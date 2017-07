Flit de la SIE!

In sfarsit, iata ca am trait-o si pe asta, dupa atata amar de vreme in care umilinta inghitita de anumite structuri informative era deja prea covarsitoare pentru a mai spera cineva ca un serviciu secret isi va indrepta coloana vertebrala, dand cu flit tupeului politicianist. Si, totusi, minunea s-a intamplat, iar ea dureaza deja de mai mult de trei zile. Iar culmea este ca primul serviciu care pare sa se fi trezit din adormire este chiar SIE, cel care, in urma cu vreo doi ani, era incasator fruntas pe ramura.

Acum insa, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, pe fondul crizei politice de la Bucuresti, Traian Basescu ar fi incercat sa deschida din nou „Cutia Pandorei”, solicitand niscai munitie compromitatoare de la ofiteri din Centrala Serviciului de Informatii Externe. Insa, spre surpinderea totala a fostului „el lider maximo” al sistemului, cei de la SIE nu doar ca nu i-au oferit informatiile solicitate, dar i-au dat pur si simplu cu flit. Luandu-l chiar si putin in bascalie, prin precizarea ca-i vor raspunde doar daca va face o solicitare institutionala in acest sens. Iar cand vestea ca Basescu si-a luat-o in freza a inceput sa se raspandeasca, mai multi lideri politici au crezut ca, gata, le-a venit lor acum randul, asa ca au inceput sa curteze Centrala SIE, cerand tot felul de rapoarte mai mult sau mai putin imaginare.

Numai ca, din nou, SIE le-a dat tuturor cu flit, ofiterii operativi, acoperiti sau legendatii „ghost” ai serviciului fiind preocupati in aceste zile de sprijinirea unor mari proiecte de infrastructura internationale ce inseamna nu doar investitia trase in Romania, dar si consolidarea geo-securitatii nationale. Ceea ce face nu doar ca schimbarea de macaz a oamenilor generalului Silviu Predoiu sa fie cu atat mai de apreciat, dar si sa creasca frustarea politicienilor care deja simt pe propria piele ca SIE nu mai raspunde la dubla comanda.

Au ramas cu vidanja goala

Pe cand Sorin Grindeanu se forta sa reseteze democratia universala prin baricadarea in Palatul Victoria a „Guvernului trei in unu”, oamenii politici, de diverse culori, s-au gandit ca asta este momentul prielnic sa duca isteria si circul pe noi culmi, astfel ca erau gata pregatiti sa arunce cu „rahatul” in ventilator. Insa cum la SPP pot intra si hotii ziua in amiaza mare, ca niciun sef nu indrazneste sa scoata capul din birou, dar sa mai si fie jucator in aceste vremuri tulburi iar la SRI sunt prea multe tabere ca sa ai siguranta ca te aprovizionezi din barca buna, unii s-a gandit sa externalizeze conflictul fratricid dintr-un PSD inca nauc si fara reactie dupa „defectarea” pontisto-sorosista a premierului, cerand contactelor din SIE sa le ofere „munitia” necesara. Mai mult chiar, se pare ca Traian Basescu ar fi batut chiar cu pumnul in masa, imaginandu-si inca probabil ca se afla la biroul prezidential din Palatul Cotroceni. Insa a ramas cu „vidanja” goala, cei contactati din centrala SIE lasandu-l sa urle singur la luna. La fel ca si restul politcienilor carora li s-a raspuns politicos, dar cat se poate de transant, ca agentii Serviciului de Informatii Externe au acum cu totul alte preocupari decat sa alimenteze „razboiul de gherila” de pe melagurile dambovitene. Iar cum o asemenea atitudine transanta nu putea fi adoptata fara OK-ul sefului operativ al SIE, este foarte probabil ca generalul Silviu Predoiu sa fie muscat in perioada urmatoare de latraii mediatici din cotetele politice. Care insa au inceput cu stangul, primul scenariu deja aruncat pe piata fiind atat de plictisitor incat singurul lui efect poate fi sa-i apuce somnul pe cei vizati, la fel ca si pe „sperietoarea” cu care care se tot incearca agitarea apelor la un SIE tot mai teapan pe picioarele sale. Si care incearca sa se detaseze pe zi ce trece de „lesa” politica de pana acum.

Mihalache, trezit din somn

Este greu, foarte greu de crezut ca Dan Mihalache va fi nominalizat pentru sefia Serviciului de Informatii Externe, oricat de „ordinar” ar fi blatul invocat dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea, daca un astfel de „pact cu diavolul” chiar si exista cu adevarat.

Si, totusi, un astfel de scenariu este fortat fara ca agitatorilor sa le pese barem ca Mihalache nici nu a apucat bine sa-si perfectioneze engleza, ca unii si vor sa-l impinga in „groapa cui lei” de la SIE. Mai ales ca, pentru un politician, aproape ca nu conteaza pozitia in care este pus, la fundul sau deasupra unei „gropi cu lei” informative, ca tot va fi devorat, Hellvig a inceput sa stie mai bine decat oricine! Asa ca dupa ce Mihai Razvan Ungureanu a fost mazilit pentru ca SIE l-ar fi „atipit” pe Mihalache la Belgrad, ar fi cel putin straniu ca Iohannis sa incerce sa-l puna acum pe fostul sau sef de cancelarie exilat la Londra tocmai in fruntea Serviciului de Informatii Externe. Asta daca nu cumva l-o fi scos din sarite pe „neamt” cu vreo noua boroboata diplomatica…

LA SRI, inca pe carteluri

Pe cand puciul de La Istanbul si reactia militara vehementa a lui Erdogan zguduiau nu doar Turcia, dar ingrijora intreaga lume, fostul nostru sef SIE se plimba facandu-si siesta, in chiloti, pe plaja de la Olimp. Ca doar ce-i pasa lui „MRU” ce se petrece in statul considerat principalul aliat al Romaniei pe flancul sudic al NATO.

Si poate si de aceea, „decaparea” lui Mihai Razvan Ungureanu din fruntea SIE a avut un efect atat de benefic, care pur si simplu a inceput sa respire, dupa ce a scapat de „botnita politica”. Iar SIE opereaza acum pe cai mari, initiatii sistemului stiind foarte bine ca unele dintre marile proiecte care deja se desfasoara, fiind pe cale nu doar sa relanseze economia romaneasca, dar si sa ne aseze la masa marilor jucatori tot mai interesati de aceasta parte a lumii este si opera din umbra a unora dintre „acoperitii” SIE. Si uite cum faptul ca, dupa ce oamenii generalului Silviu Predoiu au revenit in forta la „fisa postului”, Centrala SIE a avut „tupeul” constitutional sa le dea cu „flit” unor lideri politici tot mai excitati de mirajul Puterii nu face decat sa se vada si mai in ceata ceea ce se intampla la nivelul altor servicii secrete. Inclusiv la SRI, acolo unde „piramida politica” pe care se cocoteaza anumiti ofiteri inca nu a disparut, serviciul nefiind inca privit ca un tot unitar, ci mai degraba ca o unitate formata din mai multe „carteluri politice”. Fiecare megand pe mana propiului om din structura de conducere a SRI…