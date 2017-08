Fug ca sobolanii din SPP!

Klaus Iohannis si-a intrat in mana si a numit in fruntea Seviciului de Transmisiuni Speciale exact pe cine trebuia, generalul maior Ionel Sorinel Vasilca fiind recunoscut in tot sistemul drept un profesionist desavarsit, un om urcat in ierarhie strict pe criterii tehnice, fara afinitati politice. Ceea ce nu face decat sa creasca speranta ca seful statului va numi si la conducerea Serviciului de Protectie si Paza un militar adevarat si totodata un bun ardelean, chiar daca nu musai din Sibiu.

Pentru ca la SPP degringolada continua cu fiecare ora care trece, „brigada lui Pahontu” facand deja coada la depunerea rapoartelor pentru a prinde ce se mai poate din generoasele pensii speciale de cate cel putin 12-13.000 de lei. Culmea este ca pana si cei carora seful SPP le-a cerut sa reziste pana in ultima clipa, care oricum se apropie vertiginos nu au mai vrut sa riste asa ca dau la randul lor bir cu fugitii. Din fericire insa nu se va ajunge pana la situatia limita de a nu mai ramane nimeni care sa stinga lumina la SPP, intrucat, dupa cum am dezvaluit deja, se contureaza de acum o echipa care, in jurul inlocuitorului deja stabilit al lui Pahontu, sa „reseteze” din start activitatea serviciului care ajunsese sa functioneze la cota de avarie.

Au furat startul

Desi in ultimele zile a continuat ritualul reinnoirii juramintelor de credinta fata de Lucian Pahontu, pana si oamenii de incredere ai acestuia erau cu gandul la cum sa scape mai repede si sa ajunga la „resurse umane”, sa apuce sa-si depuna rapoartele de pensionare. Iar unii dintre acestia chiar au furat startul, asa ca si-au bagat rapoartele si de-abia apoi, rasufland usurati, au anuntat si „stapanirea” ca poate conta in continuare pe ei. Situatia este oarecum similara cu cea de la SRI, unde zece generali au fost pensionati intr-o singura zi. Cu singura diferenta ca la SPP se pare ca nu mai poate fi vorba de o „retragere ordonata” a celor care au facut zid comun in jurul lui Pahontu timp de 12 ani, „bresele” fiind tot mai mari, o data cu „dezertarile” in masa. Si fara a da numele celor care sar pe capete din barca lui Pahontu, desi le avem, deja exista semnale ca, dupa retragerea actualului sef al SPP, pus pe functie de Traian Basescu in anul 2005, Iohannis va actiona cu aceeasi operativitate binevenita ca si in cazul STS, pentru ca serviciul sa nu fie afectat de vreo sincopa functionala.