directia Juridica, unde „generalul” are inca „soldati” loiali.

Coabitarea cu „Tase”

Cu toate ca scriptic se afla inca sum umbrela aceluiasi Minister de Interne, „Doi s’ un sfert”-ul a fost si a ramas un stat in stat. Care, desigur, i-a trezit „poftele” si lui Gabi Oprea, mai ales ca acesta suferise mai demult o usturatoare infringere din partea gruparii Catalin Voicu, tot in urma unei „rafuieli” pe serviciul secret al MAI. Asa ca, ajuns vicepremier si ministru de Interne, Oprea a incercat cu disperare sa-si securizeze aceasta structura, desi a prins o perioada proasta cand loviturile venite din „Padure” aproape ca au anihilat DIPI-ul. Totusi, chiar daca nu a reusit sa-si implanteze proprii oameni la conducere, Gabi Oprea pastreaza „canale de comunicare” la varful structurii, mai ales dupa ce, la un moment dat, la „Doi s’ un sfert” s-a pus de o halucinanta coabitare prin care oamenii promovati de liberalul Teodor Atanasiu „Tase” au primit si sprijinul „interesului national”. Asa ca „umbra lui Oprea” planeaza inca si asupra DIPI…

Informatiile militare, la cheremul sau!

Insa, de departe, „perla” de pe coaroana lui Gabriel Oprea ramane Directia Generala de Informatii a Armatei. Mai ales ca, sa nu uitam, pe cand era ministru de Interne, in fiecare seara Gabi Oprea primea si mapa cu informatii de la cei de la informatiile militare, care aveau intotdeauna intietate fata de „urecheatii” MAI. Mai mult chiar, nici ministrii Apararii sau alti ofiteri inalti ai Statului Major, desi unii stiau de influenta uriasa exercitata de Oprea asupra structurii unde si-a promovat oamenii la greu, nu indrazneau sa miste vreun deget, fiind constienti ca legaturile acestuia cu justitia militara sunt, la randul lor, inca extrem de puternice… De altfel, gruparea Oprea din Ministerul Apararii si din DGIA se afla inca si acum la butoanele structurilor militare…

Bagat si-n SPP!

Ani de zile, Gabi Oprea a incercat sa deschida si usile Serviciului de Informatii Externe, cu toate ca nu a reusit niciodata o penetrare clasica a varfurilor acestei structuri ceva mai elitiste.

Totusi, pe filiera „miliardarilor casieri”, generalul magician care aducea „ploaia de stele” asupra favoritilor sai avea destule informatii si parghii, mai ales pe zona economica din jurul Capitalei, ceea ce il si ineteresa de altfel. Insa o ultima lovitura a fost data prin promovarea unuia dintre oamenii sai de incredere chiar de la el de la cabinet, pe care multi din sistem il stiau si drept „finul”, la butoanele informatiilor din Serviciul de Protectie si Paza. Iar strania coincidenta ca numirea a avut loc dupa caderea in dizgratia sistemului a lui Gabriel Oprea nu a facut decat sa alimenteze si mai mult legendele deja existente din jurul acestui subiect…