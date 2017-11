„Fratia chestorilor”, spionaj in MAI!

Nici nu a iesit bine din „haurile” scandalurilor de la Inspectoratul General de Aviatie si Academia de Politie, ca Ministerul de Interne tocmai ce se afla din nou pe buza prapastiei in doua noi „seisme” ce vor zgudui si mai abitir aceasta greu incercata institutie. Iar prima detonare va fi cea a transferarii sediului „operativ” al Directiei de Pasapoarte intr-un cunoscut mall bucurestean. Desi, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, ar fi existat mai multe informari ale structurilor abilitate ca negocierile au fost purtate, cu rea intentie sau nu, ramane de vazut, intr-un mod de-a dreptul dezastruos pentru interesul si bugetul MAI. Iar explicatiile va trebui sa le dea in special subsecretarul de stat Mihai Valeriu, ramane de vazut daca din postura de general sau nu, „ National” dezvaluind deja ca „soferul soferului lui Dragnea” a ajuns sa fie prima nominalizare a lui Carmen Dan catre Palatul Cotroceni pentru a primi o „stea de aia mare” pe epoleti.

De asemenea, nori negri se anunta si pentru secretarul de stat Raed Arafat, „nemuritorul” din MAI avand la randul sau de ce sa dea semne de nervozitate dupa ce s-a luat firul unei spete mai mult decat interesante privind asigurarea mentenantei si mai ales a reparatiilor elicopterelor SMURD, operatiune girata de catre mecanicul sau favorit. Si, colac peste pupaza, tocmai acum este pe cale sa rabufneasca un alt mega-scandal, de aceasta data cu iz transfrontalier. Totul dupa ce „Fratia Chestorilor”, desi parea de acum destructurata la nivelul MAI, s-a regrupat in forta, dar la… Chisinau. Unde Marian Tutilescu, fostul sef al Politiei Capitalei care de ceva ani buni consiliaza, pe niste bani mai mult decat frumosi, printr-un program international „girat” de Guvernul de la Bucuresti, Ministerul de Interne moldovean, i-ar fi tras deja dupa el pe alti chestori care s-au retras cu „tinichelele” de rigoare precum Ovidiu Vasilica, Andrei Gheorghe si Cornel Ciocoiu. Si, ce-i drept, „lista moldoveneasca” este ceva mai lunga, ea cuprinzand si numele altor chestori care in trecut au condus structuri importante ale MAI. Insa „buba” cea mare nu este ca toti acesti chestori ce incaseaza pensii mai mult decat generoase de la statul roman lucreaza acum la Chisinau, cat faptul ca, dupa cum reiese dintr-un raport contrainformativ intrat in posesia noastra, consilierii ministerului moldovean de Interne continua sa bantuie prin fostul sediu al CC din Piata Revolutiei. Desi doar in urma nu cu multa vreme a existat un scandal diplomatic iscat de curiozitatea politistilor moldoveni de la „Operatiuni Speciale” care, in cadrul unui stagiu comun de pregatire, au incercat sa „fure” parole si informatii secrete, lucru cu atat mai grav cu cat Republica Moldova nu este membra a Uniunii Europene…

„Gasca lui Tuti” de la Chisinau

Dincolo de puzderia de functii detinute de-a lungul vremii in Ministerul de Interne, printre care cele de sef al Politiei Capitalei sau de secretar de stat, Marian Tutilescu are in momentul de fata doua „pozitii strategice”. Pentru ca acesta ramane inca martorul cheie in controversatul dosar EADS privind securizarea frontierei externe a Uniunii Europene si in care pana si procurorii DNA si-au cam inecat corabiile, chiar si dupa refugierea sa la Chisinau, acolo unde ocupa pozitia oficiala de Consilier de Inalt Nivel al Politiei moldovenesti. Iata insa ca, dupa ce se pare ca si-a intarit considerabil pozitia la Chisinau, Tutilescu a inceput sa-i traga dupa el si pe alti chestori din „fratie”, care tocmai ce iesisera la pensie. Si ce pensii! Astfel, „lista moldoveneasca” a lui Tutilescu cuprinde foste nume grele ale Ministerului de Interne de la Bucuresti, ale caror plecari din structurile pe care le conduceau au fost insa unele cu cantec. Astfel, „jampier”-ul Ovidiu Vasilica, capatuit cu aceasta porecla dupa ce din postura de adjunct al lui Olaru la IGJR a ajuns inspector sef al IGSU a tras tare sa se intoarca „plin” la la sefia Jandarmeriei Romane, insa miscarea nu i-a iesit si a trebuit sa plece. Situatie oarecum similara si cu cea a chestorului Andrei Gheorghe, cel care desi avea in spate scandalul „jocului de tip CARITAS” din MAI, in loc sa se retraga la timp, a acceptat in ciuda problemelor de sanatate invocate nu doar postul de subsecretar de stat, dar si sa semneze pe banda rulanta, ca primarul, toate documentele oficiale bagate sub nas de catre initiatii sistemului care astfel s-au folosit de orgoliul acestuia pentru a-si muta propriile „casute”. In fine, tocmai cand se reintorsese la butoanele intregului minister, chestorul Cornel Ciocoiu a fost rapus de scandalul dublei sale „legitimari”, pe bani multi, foarte multi, ca si proaspat pensionar dar si ca secretar de stat, cumulul fiind astfel de nu mai putin de 23.000 de lei, la doar 40 si ceva de ani…

Bantuie prin minister…

In urma cu ceva vreme, ofiterii romani care ii instruiau in cadrul unui program intensiv pe omologii moldoveni de la structurile speciale de interventie ale Politiei de la Chisinau au raportat ca acestia pur si simplu ii spionau! Si ca erau preocupati mai degraba de „dedesubturile” comunicarii secretizate intre politistii romani si cei din tarile Uniunii Europene, decat de agenda propriu-zisa a programului de instruire. Unul care a incetat de altfel fara prea multe explicatii in urma acestor sesizari. Astfel ca structurile contrainformative au ramas „vigilente” la acest subiect sensibil, mai ales ca or fi politistii moldoveni „fratiori” si consiliati de puzderie de chestori romani de-abia iesiti la pensie, dar acestia nu au acces la informatiile clasificate ale structurilor din tarile membre ale Uniunii Europene. Iata de ce apele incep sa se tulbure serios in ministerul pe care Carmen Dan chiar isi inchipuie ca il conduce, in urma „vizitelor” unora dintre chestorii consilieri de la Chisinau, care continua sa penetreze Ministerul de Interne fara ca sa aiba cineva curajul sa le atraga atentia ca acum sunt doar niste pensionari care lucreaza, pe bani multi, pentru o structura similara dintr-un stat care nu este membru al UE. Caci, daca am mai publica si veniturile pe care le primesc chestorii „moldovenizati”, pe langa pensiile de acasa, chiar ca ar face apoplexie Dumitru Coarna la televizor si Marius Godina pe facebook…