„Fratia judecatorilor”, pe mana cu „Clanul machidonilor”!

Deja ”Republica procurorilor” se zguduie din temelii, un rol decisiv in demascarea actiunilor halucinante dupa care operau unii magistrati revenindu-i, desigur, „bietului” Mircea Negulescu „Portocala”. Cel care, dupa ce obisnuia sa inceapa audierea oricarui suspect fluturandu-i catusele prin fata, a ajuns acum sa se planga prin instante, cerand clementa, ca are in intretinere acasa doua pisicute pe care le-a neglijat in ultima vreme. De asemenea, un alt „stalp” de rezistenta a asa-numitei „Republici a procurorilor” face plangeri pe la CSM ca s-ar exercita presiuni asupra lui si el nu rezista la unele „apropouri” ale sefilor. Culmea, este vorba despre acelasi procuror Marin Nicolae care, cu ceva vreme in urma, descindea la sediul unei Universitati reputate din Bucuresti, batandu-le la randul lui „apropouri” zecilor de profesori universitari din Senatul USAMV ca-i va „salta cu autobuzul”, daca nu dau declaratii care sa-i fie pe plac!

Insa de la clasa politica la mass media si de la opinia publica la societatea civila, toata Romania este acum pe cale sa cada intr-o noua capcana, demonizandu-i „in corpore” pe procurori si ridicandu-i in slavi pe judecatori. Insa ar putea sari din lac in put, de fapt din „Republica procurorilor” in „Fratia judecatorilor”! Pentru ca, daca tot a venit vorba de bravadele procurorului Marin Nicolae in controversatul „Dosar Baneasa”, iata ca nici cu judecatorul unde poate inculpatii or fi crezut la inceput ca si-ar putea gasi dreptatea lucrurile nu stau mai bine. Mai mult, pe zi ce trece ies la iveala amanunte socante privind „portretul robot” al judecatorului Corneliu Ioan Bogdan Tudoran, si nu ne referim aici neaparat la incapatanarea de a judeca tot el un proces prin care sa stabileasca de-abia acum, in civil, un pretins prejudiciu, desi pe aceeasi speta a condamnat deja in penal la ani grei de inchisoare mai multi inculpati, in frunte cu miliardarul Puiu Popoviciu. Iar „National” ridica incepand de astazi „batista” de pe „tambalul” judecatorului Corneliu Ioan Bogdan Tudoran, dezvaluirile actuale fiind doar varful unui iceberg infiorator, in fata caruia s-ar putea inclina pana si „statul paralel” sau retelele transpartinice. Pentru ca marea problema a Justitiei din Romania, pe langa influentele vadite ale serviciilor de informatii sau ale liderilor politici, este ca aici s-au format grupari aparte, cu o unitate de monolit si bazate pe apararea propriilor interese, precum temuta „Fratie a judecatorilor” de la Curtea de Apel Bucuresti sau de la alte instante din tara…

Cum o fi sa ai case peste tot si masini de la altii…?

Si daca nu cumva parlamentarii vor face din nou pe ei de frica atunci cand vor trebui sa voteze pachetul legislativ privind infiintarea Consiliului National de Integritate a Judecatorilor si Procurorilor, atunci multe se vor schimba cand, de exemplu, judecatorul Corneliu Ioan Bogdan Tudoran ar putea fi intrebat cum o fi sa ai, sa zicem, un apartament la Sinaia, unul la Neptun, o vila langa Piata Domenii si una in Pipera? Pai o fi rau…?

Ca doar nu s-o incurca in explicatii cu „chivernisirea” salariului. Sau cum o fi sa te lafai numai in limuzine cu numere de SUA, printre care si un ditamai „tancul” cu placuta de inmatriculare „DNA – New York”, mai ales cand circuli „sub acoperire”, fara a le trece pe numele tau. Acum, aici, ce-i drept, putem da deja o mana de ajutor celor de la Consiliului National de Integritate a Judecatorilor si Procurorilor, dar si altor structuri interesate, prin oferirea „pontului” sa verifice daca nu cumva respectivele autoturisme de lux sunt deja radiate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. De unde, foarte bine, ar fi putut fi importate in Romania printr-o firma din holding-ul DOM Automobile…

„Familia” lui Geoana

Sa nu uitam ca, dupa cum dezvaluiam zilele trecute, dosarul in urma caruia a fost „executat ” Puiu Popoviciu a fost deschis in urma unui denunt pe cat de „crestinesc”, pe atat de pragmatic facut de machidonul Gigi Becali. Cel care, la un sprit de pomina la „Golden Blitz” cu fostul presedinte Traian Basescu, intr-o perioada in care nu-si mai putea extinde imperiul imobiliar din Pipera inspre Baneasa, intrucat pe terenul „vanat” deja omul de afaceri Popoviciu demarase constructia unor complexe comerciale de renume international, „razboinicul luminii” ar fi fost sfatuit de insusi „ jupanul sistemului” sa faca o „stropeala”.

Asa ca, daca tot de la machidoni a pornit, ironia sortii face ca, dupa un timp, sa iasa la iveala si „legaturile primejdioase” ale judecatorului Tudoran cu membrii unei alte „familii” extrem de influente de machidoni, cea reunita in jurul lui Mircea Geoana. Caci DOM Automobile apartine lui Dominic Pan Meghea, care pe linie de rudenie directa face parte din „clanul” Mihaelei Geoana. Si care cuprinde o „suveica” de zeci de firme controlate de membrii familiilor Costea, Barba sau Pan Meghea, ca sa dam doar cateva exemple bine cunoscute.

Baietii, ca baietii…

Desigur, in pregatirea foarte posibilei audieri de la Consiliul National de Integritate a Judecatorilor si Procurorilor, Tudoran s-ar putea baza pe invocarea afacerilor private derulate de fiii sai, cu extensii in brokeraj si avocatura. Insa si in acest caz ar putea sa-si faca mai mult rau, deschizand singur „piste” precum „capatuirea” acestora pe langa un controversat afacerist sau despre „legendele” cu mizele uriase ale partidelor de table si nu numai jucate cu unii machidoni. Ca sa nu mai vorbim si de „coada” unui dosar penal pentru practicarea ilegala a avocaturii, pentru chiar unul dintre baieti…

Zid de nepatruns

Si atunci, la ce sa te mai miri ca dosarul omului de afaceri Puiu Popoviciu ramane in mainile lui Tudoran, din moment ce „Fratia” de la Sectia 1 Penala a CAB a facut „zid” in jurul sau, desi asistam deja la a treia cerere de recuzare a „Judecatorului Limuzina”. Si in care acesta este acuzat ca se antepronunta la fiecare termen de judecata, comunicand inculpatilor din sala de sedinta, in diferite moduri, ca se pregateste pentru restituirea terenului statului roman. Insa toate completele de judecata care au solutionat cererile de recuzare au dat hotarari intr-un singur sens, mentinerea lui Tudoran judecator al acestui dosar! Dovada ca „Fratia” a facut zid in jurul lui Tudoran. Asta cel putin pana ce va intra in vigoare legea raspunderii magistratilor si va intra in paine Consiliul National pentru Integritatea Judecatorilor si Procurorilor…